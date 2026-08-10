Nervios en la línea de salida del CD Tenerife

Son días de agitación, tensión, nervios y, sobre todo, incertidumbre. Nadie sabe a ciencia cierta en qué condiciones y con qué garantías va a llegar al arranque de la competición, si han valido los ensayos de pretemporada, si el tono físico de los jugadores es aceptable o se queda corto y, también importante, si se notará demasiado que las plantillas no están del todo definidas. Es una de las circunstancias inexplicables de esta liga y muchas otras, que mantienen abiertos los mercados hasta dos semanas después (en España cerrará el 1 de septiembre a la medianoche) y permiten que un jugador empiece en un equipo y al mes siguiente se esté enfrentando a los que eran sus compañeros en un partido de la misma competición. Roza lo inaceptable, pero todos lo asumimos como hacemos con otras anomalías. Sin ir más lejos, el amistoso del sábado en Leganés a 38º. Un infierno.

De antemano no hay nada que le garantice al representativo que va a comenzar con los resultados deseados, pero sí hay un par de factores que alimentan el optimismo. En situaciones de duda procuro fiarme de los que más saben y en esta coyuntura me resulta fiable el diagnóstico de Aarón Darias, que ha comentado los partidos estivales en televisión y me asegura que el equipo “va a comenzar bien”. Lo dice por la evolución que ha detectado en el Tenerife y supongo que también por la inercia positiva que trae de un año exitoso. Ya se ha hecho habitual en esta misma categoría que los equipos que vienen de una temporada anterior solvente y un estado de autoestima elevado comiencen con resultados notables. Voy a darles un dato: al cierre del primer tercio liguero de la campaña pasada (jornada 14), ninguno de los equipos recién ascendidos a Segunda ocupaba plaza de descenso en la clasificación. Y uno de ellos, el Ceuta, era séptimo.

Enric Gallego, que apunta a titular en la primera jornada de Liga. / Arturo Jiménez

Los factores que alimentan el optimismo en el Tenerife

En el caso del Tenerife, pesa muy a su favor que va a arrancar con un once reconocible, forjado sobre la base sólida del curso anterior. A seis días del debut, no me extrañaría ver incluso a siete u ocho jugadores de la temporada pasada en el primer once: Dani Martín, David, César, Landázuri (si es amnistiado de su sanción), Juanjo Sánchez, Nacho Gil, Noel, Enric Gallego y hasta Chapela. La cifra exacta la conoceremos en Ipurua, pero es seguro que serán mayoría los futbolistas que ya estaban en el proyecto de la 25/26.

Otro factor obviamente favorable es sigue Cervera. Y el Tenerife comienza justamente contra tres equipos fieros, pero que han experimentado un relevo en su timonel. En el Eibar se estrena Jokin Arambarri, el Almería llegará al Heliodoro de la mano del también debutante García Pimienta y el Sporting ha apostado por Larcarmón, uno de los pocos técnicos foráneos en una categoría donde el entrenador español cotiza al alza.

Añadamos otro factor favorable. La plantilla está casi completa a estas alturas. Falta el delantero, pero no es el del Tenerife un equipo en pañales, como sí hay otros, aún pendientes de aligerar carga para firmar a sus primeras opciones. Probablemente los competidores puedan optar a futbolistas de postín a finales de agosto, pero llegarán a la jornada inaugural con su plantilla en precario. Los diez nuevos del representativo ya llevan semanas aquí y ahora solo falta que asuman la alta exigencia de la Hypermotion –con total seguridad una de las ligas más exigentes de Europa– y se ajusten a lo que de ellos demanda Cervera.

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Ahora bien, entre todos los factores favorables hay uno que me parece determinante: la falta de presión. Mientras hay otros equipos (Las Palmas, sin ir más lejos) a los que el entorno no va a permitirles ni un trasquilón a las primeras de cambio, con este Tenerife ha de haber paciencia. Cierto es que figura entre los equipos con más pedigrí y solera de los 22 en liza, pero la experiencia reciente en los infiernos debe servir para rebajar las expectativas, celebrar cada triunfo como una conquista y buscar cuanto antes los puntos que aseguren la permanencia. Si el año pasado nos pusimos la camiseta de Primera RFEF, pongámonos este agosto la de recién ascendidos. La presión, para otros.