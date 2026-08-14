Calendario completo del CD Tenerife para LaLiga HyperMotion 2026/27: fechas, horarios y fechas clave de la temporada

El CD Tenerife ya tiene definida su hoja de ruta completa para la temporada 2026/2027 en LaLiga HyperMotion. La competición arrancará oficialmente en agosto y se prolongará hasta el mes de junio, con un total de 42 jornadas entre el sueño del ascenso y el reto de la regularidad.

Fechas clave de la temporada blanquiazul

Estreno liguero (J1): SD Eibar vs CD Tenerife — Domingo 16 de agosto (16:00 h)

SD Eibar vs — Domingo 16 de agosto (16:00 h) Debut en el Heliodoro (J2): CD Tenerife vs UD Almería — Domingo 23 de agosto (20:30 h)

vs UD Almería — Domingo 23 de agosto (20:30 h) El Derbi Canario:

Ida (J20): UD Las Palmas vs CD Tenerife — 3 de enero

UD Las Palmas vs — 3 de enero Vuelta (J32): CD Tenerife vs UD Las Palmas — 28 de marzo

vs UD Las Palmas — 28 de marzo Última jornada (J42): CD Tenerife vs Celta Fortuna — 6 de junio

Derbi canario: amistoso entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife / ED / LP

Calendario completo por meses

Agosto

J1 | 16 ago (16:00): SD Eibar vs CD Tenerife

SD Eibar vs J2 | 23 ago (20:30): CD Tenerife vs UD Almería

vs UD Almería J3 | 28 ago (20:00): CD Tenerife vs Real Sporting

Septiembre

J4 | 5 sept (13:00): R. Sociedad B vs CD Tenerife

R. Sociedad B vs J5 | 13 sept: CD Tenerife vs CD Leganés

vs CD Leganés J6 | 20 sept: CD Castellón vs CD Tenerife

CD Castellón vs J7 | 27 sept: CD Tenerife vs Cádiz CF

Octubre

J8 | 4 oct: Córdoba CF vs CD Tenerife

Córdoba CF vs J9 | 11 oct: CD Tenerife vs Girona FC

vs Girona FC J10 | 18 oct: Celta Fortuna vs CD Tenerife

Celta Fortuna vs J11 | 25 oct: CE Sabadell vs CD Tenerife

Noviembre

J12 | 1 nov: CD Tenerife vs FC Andorra

vs FC Andorra J13 | 8 nov: Granada CF vs CD Tenerife

Granada CF vs J14 | 15 nov: CD Tenerife vs AD Ceuta FC

vs AD Ceuta FC J15 | 22 nov: CD Tenerife vs RCD Mallorca

vs RCD Mallorca J16 | 29 nov: Albacete BP vs CD Tenerife

Diciembre

J17 | 6 dic: CD Tenerife vs CD Eldense

vs CD Eldense J18 | 13 dic: Real Valladolid CF vs CD Tenerife

Real Valladolid CF vs J19 | 20 dic: CD Tenerife vs Real Oviedo

Enero

J20 | 3 ene: UD Las Palmas vs CD Tenerife (Derbi Canario)

UD Las Palmas vs (Derbi Canario) J21 | 10 ene: CD Tenerife vs Burgos CF

vs Burgos CF J22 | 17 ene: FC Andorra vs CD Tenerife

FC Andorra vs J23 | 24 ene: CD Tenerife vs SD Eibar

vs SD Eibar J24 | 31 ene: AD Ceuta FC vs CD Tenerife

Febrero

J25 | 7 feb: CD Tenerife vs Granada CF

vs Granada CF J26 | 14 feb: CD Eldense vs CD Tenerife

CD Eldense vs J27 | 21 feb: CD Tenerife vs Albacete BP

vs Albacete BP J28 | 28 feb: Real Oviedo vs CD Tenerife

Marzo

J29 | 7 mar: CD Leganés vs CD Tenerife

CD Leganés vs J30 | 14 mar: CD Tenerife vs CE Sabadell

vs CE Sabadell J31 | 21 mar: Burgos CF vs CD Tenerife

Burgos CF vs J32 | 28 mar: CD Tenerife vs UD Las Palmas (Derbi Canario)

Abril

J33 | 4 abr: Real Sporting vs CD Tenerife

Real Sporting vs J34 | 11 abr: UD Almería vs CD Tenerife

UD Almería vs J35 | 18 abr: CD Tenerife vs R. Sociedad B

vs R. Sociedad B J36 | 25 abr: Girona FC vs CD Tenerife

Mayo

J37 | 2 may: CD Tenerife vs CD Castellón

vs CD Castellón J38 | 9 may: CD Tenerife vs Córdoba CF

vs Córdoba CF J39 | 16 may: RCD Mallorca vs CD Tenerife

RCD Mallorca vs J40 | 23 may: CD Tenerife vs Real Valladolid CF

vs Real Valladolid CF J41 | 30 may: Cádiz CF vs CD Tenerife

Junio