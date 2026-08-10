El CD Tenerife bate su récord de abonados en Segunda División

Por falta de interés, no será. El Tenerife desveló el dato de que ya ha vendido 15.605 abonos para la temporada que comenzará este viernes –para los blanquiazules, dos días más tarde en Ipurua–. No es cualquier cifra. De hecho, el Heliodoro Rodríguez López no tenía tantas butacas reservadas desde la última participación del equipo en Primera División, es decir, desde la Liga 2009/10. Para esa ocasión especial, la afición respondió con la compra de unos 17.000 carnets.

Teniendo en cuenta la capacidad del estadio, 22.824 espectadores según la web del club, contar con tantos abonados no está nada mal. Y la campaña sigue en marcha. Después del periodo de cambios de asiento, la venta de pases se retomó este luness con los mismos procedimientos, de manera presencial –es necesaria una cita previa– o por medio de la pasarela Tenerife 360 que ofrece el club en su web. Y los precios, los que fueron anunciados el 17 de junio. Para resumir,380, 250, 210 y 125 euros en Tribuna, San Sebastián, Herradura y Popular para adultos accionistas.

¿Cuándo será el primer partido en casa?

El calendario de LaLiga Hypermotion permite ir con cierta calma, ya que el equipo de Álvaro Cervera no competirá en casa hasta el domingo 23 de agosto. Lo hará recibiendo al Almería, a las 20:30, siete días después de estrenarse en el campo de Eibar. En la tercera jornada repetirá en el Heliodoro. En este caso, con el Sporting como rival el viernes 28. La siguiente cita en la Isla no tiene fecha. Será ante el Leganés el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Con estos ingredientes, es muy probable que el número de abonados vaya más allá de los 15.605 anunciados por el club. De momento ya son más bonos despachados que en la mejor temporada del representativo en esta categoría, dentro de este contexto. En la 23/24, la medida de la fidelidad se acercó a la cota de las 15.500 ventas. Luego bajó un poco en la 24/25, sin la menor idea de que esa Liga iba a terminar tan mal, con un descenso (14.500). La respuesta en Primera RFEF fue una señal de que el equipo no iba a caminar solo en su intento de regresar:13.548.

Las últimas temporadas

Desde los 17.000 abonados de la temporada 2009/10, en Primera, ha habido un poco de todo, empezando por los 14.700 de la campaña posterior, ya en Segunda y con el aliciente de seguir de cerca a un equipo que, en teoría, iba a ser un candidato firme a ascender. Al final, pasó todo lo contrario;cayó a Segunda B y con ello bajó también el número de abonados, unos 9.000 en el ejercicio 11/12 –derrota ante la Ponferradina en la final de la promoción– y unos 7.500 en el que sirvió para que los blanquiazules recuperaran la categoría perdida, igual que ahora, con Álvaro Cervera en el banquillo.

A partir de ahí, el club se fue moviendo con cifras que no siempre superaron la barrera de los 10.000 abonados –la 20/21 se jugó sin público por las restricciones provocadas por la pandemia–. La presencia del Tenerife en la promoción de la campaña 16/17 –superado por el Getafe– generó un repunte. El club pasó de casi 8.000 abonados en la 16/17 a 11.500 en la 17/18. Siguió con unos 11.800 en la 18/19, con 10.500 en la 21/22 y, con otro playoff como reclamo –disgusto ante el Girona–, se disparó la ocupación hasta los 13.120 en la 22/23. Y luego, el récord en Segunda que ya ha sido rebasado, los 15.000 de la temporada 23/24.