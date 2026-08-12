Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque

A la plantilla del Tenerife para la temporada 26/27 le falta una pieza. Después de la incorporación de diez fichajes, el director deportivo Manu Guill está en la búsqueda de un delantero, un goleador. El tipo de futbolista más cotizado, el más perseguido por los demás clubes.

Con margen por delante para tomar decisiones antes del cierre del mercado a fin de mes, han ido surgiendo opciones para que Álvaro Cervera disponga del atacante que necesita. Otra cosa es que de esas alternativas, cristalice alguna. La última en entrar en escena es la de Luis Ezequiel Ávila, avanzó la cuenta especializada Cazurreando.

Chimy tenía contrato con el Betis hasta 2027, pero la entidad sevillana optó por ejecutar antes una cláusula del contrato que le daba la opción de romper la relación laboral de manera anticipada. El argentino, de 32 años, se quedó sin equipo y se asomó al escaparate.

Propuestas no le faltan. Suena para el Tenerife, pero también para el Sporting. El problema está en la ficha que tenía en el Betis y su influencia en el límite salarial con el que se tienen que mover los equipos de Segunda; en el caso del Tenerife, uno de los más bajos.

Ávila llegó al fútbol español gracias al Huesca en la campaña 17/18. Subió ese curso a Primera con el conjunto aragonés y desde entonces ha competido en esa categoría. Igualmente lo hizo con el Osasuna y con el Betis. El delantero rosarino coincidió con Enric Gallego en el Huesca (18/19) y también en el Osasuna (19/20 y 20/21).

Noticias relacionadas

Condicionado por las lesiones, sus números en las últimas temporadas han sido discretos: dos goles en la 23/24, otros dos en la 24/25 y solo uno en la 25/26. n