El Real Zaragoza reactiva el fichaje de Jesús de Miguel y prepara una oferta de 150.000 euros al CD Tenerife

El futuro de Jesús de Miguel vuelve a estar sobre la mesa. El Real Zaragoza ha reactivado su interés por el delantero del Tenerife y se prepara para realizar una nueva ofensiva por el atacante madrileño, una operación que podría concretarse mediante un traspaso cercano a los 150.000 euros.

La situación ha cambiado en las últimas semanas. Los problemas de pubis que habían apartado a De Miguel de los entrenamientos con el grupo habían frenado el interés del conjunto aragonés, que comenzó a explorar otras alternativas para reforzar su ataque. Sin embargo, el delantero ya ha dejado atrás esas molestias y el pasado jueves volvió a trabajar junto a sus compañeros.

Su recuperación ha vuelto a colocarle en el primer puesto de la lista de deseos del Zaragoza. El club aragonés considera que De Miguel encaja en el perfil de delantero que necesita para su proyecto en Primera RFEF y, ante las dificultades para cerrar otras operaciones, está dispuesto a retomar una negociación que había quedado en segundo plano.

El contacto entre las partes, en cualquier caso, no se ha interrumpido durante el verano. Zaragoza y Tenerife han mantenido conversaciones y el club aragonés también ha avanzado en el acuerdo con el propio futbolista. Ahora, el principal obstáculo se encuentra en cerrar las condiciones del traspaso con la entidad blanquiazul.

El Tenerife quiere cobrar por su salida

El conjunto tinerfeño no cuenta con Jesús de Miguel para su plantilla de Segunda División, pero tampoco está dispuesto a dejarle salir gratis. El club ha trasladado a los equipos interesados que la operación deberá incluir una cantidad económica en concepto de traspaso.

Esa cifra ronda los 150.000 euros, precisamente la cantidad que el Tenerife pagó el pasado verano al Castellón para hacerse con los servicios del delantero. El Zaragoza se había mostrado inicialmente reticente a realizar ese desembolso, pero ahora estaría dispuesto a asumirlo para incorporar a uno de los delanteros que considera más fiables de entre los disponibles en el mercado.

La operación podría avanzar en los próximos días si el conjunto aragonés concreta su propuesta y alcanza un acuerdo con el Tenerife. El entendimiento entre el jugador y el Zaragoza está muy avanzado, por lo que el último paso pasa por convencer al club blanquiazul.

Una pieza que encaja en el ataque del Zaragoza

La necesidad de encontrar gol también juega a favor de Jesús de Miguel. El Zaragoza cuenta actualmente con Edu Espiau como único delantero centro de la plantilla y busca incorporar un atacante que pueda aportar mayor capacidad goleadora.

De Miguel responde a ese perfil. El madrileño, que cumplirá 30 años en septiembre, cerró la pasada temporada con 11 goles y siete asistencias con el Tenerife, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

El delantero tiene todavía dos años de contrato con el conjunto blanquiazul, pero su continuidad en la isla no entra en los planes del club para la próxima temporada. Su salida, por tanto, parece cuestión de tiempo si finalmente aparece una propuesta que satisfaga las pretensiones económicas del Tenerife.

El Zaragoza mantiene otras opciones abiertas, entre ellas Joaquín Delgado, del Oviedo, pero Jesús de Miguel vuelve a ganar enteros. Después de varias semanas marcado por sus problemas físicos, el regreso del madrileño al trabajo ha reactivado una operación que podría terminar con el delantero camino de La Romareda y con el Tenerife ingresando alrededor de 150.000 euros por su traspaso.