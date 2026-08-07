Televisión Canaria emite en directo este sábado el partido entre el CD Leganés y CD Tenerife
Los dos equipos se disputan el Trofeo Villa de Leganés en un encuentro amistoso que podrá seguirse en directo, a las 18:00 horas, por la TDT, Canarias Play, YouTube de Deportes y rtvc.es
Televisión Canaria retransmite en directo el partido de pretemporada entre el CD Leganés y el CD Tenerife este sábado, 8 de agosto, a partir de las 18:00 horas. La emisión podrá seguirse en directo y en abierto a través de la TDT, YouTube de Deportes, rtvc.es y la plataforma digital Canarias Play.
Los dos equipos se disputarán el Trofeo Villa de Leganés en este encuentro amistoso que se celebrará en la Instalación Deportiva Butarque, anexa al Estadio Ontime Butarque, en Leganés (Madrid). Además, el CD Tenerife afronta este compromiso como su último partido de preparación antes del inicio de la temporada, una cita que servirá para ultimar la puesta a punto de la plantilla.
La retransmisión del choque correrá a cargo de Joaquín González en la narración de las jugadas y Aarón Darias en los comentarios técnicos.
Esta emisión se enmarca en la cobertura especial de los encuentros de pretemporada que Televisión Canaria ofrece este verano, gracias al acuerdo alcanzado por RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife para ofrecer en directo un total de 14 partidos de pretemporada de los tres clubes canarios.
La cadena pública acompaña a los equipos canarios durante su preparación, acercando a la afición sus encuentros previos en su puesta a punto antes del inicio de la nueva temporada deportiva.
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