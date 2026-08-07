Ensayo general con la excusa del Pepino de Oro: el CD Tenerife se pone a prueba ante el Leganés

Ensayo general con la excusa del Pepino de Oro. El CD Tenerife cierra su pretemporada visitando este sábado (18:00, TVC) la capital de España para medirse al CD Leganés en el marco del XLVI Trofeo Villa de Leganés, ese en el que el equipo triunfador levanta la copa más original y divertida del panorama futbolístico español: un pepino dorado sobre una base irregular en forma de pedestal.

Al margen de lo curioso del Pepino d'Or (el nombre oficial del entorchado), la cita es de vital importancia para la escuadra comandada por Álvaro Cervera. Los blanquiazules no solo afrontan su último test de preparación de cara a la primera jornada liguera tras su regreso a Segunda División (prevista para el domingo 16 de agosto en el campo del Eibar), sino que además se miden a un rival de su misma categoría.

Una excelente piedra de toque

Cierto es que el Leganés, con pasado reciente en Primera División, parte con otros objetivos en la inminente 26/27, pero también que, al igual que el Cádiz en el Trofeo Teide, es un oponente frente al que se pueden sacar ya muchas conclusiones. Y justo antes del fuego real. Nada que ver con los duelos ante Tenerife B, Marino, Añaza o Tamaraceite y bien distinto al duelo ante el Getafe en el Ciudad de Santa Cruz.

De la escuadra tinerfeñista, que llega con las dudas de Marc Mateu y Anes Krdzalic, quienes se han perdido los últimos duelos por molestias musculares que no revisten gravedad (así lo ha asegurado Cervera en sala de prensa), se espera poder despejar numerosas incógnitas.

La primera de ellas tiene que ver con el propio Mateu. Si juega y anda fino, apuntará a titular en el estreno liguero. De perderse la cita, cobraría fuerza la alternativa de emergencia de que David Rodríguez ocupara el lateral izquierdo en Ipurua. Roko Jureskin, que aún no ha debutado y cuyo rendimiento es una incógnita, necesitará de un tiempo de adaptación. El croata, eso sí, podría estrenarse en la Instalación Deportiva Butarque, el habitual campo de entrenamiento del Lega, porque la cita no se disputará finalmente en el Municipal.

Incógnitas en la zaga, el medio y la delantera

Habrá también pistas en el eje de la zaga puesto que, si bien Landázuri parte con el rol de fijo, el puesto de central izquierdo sigue aparentemente en liza. Por él pelean León, Viereck e incluso Jorge Moreno, al que Cervera ve mejor de lateral o de central derecho con defensa de cinco.

La competencia es también altísima en la medular. ¿Formarán Juanjo y Fabricio en una señal de continuidad del tándem que sigue con respecto al curso pasado o se colará aluno de los nuevos? De los recién llegados es Jesús Álvarez, el heredero del 16 de Aitor Sanz, al que más cómodo se le ve. Pittón, de menos a más, viene de hacer un golazo ante el Tamaraceite.

Pero es en la zona de tres cuartos de campo dónde más complicado lo tiene Cervera para elegir. Nacho Gil es un futbolista de su total confianza y ya ha dicho el míster que este año lo ve jugando por dentro. ¿Quiénes ocuparán los costados? Víctor Moreno ha dejado muy buenas sensaciones, aunque también lo han hecho Noel López e Iván Chapela, este último más como interior que como futbolista de banda, mientras que Baba Diocou es de los jugadores que justan a Cervera. Algo más rezagados parecen estar Dani Fernández y Pecar.

Arriba sí que no hay dudas. Manda Enric Gallego. Lo hace por delante del recién llegado Leon-Ranos y a la espera de que llegue el ansiado '9' que pondrá la guinda a la plantilla.

Enric Gallego, que apunta a titular en la primera jornada de Liga. / Arturo Jiménez

El Leganés, en Segunda pero con dinero gracias a Diomande

El Lega, que bajó de Primera a Segunda en la 24/25, decepcionó a su vuelta a la Liga Hypermotion. Tuvo hasta tres entrenadores en la 25/26 y el último de ellos, Carlos Martínez, dirigió al equipo en la última jornada. A la cita 42 llegaron los madrileños con el agua al cuello. Si perdían en su campo contra el Mirandés, bajaban a Primera Federación. No lo hicieron, aunque los 'jabatos' fueron mejores, y acabaron salvando los muebles.

Este año cuentan de nuevo con un proyecto ambicioso y, con Rubén Albés (en su día relacionado con el Tenerife) a los mandos, gozan del impulso económico que va a dar una de las operaciones del verano: el fichaje de Diomande por el Real Madrid. El costamarfileño ya había sido vendido por el Lega al Leipzig por 20 millones hace solo un año. Ahora que el equipo blanco ha pagado 125 millones de euros por el atacante, los de Butarque vuelven a hacer caja: se llevan otros cinco kilos.

Su pretemporada ha sido de un nivel mucho más alto que la del Tenerife: han jugado contra Levante, Albacete, Nacional (primera portuguesa), Peñafiel (segunda lusa), Real Madrid o Swansea. En su plantilla, aunque ya no están su estrella Juan Cruz (rumbo al Málaga) o el tinerfeño Jorge Sáenz (firmó este verano por el Sporting), destacan otros extinterfeñistas como Juan Soriano o Roberto López. El guardameta, eso sí, lo tiene difícil para seguir: Raúl Fernández había llegado a principios de verano y este viernes lo hizo también Luca Zidane. Sobra un portero y dos son fichajes.

Los pepineros y el Pepino de Oro

En medio de la lluvia de millones, los pepineros no olvidan sus orígenes humildes. No en vano, han hecho suyo el apoyo por el que a mediados del siglo XX se conocía a los habitantes de Leganés. Y es que el municipio, que basaba su humilde economía en la exportación de la agricultura, tenía en el pepino a su producto más recolectado.

La mascota del club es un pepino y, desde hace unos años, el premio que recibe el ganador del histórico Trofeo Villa de Leganés (con esta van 46 ediciones) es el ya afamado Pepino de Oro. Lo que comenzó como una broma en redes sociales, ha acabado siendo un icono del deporte nacional.