Juanjo Sánchez no tiene dudas con el Tenerife de la 26/27: "Yo al equipo lo veo genial"

Cuenta atrás para el debut liguero del CD Tenerife. Cuenta atrás para el retorno a Segunda de la entidad blanquiazul tras un año en las catacumbas la Primera Federación y un verano, el actual, con numerosos cambios en la plantilla insular, más los pocos que restan por producirse. Entre los que sí continúan está Juanjo Sánchez, que recaló en la entidad insular el pasado verano y quien no tiene dudas de cara al estreno de este domingo ante el Eibar: “Yo al equipo lo veo genial”, ha asegurado el centrocampista.

“Aunque hay gente nueva, tenemos una base muy sólida del año pasado. Somos bastantes jugadores del año pasado y creo que eso es una de las claves porque mi experiencia me dice que, si tienes un grupo bastante bueno del año pasado, siempre me ha ido bien. En los entrenamientos se está viendo que el equipo tiene muchas ganas y no creo que sea un problema, al final es como todo, ir cogiendo lo que el míster quiere y avanzar hasta el siguiente partido. Yo al equipo lo veo genial” aseguró con una sonrisa el futbolista andaluz.

Recuperado tras sufrir unas molestias en el cuádriceps

Su ilusión está más que justificada. Para empezar, porque ha sorteado sin problemas la molestia en el cuádriceps que le impidió participar en varios duelos de la pretemporada y llega como un cañón a la primera jornada. “No hubo parón en sí porque, al ser una sobrecarga, seguí corriendo y haciendo cosas en gimnasio. No me limitaba mucho, excepto en algunos golpeos. Y la verdad es que ya estoy fenomenal. Ya no noto nada. Llevo bastantes días en los que no pienso ni siquiera en los golpeos en el cuádriceps. Y eso es importante porque estoy con muchas ganas y con mucha confianza”, develó el protagonista en sala de prensa.

Pero a Sánchez la alegría se le multiplica. A su buen estado de salud tras un pequeño susto se suma su debut en el fútbol profesional tras casi 160 partidos entre Segunda B y Primera Federación. “Todo futbolista sueña con poder dedicarse a esto. El poder vivir del fútbol es un privilegio que tenemos y hacerlo liga profesional es más privilegio aún. Siento mucho orgullo, muchas ganas y mucha ambición y es una oportunidad también para acordarme de los míos porque siempre han estado ahí, creo que esto es un logro de todos. Lo importante es afrontar la Liga con muchas ganas, mucha ambición y dejar lo personal a un lado”, reflexionó en tono comedido

Juanjo Sánchez. / CDT

Competencia en el centro del campo

Con todo, al debutante en Segunda Juanjo Sánchez competirá por un puesto en la medular junto al también novel Fabricio y tres recién incorporados: Anes Krdzalic, Jesús Álvarez y Mauro Pittón. Como el que decide será el míster, el jugador se toma la competencia con filosofía. Se centra en lo que le corresponde a él. “Lo que podemos hacer nosotros es trabajar cada día. Eso, más que un problema, es una buena noticia porque el que juegue creo que lo va a hacer genial. Es importante, de cara al grupo, que toda oportunidad que tengamos, cada uno de nosotros, demos el máximo y eso hará que el resto esté mejor y ponga las cosas más difíciles”.

Del abanico de opciones en la sala de máquinas se cae Aitor Sanz, aunque ahora en calidad de ayudante de Cervera se mantiene muy cerca de la plantilla. “Él sigue siendo un compañero porque está en el día a día con nosotros, cada vez que tenemos alguna duda lo tenemos ahí. Es una suerte, como ya lo era el año pasado. Él lo está viendo ahora desde fuera y nos puede ayudar más todavía. Intento quedarme con todo lo que él me dice, apoyarme en él y utilizar esa figura. No todos los equipos tienen la suerte de tener un capitán que ha estado aquí tantos años”, declaró Sánchez.

Aitor Sanz. / CDT

Los recién incorporados están poniendo de su parte

Con las ganas naturales cuando el comienzo está tan cercano, “los entrenamientos están siendo superintensos y el objetivo está bastante claro”. Los recién llegados, que son un buen puñado, tienen que ir acostumbrándose al “ritmo de trabajo” del cuadro de Cervera. Es una de las bases que tenemos del año anterior. Nuestro ritmo de entrenamiento y nuestra intensidad son muy altos. No es fácil adaptarse, sobre todo para los que vienen de ligas extranjeras, pero yo creo que lo están haciendo muy bien y que cada vez están cogiendo más mecanismos”, relató el jugador.

Precisamente de los recién incorporados, especialmente de los fichajes más exóticos, destaca Juanjo “las ganas que tienen de aprender español” más incluso que su rendimiento en el campo. “Es algo importante para que se adapten más rápido. Tienen muchas ganas y eso lo notamos en el día a día”.

Ipurua, punto de partida en la 26/27

En una categoría “muy difícil” que en Tenerife conocen “de sobra”, el andaluz recuerda que “cada punto cuenta y cada partido es más importante aún”. Las señas de identidad están claras: “Tenemos que competir, que intentar sacar los tres puntos en cada partido y, si no se puede, pues sumar de a uno. Será mejor si podemos dejar la portería cero. Es una base para que el año vaya bien y que la gente coja confianza”.

No será sencillo. Menos el comienzo frente a un Eibar siempre candidato a estar arriba y en un campo exigente como Ipurua. Las claves, según Juanjo, serán “las segundas jugadas y los duelos”. “Debemos hacerles un partido difícil a ellos, llevarlo a nuestro terreno y lue, pues lo de siempre, intentar llegar con gente al área”, vaticinó el jugador.