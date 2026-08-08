El CD Tenerife derrota al Leganés en la tanda de penaltis y termina la pretemporada con el Pepino de Oro

El Tenerife completó el calendario de partidos de preparación con un 0-0 a domicilio ante un rival de su misma categoría, el Leganés, y con un trofeo nuevo para su colección, un Pepino de Oro que conquistó gracias a su acierto en la tanda de penaltis, con Dani Martín como principal protagonista al detener los dos primeros intentos del conjunto madrileño y facilitar considerablemente las cosas. Lo siguiente para los tinerfeños ya será LaLiga Hypermotion, tres puntos en juego, la visita a Ipurua el domingo. Se acabaron los ensayos.

Pero como todavía era un test, el interés en la previa se centró en una alineación dejó algunos detalles interesantes. Por ejemplo, la presencia de Jorge Moreno como lateral derecho. Aunque fue fichado para reforzar el centro de la defensa, el madrileño tenía experiencia en la banda y a Álvaro Cervera no le disgusta en ese puesto, por mucho que ya cuente ahí con César y con David, que ayer empezó en el lado opuesto, nada nuevo para él teniendo en cuenta que sirve para todo. Y en el medio, Landázuri y Neal Viereck ejerciendo de centrales diestro y zurdo.

La pareja de mediocentros fue la misma que en el amistoso con el Getafe: Juanjo más Anes Krdzalic. Y dentro del formato 4-4-2, el que seguramente utilizará más el entrenador, aunque ha probado este verano con una línea de cinco atrás –para eso están las pretemporadas, para probar–, Víctor Moreno atacó por la derecha , Noel López por la izquierda y coincidieron dos nueves para perfilar la alineación, Ranos y Gallego, y no un mediapunta por detrás del delantero –tras el descanso sí entró en escena esa figura con la presencia de Pecar y luego de Iván Chapela–.

Habrá que ver si este once se parecerá mucho o poco al que elegirá Cervera en la jornada inaugural, el domingo que viene en Eibar. En teoría, hay jugadores que sí parecen tener su sitio asegurado. Pero el último ensayo del verano no tiene por qué ser un anticipo exacto de lo que será el comienzo de la Liga en lo que a nombres se refiere. Ensayo general, con sus matices.

Al pasar a la acción, el encuentro se fue desperezando con el balón lejos de las áreas. Unos y otros se neutralizaban en el centro del campo a golpe de faltas e interrupciones que cortaban el ritmo constantemente. El Tenerife le ponía voluntad y trataba de conectar con sus goleadores, pero se quedaba a medio camino. Noel insistía más que Víctor, en cualquier caso, sin llegar a finalizar. Y el Leganés esperaba su momento para llevar el pulso a su terreno. Sin alardes, los madrileños daban una mayor sensación de peligro, casi siempre con centros laterales que ponían a prueba la consistencia de los tinerfeños. Viereck despejó hacia su meta uno de esos pases para darle trabajo a un Dani Martín que intervino de verdad por primera vez en el minuto 44 para despejar un remate desde la frontal del área de Yassine Ketcha. Golpeo con toda la intención pegado al palo y eficaz respuesta del arquero asturiano.

Los de Rubén Albés habían ido avisando a cuenta gotas con recursos similares. El tunecino Gharbi probó suerte dos veces fuera del área pero sin puntería (23’ y 36’), lo mismo que Zico Buurmeester, desde una distancia similar y con idéntico desenlace (32’). Lo dicho, el Leganés iba ganando a los puntos un combate igualado en el que el Tenerife no terminaba de culminar sus acciones ofensivas.

Los blanquiazules tuvieron que esperar al minuto 20 para lanzar su primer córner, forzado por Noel, y al 36 para quitarle el precinto al paquete de remates a puerta:Anes Krdzalic, alto a unos metros del área. El golpeo defectuoso del bosnio coincidió con un repunte del Tenerife después de verse sometido por el Leganés en un tramo de la primera mitad. En esa fase emergió Enric Gallego en el minuto 41 para cazar un centro de Noeldesde la banda izquierda, sin problemas para el arquero Raúl Fernández. Fue lo último que hizo el nuevo primer capitán.

La segunda parte

En el intermedio llegaron los primeros cambios visitantes. Jesús Álvarez y Martin Pecar por Krdzalic y Gallego. Casualidad o no, el Tenerife retomó el camino con un mayor empuje, con una presión más engrasada para encerrar al Leganés en su área. Jesús aportaba más consistencia y el grupo agradecía ese desahogo para construir. Presión alta, que es lo que Cervera quiere que haga el equipo en la competición. Con los blanquiazules mandando, llegó una de sus pocas ocasiones claras, una falta indirecta sobre la media luna del área. Tocó Víctor Moreno y chutó raso Landázuri. A la barrera (51’).

Y a renglón seguido, una jugada espejo. Casi lo mismo pero en el otro campo. Ejecutó Kechta con la misma suerte que el ecuatoriano.

El balón parado dio paso a una etapa más pareja, no tanto por la fluidez del juego sino por el problema compartido de las imprecisiones y los cortes continuos. Casi como en el arranque del partido.

En ese proceso, Cervera siguió a lo suyo con más relevos. Puso a Chapela y quitó a Ranos e hizo lo mismo con Nacho y Noel. El Tenerife pasó de buscar el gol con dos especialistas del área, dos arietes, a aplicarse en esa tarea con dos mediapuntas, con Iván Chapela y con Martin Pecar, que ya estaba.

Enfilando la recta final, los equipos se animaron a arriesgar más y el duelo permitió transiciones como la que aprovechó Soko para dejar atrás a Viereck y meter un pase al corazón del área que no tuvo receptor gracias a Landázuri, oportuno para evitar males mayores. De nuevo, más sensación de peligro del Leganés, que perseveró con un remate de Gharbi que obligó a Dani a lucirse otra vez.

El Tenerife respondió con su oportunidad más clara, ya en el minuto 89. La propició Babacar Diocou marchándose en velocidad de su marca y conectando con Nacho Gil, que trató de colar el balón por el palo derecho de Zidane, pero el guardameta adivinó la intención del valenciano y atajó la bola.

Los penaltis

Y sin tiempo para mucho más, el Trofeo Villa de Leganés tuvo que resolverse en la tanda de penaltis. Con dos paradas de Dani Martín en los dos primeros intentos del Leganés –Álex Millán y Gharbi– y con los aciertos de Nacho, Chapela, Pecar y Marc Mateu –Fabricio tiró alto el cuarto–, el Tenerife se impuso por 3-4 y finalizó la pretemporada con el Pepino de Oro. Como se suele decir en estos casos, los resultados son lo de menos. Pero se supone que no perder y no encajar goles –en este caso, con victoria en un trofeo veraniego–, ayuda a coger confianza. Tenerife y Leganés volverán a verse las caras pronto, en la quinta jornada de Liga, en el Heliodoro. Antes, los de Álvaro Cervera iniciarán el curso ante el Eibar, Almería, Sporting y Real Sociedad B. Ya empieza.