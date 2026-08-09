Televisión Canaria ofrecerá 12 partidos del CD Tenerife en abierto en la 26/27

Televisión Canaria anunciará en las próximas horas su acuerdo ya cerrado con Mediapro, tenedor de los derechos audiovisuales de la Liga Hypermotion para la próxima temporada. De este modo, el Ente Público podrá iniciar sus emisiones correspondientes al nuevo curso 2026/27 el próximo domingo, en Ipurua, con motivo de la visita del CD Tenerife a Eibar.

En total, se verán un total de 12 compromisos del cuadro chicharrero y otros 12 de la UD Las Palmas. La principal novedad del acuerdo alcanzado para la venidera campaña en la competición de plata es que, al menos a priori, no se excluye la emisión de uno de los dos derbis, el primero previsto para el mes de enero en el Estadio de Gran Canaria y el segundo, en Semana Santa en el Heliodoro Rodríguez López.

En el caso de que Televisión Canaria tuviera acceso a alguno de los clásicos, entonces la cifra de partidos (un total de 24) se reduciría en uno. Es uno de los detalles del pacto, ya rubricado por el Administrador Único de RTVC, César Toledo, que se ha implicado personalmente en las negociaciones. Respecto a las cifras del acuerdo, no han trascendido aún, pero no difieren demasiado de las fijadas para la campaña anterior. Entonces solo había un equipo canario en liza, la UD Las Palmas, y se abonaron 500.000 euros por 12 partidos. Luego, en el tramo final de la competición, se logró arrancar a Mediapro un partido adicional (el disputado por los amarillos en Riazor) hasta hacer un total de 13 retransmisiones.

14 partidos en pretemporada

La apuesta de Televisión Canaria por los dos representativos isleños en la Hypermotion -también por el Costa Adeje en Liga F- comenzó en la pretemporada, con la emisión de un total de 14 partidos veraniegos, con la consiguiente inversión económica al respecto. La cifra aportada por el Ente para emitir los partidos estivales ha repercutido de forma notable en las finanzas de los propios equipos, así como también se verán beneficiados de este nuevo pacto, en este caso con Mediapro.

Ya el curso pasado pudo verse en abierto al Tenerife en un total de 20 ocasiones en su periplo en Primera RFEF. Por aquel entonces, se abonaron 320.000 euros a la Federación Española por esta cobertura, que culminó con la emisión del partido ante el Barakaldo en la jornada en la que el representativo abrochó su ascenso. La canaria es una de las autonómicas que mayor relevancia confiere al deporte y a las transmisiones en directo en su programación. No en vano, hay otras que han preferido no implicarse en la cobertura de sus equipos en la Hypermotion.

Este periódico ya avanzó el pasado 28 de mayo la existencia de conversaciones con Mediapro. Entonces, la jefa de Deportes del canal autonómico, Fati Febles, anticipó que intentarían poner sobre la mesa “el tema de los derbis”, si bien puntualizó que estaba “muy difícil” hacerse con las primeras opciones de cada jornada. No obstante, en la programada para el 3 de enero de 2027 hay un Sporting-Mallorca que bien podría ser el encuentro escogido por Movistar, que se asegura elegir antes.

Lo que no está en discusión es la emisión de los cruces por el ascenso en caso de que haya participación de alguno de los clubes canarios, pues esta fase de la competición la tiene asegurada en exclusiva el operador principal. En cambio, sí hay margen para que Televisión Canaria ofrezca los partidos de los representativos en las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, como ya ha ocurrido en años pretéritos. La ronda en la que se estrenan Tenerife y Las Palmas está prevista para el 28 de octubre; y la segunda, para el 2 de diciembre de este año.