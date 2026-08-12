Tres jugadores del CD Tenerife, en la rampa de salida a pocos días del debut liguero

El CD Tenerife dedicará las dos semanas y media que quedan del mercado de verano a terminar de reforzar la plantilla con el fichaje de un delantero –suena Chimy Ávila– y a dar salida a tres futbolistas que competirán en otros equipos, dos de ellos con fecha de regreso, junio de 2027, Fran Sabina y Mahamadou Balde, y el tercero, Jesús de Miguel, traspasado. Las cesiones del delantero natural de La Palma y del extremo catalán, están definidas. La venta del madrileño dependerá de las ofertas.

Después de la tradicional ofrenda a la Virgen de Candelaria a pocos días del inicio de cada temporada, Felipe Miñambres actualizó los principales asuntos de actualidad que tienen ocupado al club. Por ejemplo, los relacionados con la ventana de altas y bajas. En ese contexto, apuntó que la cesión de Fran Sabina "está cerrada" y la de Balde está "a punto". El canterano se unirá a un equipo del Grupo 2 de Primera RFEF, el Alcorcón. Su compañero viajará mucho más lejos. Su futuro estará en Catar.

La decisión con Sabina no es nueva. El entrenador Álvaro Cervera ya explicó en su momento que era partidario de que el delantero cogiera rodaje en una categoría en la que se pudiera sentir más cómodo y tener una mayor continuidad. En Segunda División, su protagonismo iba a ser escaso. Fran ha estado al tanto de esos planes desde el principio de una pretemporada que ha venido realizando con normalidad en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, pero sin presencia en los partidos amistosos. El club ha querido elegir bien el destino de Fran, que en el curso anterior jugó 12 encuentros con los mayores, diez de Primera RFEF –uno como titular– y dos de Copa –un gol–. Completó esa trayectoria con ocho actuaciones con el filial en Segunda Federación. Sumó ocho tantos.

El rumbo de Balde no ha estado tan claro. En una de sus últimas intervenciones, el director deportivo Manu Guill sí reconoció que el club estaba valorando la conveniencia de una cesión, más o menos por los mismos motivos que llevarán a Sabina al Alcorcón. El barcelonés tuvo más recorrido en el Tenerife que subió de Primera RFEF–19 partidos y dos goles–, pero, en teoría, no iba a estar entre las preferencias de Cervera a la hora de elegir al titular en su puesto. Los datos de la pretemporada lo dicen todo. Balde solo llegó probarse durante un rato en el encuentro de preparación ante el Añaza. La solución, un cambio hasta junio.

Jesús de Miguel, en el mercado

El caso de Jesús de Miguel es diferente. "La dirección deportiva le expuso la situación y ahora faltan movimientos, pero queda margen de tiempo en el mercado", se limitó a indicar Felipe Miñambres.

El segundo máximo goleador del Tenerife en la Liga 25/26 –11 tantos en 29 partidos–, se ha centrado este verano en recuperarse de la pubalgia que padeció durante la segunda vuelta del calendario.

De Miguel es un goleador cotizado en Primera RFEF y está en la agenda de varios aspirantes a luchar por el ascenso. El Zaragoza es uno de ellos. Pero la operación no se resolverá a coste cero. El Tenerife, que pagó unos 150.000 euros al Castellón el verano pasado para hacerse con sus servicios, tiene la intención de compensar esa inversión con un ingreso parecido. Como dejó entrever el presidente del club, no hay indicios de que la venta de Jesús vaya a ser inminente. Los pretendientes tratarán de apurar hasta el final del mercado.

El interés en Chimy Ávila

Esa será, seguramente, la estrategia que seguirá Manu Guill para aumentar el potencial ofensivo del Tenerife con la contratación de un delantero que se una en esa faceta del juego a Enric Gallego, Grant-Leon Ranos e incluso a Martin Pecar, aunque el perfil de esloveno es diferente al del 9 clásico. En sus declaraciones, Cervera no ha sido nada exigente con esa pieza que falta. Sí ha admitido que le vendría bien, pero ha dejado abierto el perfil. "Uno que sea bueno", afirmó en su día. Y Chimy Ávila, lo es. El argentino está libre después de quedar desligado del Betis y gusta a varios equipos de Segunda, no solo al Tenerife; también al Sporting. Miñambres no negó que es una opción que están manejando. El inconveniente está en la repercusión de este fichaje en el límite salarial impuesto al club blanquiazul. "Hay que ver la valoración que da la Liga. Para los jugadores que vienen de Primera, es mayor, también en referencia a la edad y otros aspectos. A ver si puede entrar dentro de los jugadores que podemos incorporar", deseó.

Esa parte de la gestión, la ingeniería financiera, tiene una alta influencia en la configuración de las plantillas. Sobre todo en el caso de un club procedente de una categoría inferior. Por ese lado, Felipe aseguró que en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López trabajan a diario para que el Tenerife esté "dentro de los números que propone LaLiga cuando termine el mercado de fichajes". Las claves están en los patrocinadores que se van a sumar al proyecto para que aumente el límite salarial y el Tenerife pueda ir a por el delantero que necesita y también inscribir a todos los jugadores, con diez caras nuevas, contando la de Babacar Diocou, que vuelve tras una cesión.

A cuatro días para el debut en LaLiga Hypermotion 26/27, en el estadio del Eibar, solo aparecían en la parrilla de futbolistas dados de alta el defensa Jorge Moreno y el centrocampista Jesús Álvarez. Miñambres avanzó que no todos los fichajes estarán inscritos antes de la primera jornada deLiga, "pero sí la mayoría". La cuestión es que haya un pleno cuando se clausure el periodo de contrataciones, a fin de mes. "Estamos haciendo un esfuerzo, todavía quedan patrocinadores por entrar que aumentarán el límite salarial", insistió Felipe.

Con Jorge y Jesús preparados para debutar, administrativamente hablando, siguen a la espera Neal Viereck, Roko Jureskin, Mauro Pittón, Anes Krdzalic, Víctor Moreno, Martin Pecar, Babacar Diocou y Grant-Leon Ranos. El proceso irá avanzando en estos días con la meta en la visita al Eibar, pero todavía con espacio hasta el 31 de agosto para que toda la plantilla figure en la lista de LaLiga.

La adaptación de los nuevos

Miñambres se queda con que los recién llegados han «necesitado menos tiempo» del previsto para adaptarse a la dinámica de trabajo supervisada por Cervera, y también a su modelo de juego. "Yo necesité un tiempo mayor cuando vine del Sporting al Tenerife", recordó haciendo alusión a su etapa como jugador. "Todo depende del carácter de cada uno, de las circunstancias... Pero he visto que están bien, que futbolísticamente han necesitado menos tiempo para adaptarse del que pensaba", destacó el dirigente sin pasar por alto que "habrá que verlos a la hora de la verdad, cuando se jueguen los primeros puntos o cuando toque competir en nuestro estadio".

Rumbo a los 16.000 abonados

Felipe no dejó pasar la oportunidad de dar las gracias al tinerfeñismo por la respuesta mostrada en la campaña de abonos. En sus previsiones está la ascensión hasta los 16.000 pases despachados en lo que queda de semana. Una cifra jamás alcanzada por el club en Segunda División. De hecho, los 15.605 anunciados el martes representan en récord en esta categoría. "Tenemos que estar agradecidos", reconoció Miñambres. "Ojalá nos tengan que decir en algún momento que paremos porque hay que dejar un cupo para la afición visitante y demás", añadió con la esperanza de llegar a la cota sin par de las 17.000 butacas reservadas en el estadio en la 2009/10, la última del Tenerife en Primera.

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El equipo visitó este miércoles Candelaria después del entrenamiento realizado en la Ciudad Deportiva. Fue recibido por la alcaldesa María Brito y por fray Dailos José Melo González, Prior de los Padres Dominicos y Rector de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria.