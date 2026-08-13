La Federación Española no comunica medidas de gracia: se esfuma el indulto a Landázuri

Malas noticias para Anthony Landázuri y para los intereses del CD Tenerife y, de paso, dolores de cabeza para Álvaro Cervera. La Real Federación Española de Fútbol no se pronunció este jueves sobre la posibilidad de aprobar «medidas de gracia» tras la conquista de España del Mundial de Fútbol y parece ya imposible que el escenario cambie antes del inicio de la temporada en el fútbol profesional, cuyo pistoletazo de salida darán Real B y Castellón, en Segunda, en la jornada de este viernes.

La opción de un indulto general había sido ansiada en el representativo insular desde hacía unas semanas, cuando el combinado dirigido por Luis de la Fuente doblegó a Argentina en la final de la Copa del Mundo y alcanzó la segunda estrella para La Roja. De esta manera, se abrió la posibilidad de que, como había ocurrido en anteriores gestas de la selección –también tras los procesos electorales en la Federación–, el ente ahora presidido por Rafael Louzán aprobara un indulto general que permitiese a los futbolistas sancionados, al menos aquellos cuyas sanciones eran de corta duración, esquivar los castigos en el comienzo de sus respectivas Liga. Esto es, llegar «limpios» al comienzo de la 26/27.

La esperanza de Felipe Miñambres

El propio Felipe Miñambres apuntó el miércoles, al tomar la palabra tras la ofrenda floral del Tenerife a la Virgen de Candelaria, que en el club tenían la esperanza de que Landázuri, expulsado por doble amarilla en el último encuentro de la temporada pasada en Primera Federación, pudiese finalmente jugar en Ipurua frente al Eibar. «Antiguamente, cuando yo jugaba, existía la amnistía», expuso el presidente en tono esperanzado, antes de recordar que el órgano en cuestión, el Juez Único de Competiciones, se debía reunir este jueves.

Pero no se publicó comunicado alguno por parte de la Federación y el deseado escenario en el que el ecuatoriano estuviese a las órdenes de Cervera para la primera jornada se da ya casi por imposible, puesto que la temporada comienza en apenas unas horas.

Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife. / CDT

Las opciones de Álvaro Cervera

A Cervera, de este modo, se le cae un pilar en la zaga. El entrenador tendrá que encontrar alternativas conformar una zaga de garantías en el retorno blanquiazul a Segunda. Sin Landázuri por sanción y con José León en un momento de forma mejorable –no anduvo fino en pretemporada y fue descartado para el último amistoso, ante el Leganés–, las alternativas ni son demasiadas ni resultan del todo fiables: Viereck necesita tiempo y Jorge Moreno le gusta más al míster de lateral. La polivalencia del David, al menos, es una buena noticia.