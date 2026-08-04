Reparto de acciones en el CD Tenerife: Rayco García y José Miguel Garrido controlan seis de cada diez títulos de la sociedad anónima deportiva

Rayco García Cabrera ya atesora el 30,7% de las acciones del Club Deportivo Tenerife, según se desprende de la documentación registrada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la que ha tenido acceso EL DÍA. Los últimos movimientos de compra-venta de títulos del conjunto blanquiazul han aupado al hombre de fútbol y negocios de Santa Úrsula a la primera posición del escalafón en el representativo, desbancando a José Miguel Garrido Cristo, como así pudo comprobarse en la última Junta General de Accionistas de la institución. Ahora, los datos que revela con exactitud este periódico permiten descubrir cómo está el reparto de acciones del club según consta en los registros del CSD. A día de hoy, entre solo dos personas –una de ellas ya sin ninguna influencia en la gobernanza del club– controlan seis de cada diez acciones del representativo.

Las acciones de Rayco García, consejero y ahora ya máximo accionista de la entidad insular, están repartidas en dos sociedades distintas: Cabrera Real State ostenta el 25,07% del capital social, con un total de 132.554 acciones; y RG Consultant & Sport Solutions, S.L. aglutina 29.774 acciones, lo cual supone un 5,63% del total.

Aún se mantiene en segunda posición José Miguel Garrido, a quien desplazó de la gestión del Tenerife un inesperado movimiento acaecido en la Junta General Extraordinaria de diciembre de 2024, y el cual fue posible gracias a la anuencia del expresidente del club, Miguel Concepción. Aquel golpe de timón se produjo en un momento de absoluta crisis y caos institucional, cuando ya el equipo estaba en serio riesgo de descenso a Primera RFEF. No obstante, en el tiempo transcurrido entre aquella asamblea y la siguiente, Rayco y Garrido llegaron a un pacto bajo cuerda que les permitió desplazar del consejo a los hombres del llamado «sindicado» local. Una nueva vuelta de tuerca que puso fin a un periodo de gran convulsión institucional y que dio paso a un periodo de mayor estabilidad y tranquilidad en el seno del Tenerife.

José Miguel Garrido, a la derecha, junto al ex consejero Juan Guerrero. / El Día

A la espera de que se sustancie el esperado traspaso de las acciones de Garrido a Rayco, el madrileño se mantiene como segundo máximo accionista. Su empresa Eolus Capital Ltd. ostenta el 21,39% del capital social, con 113.101 acciones, según los registros del CSD; mientras que Only One Way SL suma el 8,75% de los títulos de la sociedad anónima deportiva, es decir, 46.351 acciones. El sentido de las votaciones de las últimas asambleas, con Garrido apoyando al ahora mandamás blanquiazul, hace pensar que está rubricado en secreto un acuerdo para que el 30,04% que controla el empresario afincado en Londres sea transferido finalmente a Rayco, lo cual no será posible en ningún caso –al menos oficialmente– hasta el 6 de enero de 2028. Es así porque los contratos suscritos por Garrido con los empresarios locales (Concepción, Conrado González y Amid Achi) imposibilitan el traspaso de sus acciones sindicadas con ellos al menos hasta el Día de Reyes de ese año.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA, Achi es ahora el tercer máximo accionista del Tenerife, si bien su conjunto de títulos no llega al 10%. El propietario de Depósitos Almacenes Número Uno SA suma 51.382 acciones. «El resto del capital social de la S.A.D. está repartido entre diversos accionistas que no alcanzan a tener participación significativa», señala una fuente del Consejo Superior de Deportes consultada por este periódico. Y que, de este modo, corrobora que también Concepción, Conrado González y Juan Pelayo –otrora accionistas relevantes– ya no tienen una posición de privilegio ni tampoco un papel relevante en el mapa de acciones del equipo blanquiazul.

El último gran trasvase de acciones que se ha producido en el Tenerife, y del que ya el club ha dado cuenta al CSD, fue la venta de los títulos del empresario Juan Pelayo Duque (a través de sus sociedades Mirador de la Barca SL y Explotaciones Ganaderas SA, Egatesa) a Rayco García. Eran, en total, unas 85.000 acciones que cambiaron de manos antes de la última Junta General del CD Tenerife, celebrada a finales del pasado año. Otro detalle que llama poderosamente la atención es el baile de porcentajes entre enero de 2025 y julio de 2027. En este tiempo, las dos empresas de Garrido permanecen exactamente con el mismo número de acciones que tenían entonces. Lo mismo ocurre con la de Amid Achi. En cambio, con las sociedades de Rayco ha acontecido lo siguiente: Cabrera Real Estate pasa de 47.377 a más de 132.000; y RG Consultant se queda en las mismas 29.774 que ostentaba hace un año y medio.