El Tenerife sufre para ganar al Tamaraceite en el penúltimo partido de la pretemporada con un once y un esquema alternativos (3-2)

El CD Tenerife venció este martes al Tamaraceite por 3-2 en su penúltimo duelo de pretemporada. La escuadra de Álvaro Cervera, que apostó por un once alternativo, resolvió el partido en el tiempo de descuento ante un rival que plantó batalla. La puesta en escena de los blanquiazules, si bien no puede calificarse como preocupante, tampoco fue especialmente esperanzadora. Faltó finura para mover el balón, acierto en los metros finales y algo más de aplomo en el área propia.

Si bien en esta pretemporada había sido complicado encontrar pistas en las alineaciones de Cervera, lo cierto es que la de este martes frente al Tamaraceite sonó a bastante suplente. Y echando la vista atrás, es inevitable pensar, de paso, que la del Trofeo Teide fue todo lo contrario. De hecho, de los que fueron titulares contra el Cádiz, solo repitió en el once Jorge Moreno. Ese día jugó como lateral derecho y esta vez de central derecho. Puede que sea esa la más valiosa de las conclusiones que se obtengan de este test, que Cervera va configurando su once tipo.

Alineación del CD Tenerife en el amistoso contra el Tamaraceite. / CDT

Defensa de cinco con César y Baba en los carriles

Apostó por tres centrales con dos carriles largos el técnico tinerfeñista. César por la derecha y Baba por la izquierda eran los hombres llamados a darle profundidad al equipo; Joel Pérez y José León apuntalaban la zaga junto al 'repetido' Moreno; Pittón y Juanjo formaron en el centro del campo; Dani Fernández y Pecar (descartado contra el Cádiz) deambulaban por la zona de tres cuartos; y a Grant le tocó hacer de único delantero.

De la línea de cinco en defensa, o de tres con dos alas descolgadas, queda por resolverse la duda de si vuelve a ser una probatura de Cervera (lo había intentado ya en partidos anteriores), responde a la ausencia de laterales izquierdos y la necesidad de buscar soluciones sin sacrificar a ningún futbolista, o si es que el técnico planea utilizar este sistema en algún momento cuando llegue el fuego real. En el once, en cualquier caso, se celebró el regreso de Juanjo Sánchez, totalmente recuperado de unas molestias que le habían sacado de los últimos amistosos. Fuera la convocatoria se quedaron otra vez Marc Mateu y Anes Krdzalic, así como el recién llegado Roko Jureskin.

El equipo de Cervera, muy espeso de salida

Le costó al Tenerife de entrada. No tanto hacerse con el control de la pelota porque llevar el mando del partido era obligado ante un rival recién ascendido a Segunda Federación con numerosos cambios en la plantilla y que disputaba su primer duelo de pretemporada, sino sentirse cómodo al mover la bola y ser capaz de hacer trabajar a Galindo. Solo algún chispazo marcó la diferencia, como el centro con el exterior de Dani Fernández tras un recorte fantástico que Grant cabeceó desviado, o la gran oportunidad que Pecar no pudo resolver bien a pase de Pittón en una jugada en la que el equipo grancanario reclamó falta del argentino.

Quién sabe si por el intenso calor que marcó la tarde en Geneto, por los numerosos cambios de fichas y hasta de sistema, por lo que pesan las piernas a estas alturas de pretemporada, o simplemente porque al Tamaraceite le acabaría pasando lo mismo que al Tenerife B, al Marino y al Añaza, otros rivales de similar nivel que, ante el Tenerife, comenzaron ordenados e intensos y se acabaron desinflando. Baba no recibía en situaciones de uno contra uno por la izquierda, César no terminaba de animarse por la derecha y Pecar y Dani no encontraban espacio para recibir entre líneas.

Del misil de Pittón al error de Joel y Gabri

El ritmo anodino lo rompió Pittón con derechazo fabuloso desde media distancia superada la media hora (33'). Gesto técnico finísimo del argentino, que golpeó la pelota con violencia y elegancia a la vez. El cuero tocó la zona interior del poste y superó a Galindo. Un golazo que contrastó con lo que sucedió justo después de que el equipo de Iván Martín sacase de centro. Ramsés golpeó en largo buscando a Martínez y, cuando Joel parecía tener controlada la situación, no se entendió con Gabri. Ni el defensa despejó ni el portero salió a quedársela. ¿Qué pasó? Pues que el atacante se anticipó y le regaló el 1-1 a Núñez (34'). Malo para los dos canteranos, que quedaron señalados en la jugada.

Ni el tanto de Pittón desató al Tenerife ni el del de Núñez animó al Tamaraceite. Ni siquiera los dos juntos consiguieron abrir un poco el choque, que volvió a perder ritmo. No pasó casi nada desde entonces hasta el descanso y tampoco lo agitó Cervera a la vuelta de vestuarios: solo un cambio y en la portería. Entró Aragoneses por Gabri.

Grant perdona el segundo con todo a favor y Dani anota de penalti

Siguió el Tenerife con la voluntad de someter a su rival, pero continuó también falto de fluidez e impreciso. La ausencia de finura, combinada con el criterio del colegiado, que seguramente dejó jugar algo más de la cuenta, condujeron irremediablemente a un juego que se desarrollaba a trompicones y acaba siempre en balones divididos lances accidentados. Fue justo una acción de ese tipo la que permitió a Juanjo recuperar en la frontal el área rival y combinar con Pittón, que dejó a Grant en una situación inmejorable. Mano a mano ante Galindo, de cara y bien perfilado. No lo pudo hacer peor el internacional con Armenia, que eligió un golpeo fuerte y, en su intento de ajustar arriba, la mandó a las nubes. La pelota, al IES Geneto.

No era el día de los de Cervera. Casi nunca encontraban el camino y, en las pocas ocasiones en las que lo hacían, les faltaba después la puntería. Otro ejemplo fue la jugada en la que Joel halló el espacio para servir una pelota fantástica a Pecar y dejar al esloveno mano a mano ante Galindo, que le ganó la partida al atacante cuando intentó sortearle. Ni tuvo tiempo el portero de celebrar su intervención, porque lo volvieron a intentar los blanquiazules y, tras un despeje fortísimo de la zaga grancanaria, Bruno levantó las manos con las palmas extendidas. Paradón del defensa en una jugada cómica que acabó en penalti. Lo transformó Dani Fernández con tranquilidad para el 2-1 (67').

El Tamaraceite vuelve a igualar y Moreno salva los muebles en el descuento

Quiso abrir hueco el representativo. Con viento a favor y piernas frescas, los blanquiazules parecían más cerca que nunca de encarrilar cuando Aitor Brito golpeó desde la frontal y Joel, que quiso interponerse jugándose el tipo con la cabeza, desvió la trayectoria de forma fatal: Aragoneses no tuvo tiempo para corregir su vuelo y la pelota se coló muy cerca del palo (78').

Apresurados en busca de una victoria obligada, se desordenaron los locales y anduvieron precipitados en la recta final. Suerte que Enric Gallego peinó un córner en el tiempo de descuento y Jorge Moreno reaccionó con rapidez para contactar con la pelota y anotar el tanto del 3-2 definitivo (92') de un triunfo mucho más sufrido de la cuenta para los tinerfeñistas, cuya última cita de pretemporada se disputará el sábado (18:00) frente al Leganés.