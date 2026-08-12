La participación de Anthony Landázuri en el primer partido de Liga CD Tenerife, en el aire

El último partido del Tenerife en la temporada 25/26, con el ascenso asegurado tres jornadas antes, dejó una carga para el curso siguiente. En el alargue de la visita al Ourense, Anthony Landázuri fue castigado con una tarjeta amarilla, la segunda de esa tarde, y fue expulsado. Sin margen para cumplir la correspondiente sanción en esa campaña, el arresto quedó pendiente para el curso que comenzará para los blanquiazules este domingo en Ipurua.

En teoría, el ecuatoriano será baja por ese motivo. Pero no está todo perdido. Hay antecedentes de sanciones de este tipo canceladas, las que se reducen a un único partido y se arrastran de la temporada anterior. Precisamente, el órgano de la Real Federación Española de Fútbol encargado de estos asuntos, se reunirá este jueves para conceder o no los correspondientes indultos. "Antiguamente, cuando yo jugaba, existían la amnistía", recordó ayer el presidente Felipe Miñambres con la esperanza de que Landázauri sí pueda tener minutos en Eibar, si Álvaro Cervera lo considera oportuno. "Además, por la acción que fue... una doble amarilla", añadió el dirigente.

Una gran incertidumbre antes del debut

Es una de las dudas en un Tenerife que deja atrás una pretemporada de la que Miñambres no se fía, pero no por algo en concreto que haya ocurrido, sino por lo engañosas que suelen ser las fases de preparación. "Como director deportivo, me ha tocado ganar todos los amistosos y empezar la Liga perdiendo, y al revés", contó. "No me fío mucho de las pretemporadas", confirmó.

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Desde esa posición, admitió que su sensación es de una "gran incertidumbre", entre otras cosas porque el Tenerife empezará la competición con "mucha gente nueva" que se tiene que adaptar y por la condición de novato de un equipo que «redebuta» en Segunda División. "Vamos a ver si somos capaces de dar el máximo posible. Si cada uno lo hace, seguro que estaremos en una muy buena posición", pronosticó el presidente del club.