Calendario completo del CD Tenerife para LaLiga HyperMotion 2026/27: fechas, horarios y fechas clave de la temporada
El equipo blanquiazul ya conoce el camino de las 42 jornadas de la competición regular en LaLiga HyperMotion
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Santa Cruz de Tenerife
El CD Tenerife ya tiene definida su hoja de ruta completa para la temporada 2026/2027 en LaLiga HyperMotion. La competición arrancará oficialmente en agosto y se prolongará hasta el mes de junio, con un total de 42 jornadas entre el sueño del ascenso y el reto de la regularidad.
Fechas clave de la temporada blanquiazul
- Estreno liguero (J1): SD Eibar vs CD Tenerife — Domingo 16 de agosto (16:00 h)
- Debut en el Heliodoro (J2): CD Tenerife vs UD Almería — Domingo 23 de agosto (20:30 h)
- El Derbi Canario:
- Ida (J20): UD Las Palmas vs CD Tenerife — 3 de enero
- Vuelta (J32): CD Tenerife vs UD Las Palmas — 28 de marzo
- Última jornada (J42): CD Tenerife vs Celta Fortuna — 6 de junio
Calendario completo por meses
Agosto
- J1 | 16 ago (16:00): SD Eibar vs CD Tenerife
- J2 | 23 ago (20:30): CD Tenerife vs UD Almería
- J3 | 28 ago (20:00): CD Tenerife vs Real Sporting
Septiembre
- J4 | 5 sept (13:00): R. Sociedad B vs CD Tenerife
- J5 | 13 sept: CD Tenerife vs CD Leganés
- J6 | 20 sept: CD Castellón vs CD Tenerife
- J7 | 27 sept: CD Tenerife vs Cádiz CF
Octubre
- J8 | 4 oct: Córdoba CF vs CD Tenerife
- J9 | 11 oct: CD Tenerife vs Girona FC
- J10 | 18 oct: Celta Fortuna vs CD Tenerife
- J11 | 25 oct: CE Sabadell vs CD Tenerife
Noviembre
- J12 | 1 nov: CD Tenerife vs FC Andorra
- J13 | 8 nov: Granada CF vs CD Tenerife
- J14 | 15 nov: CD Tenerife vs AD Ceuta FC
- J15 | 22 nov: CD Tenerife vs RCD Mallorca
- J16 | 29 nov: Albacete BP vs CD Tenerife
Diciembre
- J17 | 6 dic: CD Tenerife vs CD Eldense
- J18 | 13 dic: Real Valladolid CF vs CD Tenerife
- J19 | 20 dic: CD Tenerife vs Real Oviedo
Enero
- J20 | 3 ene: UD Las Palmas vs CD Tenerife (Derbi Canario)
- J21 | 10 ene: CD Tenerife vs Burgos CF
- J22 | 17 ene: FC Andorra vs CD Tenerife
- J23 | 24 ene: CD Tenerife vs SD Eibar
- J24 | 31 ene: AD Ceuta FC vs CD Tenerife
Febrero
- J25 | 7 feb: CD Tenerife vs Granada CF
- J26 | 14 feb: CD Eldense vs CD Tenerife
- J27 | 21 feb: CD Tenerife vs Albacete BP
- J28 | 28 feb: Real Oviedo vs CD Tenerife
Marzo
- J29 | 7 mar: CD Leganés vs CD Tenerife
- J30 | 14 mar: CD Tenerife vs CE Sabadell
- J31 | 21 mar: Burgos CF vs CD Tenerife
- J32 | 28 mar: CD Tenerife vs UD Las Palmas (Derbi Canario)
Abril
- J33 | 4 abr: Real Sporting vs CD Tenerife
- J34 | 11 abr: UD Almería vs CD Tenerife
- J35 | 18 abr: CD Tenerife vs R. Sociedad B
- J36 | 25 abr: Girona FC vs CD Tenerife
Mayo
- J37 | 2 may: CD Tenerife vs CD Castellón
- J38 | 9 may: CD Tenerife vs Córdoba CF
- J39 | 16 may: RCD Mallorca vs CD Tenerife
- J40 | 23 may: CD Tenerife vs Real Valladolid CF
- J41 | 30 may: Cádiz CF vs CD Tenerife
Junio
- J42 | 6 jun: CD Tenerife vs Celta Fortuna
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