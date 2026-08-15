De Alberto a Jorge, los exblanquiazules en el viaje por la Hypermotion

Con dos semanas por delante para que los clubes sigan firmando altas y bajas antes del cierre del mercado, el mapa de la Segunda División ya presenta un número de exjugadores del CD Tenerife en otros equipos que podría dar para hacer una plantilla completa. Los viejos conocidos van desde veteranos como Alberto Jiménez, que cumplirá su cuarta campaña en el Castellón, a otros que estrenan plaza de trabajo, como el tinerfeño Jorge Sáenz de Miera, novedad del Sporting.

Jorge no tardará mucho en volver a casa. El conjunto gijonés visitará el Heliodoro en la tercera jornada, el 28 de agosto. Si todo va bien, ahí estará el central, que tiene como compañero a otro futbolista que fue local en el recinto de la calle San Sebastián. Es el caso de Alexandre Corredera, que pudo retomar su carrera tras su fallido traspaso al Khimki ruso uniéndose a los de El Molinón el verano pasado. En Gijón ya es otra cosa.

En la fecha anterior, el Tenerife recibirá a un Almería que tiene otro rostro familiar, el del defensa alicantino Álex Muñoz. Su etapa como jugador blanquiazul empezó en la temporada 19/20 y terminó en la 21/22. A partir de ahí, Levante, Las Palmas y Almería.

Siguiendo la ruta del calendario, a finales de septiembre tocará entrar en la casa de dos futbolistas que defendieron el escudo del Tenerife, el majorero Alberto Jiménez y el francés Jérémy Mellot. El de La Oliva emergió desde la cantera en la campaña del anterior ascenso a Segunda División, la 12/13, con Álvaro Cervera en el banquillo. Ahora es uno de los jefes del vestuario de un Castellón en el que milita Mellot, que es, ni más ni menos, el jugador extranjero con más partidos disputados con el equipo tinerfeño (163).

Ya en octubre ejercerán de anfitriones en El Arcángel dos de los blanquiazules que vivieron desde dentro el descenso a Primera RFEF, Yussi Diarra, de manera completa, y Rubén Alves, que se marchó unos meses antes. Tras un año en el Cádiz, Diarra regresa al equipo en el que mejor ha rendido, un Córdoba que está dirigido por Iván Ania, en sus tiempos (2001) fichado como jugador por Felipe Miñambres para el representativo.

Y luego, el Girona en casa. Habrá que ver si con Antal Yaakobishvili o no. El húngaro regresó a Montilivi tras media campaña cedido en el Tenerife. Apunta a salir de nuevo.

Otro refuerzo de enero de 2026 será rival del Tenerife en la undécima jornada, fecha en la que los de Álvaro Cervera se medirán a domicilio al Sabadell, nuevo destino profesional del atacante uruguayo Gastón Valles. Comparte vestuario con Yanis Rahmani.

Unos días más tarde, la conexión se establecerá con Andoni López, cuyo notable rendimiento con la Ponferradina a lo largo del curso 25/26 le sirvió para regresar a Segunda, ahora como refuerzo del Andorra.

El viaje por LaLiga Hypermotion traerá a la Isla en noviembre a Yann Bodiger, uno de los pilares del Ceuta, y en ese mes, a Abdón Prats, todo un veterano del RCD Mallorca.

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Y antes del cierre de la primera vuelta, el saludo será para Lluis López (Albacete), Ndiaye (Valladolid), Jacobo González (Oviedo) y Sergio González y Mollejo (Burgos).