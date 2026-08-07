Juanjo San Román, el nuevo jefe de la cantera del CD Tenerife: "Tenemos el talento; solo debemos trabajar con él y que los futbolistas reciban las oportunidades”

Primeras declaraciones de Juanjo San Román, el nuevo director del Área de Fútbol Base del CD Tenerife. Nombrado oficialmente el pasado 23 de julio, hace poco más de dos semanas, pero en la Isla desde principios de verano para relevar a Carlos Ruiz, San Román ha tomado la palabra por primera para repasar las claves de su proyecto y sus primeras impresiones en el cargo. “Aquí tenemos el talento; solo debemos trabajar con él y que los futbolistas reciban las oportunidades”, ha asegurado.

De esta manera, el madrileño ha lanzado un contundente mensaje que pone de manifiesto la teórica intención de la entidad de apostar con firmeza por los jóvenes. “Fomentar y potenciar la cantera es vital para nosotros. Es la base de un proyecto muy ambicioso. Pero es que lo tenemos, aquí tenemos el talento. Solo debemos trabajar con él y que los futbolistas reciban las oportunidades para poder demostrarlo. La intención está clara y todos los chicos que están aquí saben cuál es”, declaró San Román a los medios oficiales de la entidad tinerfeñista.

El máximo accionista Rayco García, su gran valedor

Antes, el nuevo mandamás de la factoría de Geneto había destacado lo agradecido que está al club y, especialmente al máximo accionista Rayco García “por su apoyo y su confianza”. García, que ya lo conocía desde hacía años, fue la persona que apostó por él tras la salida de Carlos Ruiz por decisión propia tras solo una temporada en el cargo. “Es un honor para mí, una responsabilidad por todo lo que conlleva ser el director del Área de Fútbol Base de un gran club, un histórico, como es el Tenerife. Agradezco también a todos los compañeros que me voy encontrando día a día porque no podría haber tenido mejor acogida”.

Del mismo modo, San Román detalló parte del trabajo que viene realizando desde su desembarco en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. “Ya empiezan a rodar las pretemporadas. Hemos estado planificando y trabajando en ellas. La elaboración de las plantillas es un momento muy importante para la temporada y estoy muy contento por todo el trabajo que veo detrás: la configuración de plantillas, la captación, los técnicos... estoy bastante ilusionado. Cuando ya veo rodar el balón y vamos viendo sobre el campo lo que se ha planeado en nuestras cabezas y en nuestros ordenadores... eso me pone muy contento”, insistió con una sonrisa.

Juanjo San Román, director del Área de Fútbol Base del CD Tenerife. / CDT

Unas instalaciones de primer nivel

Pero Juanjo San Román no solo pone por delante la gran ilusión que asegura sentir en sus primeros pasos como jefe de la base blanquiazul, sino que apunta también al alto nivel de exigencia que hay de puertas para dentro porque, para empezar, “las instalaciones son magníficas”. “Estas son instalaciones de un equipo de Primera División, con todas las facilidades que imaginemos para poder desarrollar nuestro trabajo en cualquier ámbito. Tenemos todas las herramientas y, además, contamos con toda la materia prima que nos da el fútbol de la Isla y de las Islas. No tenemos muchas excusas para no trabajar en el alto rendimiento. Nosotros somos una herramienta para los jugadores a la hora de intentar potenciarlo. Que lo tomen así y que nos usen para generar potencial en su fútbol y en sus cualidades”, declaró.