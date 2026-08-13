El tiempo corre en contra del CD Tenerife: apenas 16 fichas profesionales de alta a 72 horas del arranque de la liga
El club blanquiazul trabaja a marchas forzadas para poder tramitar la documentación de sus nuevas incorporaciones antes del partido inaugural
El CD Tenerife afronta una cuenta atrás crítica de cara a su estreno en la temporada 2026/27. A tan solo tres días de que eche a andar la competición oficial de LaLiga, el conjunto blanquiazul cuenta únicamente con 16 futbolistas registrados en la patronal, entre los cuales apenas figuran dos de las nuevas incorporaciones realizadas durante el mercado estival: Jorge Moreno y Jesús Álvarez.
Esta situación deja en el aire la participación de la gran mayoría de los fichajes acometidos por la dirección deportiva, obligando a la entidad insular a agilizar los trámites administrativos y financieros para poder inscribir a tiempo al resto de la plantilla.
Jugadores inscritos oficialmente a tres días del debut
A día de hoy, el CD Tenerife solo tiene confirmadas de alta en LaLiga las fichas de los siguientes 16 integrantes:
- Porteros (1): Dani (1).
- Defensas (6): David Rguez. (2), León (4), Jorge Moreno (5), Landazuri (12), César (19) y Marc M. (21).
- Centrocampistas (7): Juanjo S. (6), Nacho Gil (10), Noel López (11), Fabricio (15), J. Álvarez (16) y Balde Jr. (17).
- Delanteros (3): De Miguel (9), Enric Gallego (18) e I. Chapela (24).
Ocho jugadores por inscribir
Entre los inscritos se encuentran jugadores como Balde Jr. y Jesús de Miguel, ambos con las puertas abiertas para salir de la entidad blanquiazul. Por su parte, hasta ocho jugadores esperarán hasta el último momento para saber si podrán debutar en la primera jornada.
Grant-Leon Ranos, Mauro Pittón, Roko Jureskin, Anes Krdzalic, Martin Pecar, Víctor Moreno, Neal Viereck y Baba Diocou no figuran en la web de LaLiga como jugadores inscritos por el Club Deportivo Tenerife.
Carrera contra el reloj en las oficinas del Heliodoro
Con solo 16 fichas del primer equipo regularizadas y la mayoría de las caras nuevas fuera de la lista provisional, el cuerpo técnico blanquiazul se encuentra a las puertas del inicio liguero con un margen de maniobra condicionado. Las próximas horas serán determinantes en los despachos del club para desbloquear las inscripciones pendientes y garantizar que el técnico pueda contar con todos sus efectivos para la jornada inaugural.
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