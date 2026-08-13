Fran Sabina, cedido al Alcorcón hasta final de temporada

Francisco Sabina Rodríguez (22/9/2003, Santa Cruz de la Palma), Fran Sabina, el CD Tenerife y la AD Alcorcón han llegado a un acuerdo por el cual el delantero isleño disputará la temporada 26/27, en calidad de cedido, en el combinado alfarero, que disputa la Primera Federación.

Fran Sabina ha disputado hasta ahora 46 encuentros oficiales con la elástica blanquiazul, repartidos entre el primer equipo y el CD Tenerife B. En esos partidos, el futbolista nacido en La Palma pudo anotar 14 dianas, siendo una de ellos con el primer equipo, en el compromiso de la Copa SM el Rey de la pasada temporada ante la RSD Alcalá.

Su trayectoria en el primer equipo blanquiazul

Fran Sabina debutó con el primer equipo en la temporada 24/25. Fue a las órdenes de Pepe Mel en un Granada 4-0 Tenerife. La pasada campaña, ya con el cuadro blanquiazul en Primera Federación, fue una de las sensaciones de la pretemporada y, aunque llegaron propuestas en verano y en enero, decidió completar la campaña en el representativo a la espera de oportunidades y minutos que nunca llegaron.

Hasta enero, el atacante había participado en siete partidos con el primer equipo, pero solo en los dos de Copa del Rey, contra Alcalá y Granada, había sido titular. En los cinco de Liga apenas rozaba la media hora. De ahí que el club decidiera que combinase el primer equipo con el segundo durante la segunda mitad del campeonato. A las órdenes de Mazinho, disputó ocho encuentros entre finales de enero y abril, acumuló 640 minutos (casi 500 más que con el primer equipo) y anotó ocho goles.

Fran Sabina. / Andrés Gutiérrez

En Alcorcón buscará un paso adelante

Estaba claro que debía salir en busca de protagonismo porque la Segunda Federación se le quedaba pequeña y en la Isla no lo iba a tener, de ahí que no disputara ni un solo minuto durante el periodo de pretemporada que concluyó frente al Leganés el fin de semana pasada. Ahora, con la camiseta amarilla del Alcorcón, le toca dar un paso adelante.