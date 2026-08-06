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Entradas para el partido del CD Tenerife ante la SD Eibar: guía para comprar entradas en la zona visitante

El CD Tenerife ha abierto el proceso para la reserva de entradas dirigidas a los aficionados que se desplacen a Ipurua en el debut liguero

Aficionados del CD Tenerife en el partido inaugural de la temporada 24-25

Aficionados del CD Tenerife en el partido inaugural de la temporada 24-25 / LOF

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El CD Tenerife ha hecho público el procedimiento de venta de localidades para la zona de afición visitante de cara al encuentro frente a la SD Eibar, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El partido se disputará en el Estadio Municipal de Ipurua el próximo domingo 16 de agosto de 2026 a las 16:00 horas (hora canaria).

Las entradas tienen un precio único de 20 euros y se enviarán exclusivamente en formato digital. El cupo disponible es limitado y estará sujeto a la disponibilidad del aforo asignado por el club local.

Requisitos y pasos para solicitar las entradas

Los aficionado blanquiazules interesados en adquirir una localidad deberán cumplir obligatoriamente los siguientes pasos dentro del plazo establecido:

  1. Realizar el pago previo: Abonar el importe de las entradas en la cuenta corriente del CD Tenerife (ES23-2100-7100-2122-0004-3641).
  2. Enviar solicitud por correo: Remitir un email a la dirección tenerifevisitante@clubdeportivotenerife.es indicando en el asunto #EibarTenerife.
  3. Documentación requerida: Adjuntar el justificante de ingreso bancario, los nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes, y confirmar la dirección de correo electrónico exacta donde se desea recibir las entradas digitales.

Plazos de la convocatoria

  • Apertura de solicitudes: Jueves 6 de agosto de 2026, a las 10:00 horas (hora canaria).
  • Cierre de solicitudes: Miércoles 12 de agosto de 2026, a las 10:00 horas (hora canaria).

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Aviso importante del club: No se atenderán solicitudes enviadas fuera de plazo, a un correo distinto del habilitado, sin los datos personales completos o que no aporten el comprobante de pago bancario correspondiente.

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