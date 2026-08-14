Solo repite Álvaro Cervera: 12 temporadas desde el último triunfo del Tenerife en el campo del Eibar

No es la mejor plaza para empezar. Al menos eso se deduce del balance reciente de las visitas del CD Tenerife a Ipurua, el estadio del Eibar, primer rival liguero del representativo en la Segunda División de la 26/27. La del retorno tras una temporada en el infierno. El representativo no gana en el feudo del cuadro armero desde abril de 2014, cuando se impuso por 1-2 vía remontada. Desde entonces, cuatro derrotas en otros tantos partidos.

Más de 12 años han pasado desde que el cuadro blanquiazul clavó su bandera por última vez en territorio eibarrés. Ya hasta cuesta un poco recordar aquella tarde de la 13/14 en la que, el combinado dirigido por Álvaro Cervera, levantó el tempranero gol de Eneko Bóveda (7’), merced a las dianas de Bruno González (52’) y Aridane Santana (73’). Mención especial para la del ariete grancanario, que apenas llevaba seis minutos en el campo (había entrado por Édgar Méndez en el 67’) cuando recogió la bola en la esquina derecha de la frontal del área rival, recortó y la clavó en la escuadra más alejada.

No muy académico y con algo de ayuda de Irureta, quizá porque no se lo esperaba, quizá porque el sol le molestó o quizá por las dos cosas, pero el tanto de Santana fue una maravilla que, además, sirvió para establecer el 1-2 definitivo y darles los tres puntos a los visitantes.

De un triunfo de mérito al principio del fin de la primera etapa de Cervera en la Isla

Aquella fue una victoria de muchísimo mérito. No solo vista desde la perspectiva actual por lo mucho que ha crecido la SD Eibar –entonces un recién ascendido y con bajo presupuesto– o porque Ipurua se ha acabado convirtiendo en una plaza harto complicada para los isleños. A estas circunstancias, y además de la épica de una remontada, se sumaban entonces que el Eibar ya era segundo e iba lanzado a por un ascenso a Primera División que acabó consiguiendo. El equipo de Gaizka Garitano solo perdió tres choques en su campo esa campaña y únicamente el propio Tenerife le hizo hincar la rodilla en la primera y la segunda vuelta.

Los blanquiazules, por su parte, se pusieron quintos con 51 puntos y a tres del tercero (Las Palmas), porque el Barça B era cuarto y no contaba en la carrera por la promoción. La ilusión se disparó una semana después, cuando el Heliodoro vibró con la victoria por 3-2 ante el Numancia. Después llegaron siete derrotas seguidas. Fuera de la promoción y, de alguna manera, el principio del fin de la primera etapa de Cervera en el club.

Álvaro Cervera, en la banda durante el Eibar-Tenerife de la 13/14. / LaLiga

Cuatro derrotas en cuatro visitas y una con cese incluido

En adelante, y hasta la de este domingo, cuatro han sido las visitas del representativo insular a Ipurua y todas con el mismo desenlace: triunfo de los locales. La primera se retrasó hasta mayo de 2022, puesto que el Eibar ascendió a Primera en la mencionada 13/14 y disputó siete campañas seguidas en la máxima categoría. Ya en la segunda vuelta de la 21/22, el Eibar doblegó al cuadro insular por 2-0 con goles de Stoichkov y Edu Expósito. Los dos equipos jugaron el playoff de ascenso, pero no subió ninguno porque el Girona sacó a ambos del camino: al Eibar en semifinales y al Tenerife en la eliminatoria definitiva.

Y de la penúltima jornada de la 21/22 a la primera de la 22/23. Solo unos meses pasaron hasta que blanquiazules y azulgranas volvieron a medirse en territorio vasco. Dauda abrió la lata con un golazo, pero Venancio anotó el empate y Stoichkov ajustició a los insulares en el 84’. El andaluz, goleador contrastado en la categoría de plata, volvió a anotarle gol al combinado insular en el 3-0 de la 23/24, disputado en septiembre del 23. Tras él, vieron portería Quique y Unai Vencedor. Y ya en la 24/25 la del descenso a Primera RFEF, fue justamente la derrota por 1-0 (anotó Nolaskoain) la que precipitó la tempranera destitución de Óscar Cano después de solo cinco partidos.

A Cervera, que conoce el camino, le toca comandar a sus pupilos hacia un triunfo que permita al Tenerife romper su mala racha reciente en el feudo vasco. Contará con la ayuda de Aitor Sanz, titular en el aquel feliz 1-2 y ahora ayudante del míster.