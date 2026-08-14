Sin Landázuri, pero con alternativas: las opciones que maneja Cervera para suplir a 'Bam-Bam' ante el Eibar

Sin noticias del indulto masivo de la Federación tras el triunfo de España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Álvaro Cervera tendrá que lidiar con la ausencia de Antohny Landázuri en la primera jornada de Liga. Para suplir al número uno de sus defensas centrales, la buena noticia para el entrenador del Tenerife es que, aunque ninguna de tantas garantías como la presencia de 'Bam-Bam', cuenta con numerosas alternativas.

Empezando por las más naturales. ¿Un central por otro, no? Pese a la ausencia del ecuatoriano, los otros tres zagueros de la primera plantilla están disponibles y completamente sanos: Jorge Moreno, José León y Neal Viereck. Para los cada uno, eso sí, hay letra pequeña: Moreno le gusta más a Cervera como lateral que como central, o incluso como central diestro en una defensa de cinco, a León se la ha visto falto de ritmo en pretemporada y Viereck necesita tiempo. Nadie con dos ojos y la vista operativa puede negar que el neerlandés tiene planta, no hay más que verlo para darse cuenta de que destaca por sus condiciones atléticas y, como buen producto del fútbol holandés, se maneja bien con la pelota. Pero está verde, sufre mucho en las disputas y alguna vez se despista. “Podríamos habernos quedado con diez”, reconoció Cervera al analizar su rendimiento en el amistoso frente al Leganés.

El lateral izquierdo podría cambiarlo todo

Por otro lado, las dudas de Cervera con su pareja de centrales podrían acrecentarse dependiendo de lo que suceda en los flancos de la defensa, especialmente en el lateral izquierdo. Si Marc Mateu está preparado físicamente, serían David y César los que pugnaran por un puesto en la derecha, aunque es Rodríguez, uno de los intocables para el míster, el que partiría con cierta ventaja. En caso de que Mateu no estuviese al cien por cien, al entrenador tinerfeñista se le toparía con un segundo rompecabezas: ¿utilizar a Roko Jureskin, que aún no ha debutado, o cambiar de lado a David? En el Trofeo Teide fue el canterano el que jugó a pierna cambiada y Moreno el dueño del lateral derecho. Aunque ese día jugaron Viereck y Landázuri por dentro. ¿Y si formaran esta vez Neal y León?

Se le acumulan a Cervera las decisiones por tomar en la línea defensiva y, si bien la polivalencia de David y Moreno son una noticia excelente, también dificultan la toma de decisiones: cuantas más opciones, más complicado será elegir.

Marc Mateu, durante la pretemporada. / Arturo Jiménez

La defensa de cinco, una posibilidad remota

En la lista de alternativas, aunque más remota, está también la opción de jugar con defensa de cinco, un esquema poco habitual pero que el míster ya probó en pretemporada. Lo hizo frente al Tenerife B, en el primer amistoso, y ante el Tamaraceite, en el penúltimo. Más jugadores por dentro y, de nuevo más decisiones por tomar. Desde utilizar a los tres centrales en las posiciones interiores o, por el contrario, poner a David por dentro, hasta elegir a los carrileros. ¿César por la derecha, o puede que Noel? ¿Y por la izquierda? ¿Marc Mateu? ¿Baba, como ante el Tamaraceite?

Con los cromos sobre la mesa, serán el entrenador y su cuerpo técnico los que traten de resolver el rompecabezas en la zaga con el que afrontan la primera cita de la Liga. Lo único seguro es que Landázuri no estará en Ipurua. Lo demás, por ahora, son todo incógnitas.

Inscripciones y dorsales: Baba y Neal, con ficha del filial

A unas horas de que arranque el campeonato, en el CD Tenerife pueden darse por satisfechos: todos los futbolistas están ya inscritos en LaLiga y, salvo el sancionado Landázuri, Cervera tendrá a todos a su disposición en Ipurua. En el portal de LaLiga no aparecen aún Viereck (27) y Baba (26), ambos con dorsal del segundo equipo. Tampoco Mahamadou Balde, pero ya sabe que abandonará el representativo en calidad de cedido. Su salida a préstamo es inminente.

Del mismo modo, el club hizo ayer pública la lista de dorsales para la 26/27.Sin novedades tras lo visto en pretemporada salvo algún pequeño cambio, como que Noel López lucirá el 11 y Víctor Moreno el 8. De Miguel, en la rampa de salida, mantiene el 9 por ahora.