La pretemporada del Tenerife llega a su fin sin contratiempos y con minutos para 28 jugadores

El Tenerife pasa de la pretemporada, de la fase de preparación con la disputa de siete amistosos, a la cuenta atrás del comienzo de LaLiga Hypermotion 26/27. Llegará al estreno en Ipurua, el próximo domingo, con la participación de 28 jugadores en los ensayos y, lo que es más relevante, sin grandes contratiempos a modo de lesiones.

El único sin presencia en estas pruebas fue el último en unirse al grupo, el lateral izquierdo Roko Jureskin. El croata llegó a la Isla casi sin margen para integrarse en la dinámica de trabajo y vivir desde dentro los simulacros de la competición. Una cuestión de tiempo.

Pero Álvaro Cervera sí pudo ver en acción a los demás refuerzos, es decir, a los defensas Jorge Moreno y Niel Viereck, a los centrocampistas Jesús Álvarez, Mauro Pittón y Anes Krdzalic, y a los atacantes Víctor Moreno, Martin Pecar, Baba Diocou –fichado en 2025 y cedido al Arenas y al Granada en los mercados de la 25/26– y Grant-Leon Ranos. Y también a cuatro jugadores procedentes del filial, el portero Sergio Aragoneses, el central Joel Pérez, el volante Mauro Costa y el delantero Óscar Bazaga.

Los casos especiales

En la lista de los 28 blanquiazules utilizados por el técnico en los amistosos no aparecen ni Fran Sabina, que saldrá a préstamo este verano a otro equipo, ni Jesús de Miguel, que se ha estado recuperando de la pubalgia que soportó durante la segunda vuelta de la campaña pasada y que, en principio, será traspasado este mes. Peor lo tuvieron Alassan Gutiérrez y Salifo Caropitche –vuelve tras una cesión al Guadalajara–, a los que les quedan meses por delante para superar las lesiones de rodilla que sufrieron en el ejercicio anterior.

Lo dicho, sin mayores inconvenientes provocados por percances físicos, Cervera tuvo la oportunidad de repartir minutos en la pretemporada de manera más o menos equilibrada. Solo se quedaron por debajo de la cota de los 200 Anes Krdzalic, que tuvo que parar por una dolencia y se perdió los encuentros ante el Marino, Añaza, Cádiz y Tamaraceite, Mauro Costa, Bazaga, Aragoneses y Balde, cuya continuidad en el plantel blanquiazul no está clara –el club baraja la opción de que se marche a préstamo para que coja rodaje–.

Los únicos que intervinieron en los siete partidos –Tenerife B, Getafe, Marino, Añaza, Cádiz, Tamaraceite y Leganés– fueron Jorge Moreno, que terminó con el jugador con más minutos, César Álvarez, Baba Diocou y Jesús Álvarez.

Los goleadores del verano

Fue una puesta a punto con diez goleadores y con el protagonismo en este apartado de uno de los fichajes, el extremo granadino Víctor Moreno, autor de cuatro dianas –tres en el mismo ensayo, el jugado en Los Cristianos ante el Marino con el resultado de 0-6–. Se quedó cerca Iván Chapela. El gadiano aportó tres dianas –dos en el 2-0 al Añaza–. El siguiente fue Noel López, un futbolista que no llegó a ver puerta en la Liga del ascenso a Segunda División y que este verano se destapó con un doblete al Marino. Completan la relación de anotadores, con una unidad cada uno,Gallego, Martin Pecar, Grant-Leon Ranos, Jorge Moreno, Dani Fernández, Babacar Diocou y Mauro Pittón. Entre todos sumaron 16 goles, pero el número total fue mayor, de 17, por el que marcó en propia puerta Roberto Rosado, del Cádiz, en el Trofeo Teide (2-2, con derrota en los penaltis).

Los blanquiazules dejaron su puerta a cero en los partidos ante el Tenerife B (3-0), Marino, Añaza y Leganés (0-0 y victoria en los penaltis). No pudieron mostrarse tan sólidos en los duelos con el Getafe (1-2), Cádiz y Tamaraceite (3-2).

Números aparte, Cervera se queda con sensación de que "en muchos partidos de Liga no va a pasar" lo que querrá el Tenerife. "Nos va a pasar que el contrario se equivocará y lo aprovechemos, cosas así", sospecha. "También ganaremos algunos partidos, pero en muchos tendremos que obligar a los contrarios a cometer errores", advierte. Las respuestas, a partir del domingo que viene en Eibar. Ipurua será el punto de partida.