Entradas para el partido del CD Tenerife ante la SD Eibar: guía para comprar entradas en la zona visitante

El CD Tenerife ha hecho público el procedimiento de venta de localidades para la zona de afición visitante de cara al encuentro frente a la SD Eibar, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El partido se disputará en el Estadio Municipal de Ipurua el próximo domingo 16 de agosto de 2026 a las 16:00 horas (hora canaria).

Las entradas tienen un precio único de 20 euros y se enviarán exclusivamente en formato digital. El cupo disponible es limitado y estará sujeto a la disponibilidad del aforo asignado por el club local.

Requisitos y pasos para solicitar las entradas

Los aficionado blanquiazules interesados en adquirir una localidad deberán cumplir obligatoriamente los siguientes pasos dentro del plazo establecido:

Realizar el pago previo: Abonar el importe de las entradas en la cuenta corriente del CD Tenerife (ES23-2100-7100-2122-0004-3641). Enviar solicitud por correo: Remitir un email a la dirección tenerifevisitante@clubdeportivotenerife.es indicando en el asunto #EibarTenerife. Documentación requerida: Adjuntar el justificante de ingreso bancario, los nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes, y confirmar la dirección de correo electrónico exacta donde se desea recibir las entradas digitales.

Plazos de la convocatoria

Apertura de solicitudes: Jueves 6 de agosto de 2026, a las 10:00 horas (hora canaria).

Jueves 6 de agosto de 2026, a las 10:00 horas (hora canaria). Cierre de solicitudes: Miércoles 12 de agosto de 2026, a las 10:00 horas (hora canaria).

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Aviso importante del club: No se atenderán solicitudes enviadas fuera de plazo, a un correo distinto del habilitado, sin los datos personales completos o que no aporten el comprobante de pago bancario correspondiente.