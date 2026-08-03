Cuestión de confianza

Álvaro Cervera apostó el sábado por un once en el que había hasta siete futbolistas que ya estaban en el CD Tenerife de la temporada pasada; y esta cifra se amplió a ocho viejos conocidos (frente a tres nuevos) en el transcurso de la segunda mitad. No es una señal definitiva porque faltan aún dos semanas de rodaje y el once de Los Cuartos no será idéntico al del estreno en Ipurua, pero sí hay serios indicios de que, al menos en un principio, el míster va a encomendarse a aquellos hombres a los que más y mejor conoce. Entretanto, hay algunos de los recién llegados que tendrán que sudar tinta para entrar en sus planes. Pronto para confirmarlo, pero sobran los motivos para quedarse con esta percepción después del cruce contra el Cádiz.

Casi en cualquier ámbito de la vida, apostar por lo conocido reduce el grado de incertidumbre y robustece la confianza en que los resultados van a ser los que uno quiere. Con los conocidos, sabes a qué atenerte (para lo bueno y lo malo). En la portería no hay dudas con Dani, titularísimo. En ninguna otra demarcación hay tanta distancia entre el hombre llamado a ser protagonista y el que aparece en segundo plano. Ahí la discusión está más bien en saber si se quedará De Vuyst con el rol que ya tenía el curso pasado o se verá rebasado por el vasco Oier, el arquero que ha firmado el club para el filial y que, al fin y a la postre, va a tener idéntica condición contractual a la del majorero (ambos inscritos con ficha en el B).

En defensa llamó la atención ver en el lateral a Jorge Moreno. Una elección que luego tuvo su explicación en la sala de prensa, donde el míster confirmó que ya ve al ex del Cádiz como una opción real para jugar por el costado. Ante los micrófonos, ningún mensaje tan rotundo como el que ofreció sobre David, un futbolista que siempre le cumple. A cada día que pasa, a Álvaro le convence y agrada más. «Es el mejor defensor que tenemos». Él y Landázuri fueron los únicos que cumplimentaron los 90 minutos. Otra señal más de inequívoca confianza en los jugadores conocidos.

La misma tendencia podría aplicarse en otras posiciones si Noel logra crecerse con el cambio de categoría y firma un segundo año mejor que el primero (va por buen camino) o si Dani Fernández mantiene el ímpetu y la voracidad con la que compareció sobre la cancha. Lo mismo podría decirse de Enric, en un estado físico imponente a sus 39; y que ahora mismo está un rato por delante de Ranos.

Frente al afán del entorno por testar a las novedades, lo que ratificó el penúltimo amistoso importante (faltan el bolo ante el Tamaraceite y el test de Leganés, que apunta a ensayo general) fue la relevancia capital que va a tener la base sólida con la que el representativo abrochó el ascenso. Y en esa lista de jugadores que ya estaban merece epígrafe especial Nacho Gil, a quien se le está poniendo cara de titular. La sensación de que pueda ser influyente en la Hypermotion agranda aún más la impresión de que contar con él en Primera RFEF fue un lujo superlativo. Fichaje de postín al que aún puede sacársele más punta ahora que el representativo aterriza en la categoría que en realidad le corresponde.

Respecto al partido, sin volvernos muy locos, el Tenerife pudo haberse ido con 3-0 al descanso (regalo tras regalo de un Cádiz de bisoños canteranos en la defensa) y no lo hizo. El inesperado desenlace ha de valer como escarmiento porque las concesiones –en las dos áreas– convirtieron un presunto día plácido en una oportunidad perdida. El sábado solo se escapó una copa de latón, pero en liga algunos de los errores groseros del Teide –en la definición y en defensa– pueden ser letales. Que sirva de aprendizaje.

Martin Pecar debería estar con cara de poker Si estuviera en el pellejo del risueño Martin Pecar, como mínimo estaría preocupado. El sábado Cervera quitó hierro a su ausencia en la lista de convocados, pero en realidad este descarte por decisión técnica alimenta el debate sobre las dificultades de los jugadores como él (mediapunta con «fantasía», lo calificó Guill) en un contexto como el del míster blanquiazul, que quiere un equipo rápido sobre todas las cosas. Futbolistas de la misma demarcación de Martin ya sufrieron horrores para incrustar su nombre en los esquemas del representativo y la historia puede volver a repetirse si Álvaro prioriza a atacantes de otro perfil. Lo del sábado fue solo un síntoma. Partidos venideros valdrán para asentar o difuminar la idea de que el probado virtuosismo del esloveno no es suficiente para entrar fácil, como cuchillo en mantequilla, en las alineaciones y convocatorias del Tenerife que viene.