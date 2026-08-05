Cervera enseña sus cartas: las dos últimas alineaciones del CD Tenerife aclaran el camino

Álvaro Cervera enseña sus cartas. Al menos su mano favorita, o la que más se le acerca, teniendo en cuenta la baraja de alternativas con las que cuenta el técnico del CD Tenerife en su plantilla. Si bien en los primeros amistosos de la pretemporada el entrenador tinerfeñista había apostado por alineaciones cambiantes y numerosas modificaciones, alejando siempre casi cualquier opción de que se pudiese advertir su preferencia por algunos de sus futbolistas, sus elecciones en los últimos dos amistosos han cambiado la tónica.

Contra el Cádiz, en la final del Trofeo Teide, el preparador apostó por Dani Martín en la portería; David Rodríguez y Jorge Moreno en los laterales; Neal Viereck y Landázuri como pareja de centrales; Jesús Álvarez y Fabricio en el centro del campo; Víctor Moreno y Noel en los costados; y Nacho Gil y Enric Gallego en ataque. Cierto es que Nacho fue más bien un segundo delantero y que, por momentos, llegó a cambiar con Víctor cuando el jugador de banda se ubicaba cerca de Gallego y el '10' era quien caía a los costados.

Los cambios contra el Tamaraceite confirmaron la tendencia

El once de Cervera en el Trofeo Teide apuntó hacia un camino, pero sacar conclusiones de aquello era arriesgado. Unos días más tarde, en la cita ante el Tamaraceite, el entrenador dio un segundo paso que confirma una tendencia: contra el Cádiz optó por alinear a un equipo 'muy titular' y ante el cuadro grancanario, de menor entidad y recién ascendido a Segunda Federación, jugaron muchos de los que parten con el cartel de suplentes. De hecho, y con hasta diez cambios, solo Jorge Moreno repitió como titular.

Cervera, de hecho, dio descanso a Landázuri, Nacho Gil, David Rodríguez o Dani Martín y Viereck, convocado, no jugó ni un solo minuto. Tampoco estuvo Marc Mateu, aunque el valenciano ya no había participado en La Orotava debido a unas molestias musculares, según el míster. Mismo caso que Anes Krdzalic, de nuevo ausente. Roko Jureskin, recién llegado, vio el partido desde la grada.

Todo probaturas ante los grancanarios: piezas y sistema

Y no solo en el apartado de nombres probó algo distinto Álvaro Cervera, también lo hizo en el sistema. Defensa con tres centrales (Moreno, el canterano Joel Pérez y José León) y dos carrileros (César por la derecha y Baba por la izquierda). Comprensible que, entre el calor de Geneto y tanta modificación, a los blanquiazules les costara más de la cuenta doblegar a un combativo 'Tamara'. Tras el amistoso, Jorge Moreno reconoció que el entrenador eligió probar con esa idea por si durante la temporada se daba el caso de utilizarla.

Jorge Moreno, durante el amistoso entre Tenerife y Tamaraceite. / Andrés Gutiérrez

De la claridad en la defensa a la alta competencia en el centro del campo

Con todo, y el ensayo general contra el Leganés a la vista (servirá para terminar de despejar las dudas), de las decisiones recientes de Álvaro Cervera se pueden deducir multitud de conclusiones. Por ejemplo, que David Rodríguez es titularísimo para el entrenador, igual que Landázuri. Viereck parece estar por delante de José León (algo falto de ritmo estas semanas) y Jorge Moreno, que no ha desentonado pero del que dijo Cervera que le gusta más como lateral que como central. César cuenta mucho, pero para ser titular necesita que David juegue como lateral izquierdo y esta temporada esa será una opción excepcional y no habitual, como la pasada. Con Marc Mateu hay dudas por su estado físico y a Roko, por ahora, no se le puede calificar.

En el centro del campo es donde hay más competencia. Juanjo y Fabricio cuentan con el crédito que ya se labraron la pasada campaña, pero Jesús Álvarez está dejando muy buenas sensaciones con el 16 a la espalda. No se separa de Aitor Sanz. Sabe lo que hace dentro y fuera del campo. Pittón se desenvuelve muy bien con la pelota, igual que Anes. El bosnio tiene talento, aunque sus molestias y la necesidad de adaptación le hacen partir en clara desventaja.

David Rodríguez, uno de los fijos para Álvaro Cervera. / Arturo Jiménez

Víctor Moreno, rápido en el campo y en su periodo de adaptación

Arriba serán muy importantes Nacho Gil y Enric Gallego, igual que el recién llegado Víctor Moreno. “Su mayor virtud es que es rápido”, valoró de él Cervera. Otro que está volando es Noel López, igual que Iván Chapela, que va camino de reencontrar su mejor versión. Dani Fernández y Baba han gozado de minutos y protagonismo en los partidos amistosos, pero lo cierto es que el canterano lo va a tener complicado porque compite con Chapela o Nacho Gil y parte en desventaja y Diocou apunta al rol de revulsivo. “Puede que no juegue 35 partidos de titular, pero sí que juegue en un total de 35 en toda la temporada”, argumentó Álvaro recientemente.

Grant es aún un melón por abrir y Pecar, cuya calidad resulta indiscutible, se quedó fuera de la rotación en el partido frente al Cádiz a pesar de que cuando ha jugado ha dejado buenas impresiones. ¿Será también una pista?