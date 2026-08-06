Casting de porteros en el CD Tenerife: hasta cuatro opciones para ser el segundo de Dani Martín

Debate en la portería del CD Tenerife. No en cuanto a la figura del guardameta titular porque Dani Martín viene de hacer una extraordinaria temporada en Primera Federación: sus números (lo son también los de todo el equipo) y su rendimiento (ahí sí que no hay margen alguno para especular) le avalan. La incógnita por resolver vuelve a ser quién será el segundo arquero del representativo esta temporada y, especialmente, si el encargado de desempeñar ese rol estará preparado para entrar a escena, si fuese necesario, y ofrecer garantías. Entre las alternativas; Gabri de Vuyst, que parte con ventaja; Sergio Aragoneses Jr; Oier Gastesi, un recién llegado; y hasta Sosa, futbolista aún en edad juvenil.

De Vuyst, el mejor colocado

El cancerbero majorero Gabri de Vuyst es, por supuesto, el mejor colocado. Sus cualidades deportivas, y también humanas, ya conquistaron a Cervera a finales de la 24/25. El míster apostó por él el verano pasado como segunda espada y le dio minutos en Copa del Rey, los días en los que Dani causó baja –bien por paternidad o bien por lesión–. Gabri no solo cumplió las expectativas, sino que desarrolló una sorprendente afinidad con Martín y sus números de goles encajados por minutos jugados llegaron a ser incluso mejores que los del primer portero, aunque nunca hubo debate. Bueno para todos: Dani rendía, Gabri asumía con naturalidad su rol de suplente y ofrecía garantías cuando le tocaba jugar y, además, la relación entre ambos era inmejorable.

El caso es que Gabri, que encandiló al tinerfeñismo en el Trofeo Teide al erigirse como un héroe en la tanda de penaltis que acabó en triunfo ante Las Palmas, se estrenó de forma oficial en Copa del Rey frente al Alcalá y volvió a jugar ante el Granada, también en el torneo del KO. En Liga, defendió el marco blanquiazul en la visita al Bilbao Athletic (0-0) por la paternidad de Dani y, con el equipo ya ascendido, Cervera le premió en las cuatro últimas semanas.

El regalo de defender la portería del representativo, no obstante, se convirtió en una suerte de examen para del joven futbolista, que combinó algunas intervenciones de mérito con otras deficientes, como el gol que recibió ante el Unionistas, cuando dio un paso en falso hacia delante y el envío de Mounir se le coló por encima. Está claro que es un felino bajo palos, pero también que es en el dominio del área donde debe mejorar. En esa faceta dejó dudas en la segunda mitad del Ciudad de Santa Cruz contra el Getafe y, ante el Tamaraceite, un error de entendimiento con Joel le costó un gol al equipo.

Sergio Aragoneses Jr, portero del CD Tenerife. / C.D.T.

Aragoneses Jr, un apellido ilustre... y mucho más

Perdió el mano a mano por ser el segundo portero en favor de Gabri el pasado verano, pero Aragoneses Jr fue titularísimo en el Tenerife B durante la primera mitad de la temporada y se fue al Arenas de Getxo, de Primera RFEF, en enero. Ahí alternó en el marco, pero acabó jugando un buen puñado de minutos. Sus referencias son excelentes, las de un portero sobrio y muy completo, que no brilla tanto como Gabri bajo palos, pero cuesta encontrarle un punto débil.

Pero a Sergio no solo le pesa la presión de defender la portería del Tenerife, sino también su propio apellido. La exigencia con él ha sido altísima fruto de la inevitable comparación con su padre y lidiar con eso no es sencillo. Para colmo, no anduvo fino en su puesta de largo con el primer equipo, uno de los derbis de la pretemporada de 2025, y ante el Tamaraceite pudo hacer más en el segundo de los goles del cuadro grancanario.

Sosa y Gastesi, dos alternativas más

Pero el abanico de posibilidades, a diferencia de lo ocurrido el pasado verano, no acaba esta vez con Gabri y Aragoneses. Se han sumado Oier Gastesi y Sosa. Así lo explicó Manu Guill, el director deportivo, hace solo unos días. «Ahora mismo hay cuatro porteros entrenando con el primer equipo: Oier Gastesi, que es el chico que se ha incorporado, el portero del juvenil, Sosa, Aragoneses y Gabriel. Hay que esperar, el cuerpo técnico deberá decidir, de entre los cuatro, quién tiene más nivel. Dani parte con ventaja y luego, entre los otros, el cuerpo técnico es que decidirá el que tiene más nivel y el que deba estar», declaró Guill. El debate está abierto. Y no solo en la calle, también en el club.