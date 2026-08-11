El CD Tenerife mantiene su compromiso con la lucha contra el cáncer, pero con otro color

El CDTenerife también vestirá de verde en la temporada 26/27. Lo hará en algunos partidos a domicilio. La colección de uniformes diseñados por la nueva marca deportiva del club, Macron, ya está completa. Aparte del principal, el blanco y el azul, el equipo tendrá las alternativas del negro y de un verde que mantiene el compromiso de la entidad deportiva con la lucha contra el cáncer, de la que es pionero desde el verano de 2012.

En ese tiempo, el tono elegido es el que está relacionado con el cáncer de pecho, el rosa, pero hay más variantes de esta enfermedad y cada una tiene un color que la simboliza. El verde marca el camino de la batalla contra el linfoma.

Pero también es un guiño a una de las esencias de la Isla. Si el uniforme principal está inspirado en el mar y el segundo en la oscuridad del paisaje volcánico, el tercero se traslada a los montes de Tenerife.

En la presentación de la prensa, desarrollada este martes en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López, el presidente Felipe Miñambres explicó que "todo nació en unas reuniones con la Asociación Española Contra el Cánce" en las que las dos partes tomaron la decisión de cambiar del rosa al verde para visibilizar otro tipo de cáncer. "Es un orgullo seguir colaborando con la AECCy poner nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores", añadió el dirigente del club.

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Miñambres apuntó que, al margen de la vertiente solidaria, la tercera equipación tiene una conexión con la naturaleza de la Isla. "La tela tiene sublimado el bejeque y otros símbolos que son típicos", señaló el presidente, que estuvo acompañado en la presentación por Manuel Ángel Galván, que es consejero en Santa Cruz de Tenerife de la Asociación Española Contra el Cáncer.