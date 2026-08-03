El CD Tenerife despide a un referente histórico: fallece a los 89 años el exfutbolista Gonzalo Díaz Beitia
El exdelantero vasco disputó 54 partidos y anotó 11 goles con la camiseta tinerfeñista antes de volcarse en la formación de jóvenes talentos
El mundo del fútbol despide a Gonzalo Díaz Beitia (Sestao, Vizcaya, 11/07/1937), quien falleció este pasado sábado a los 89 años de edad. Noticia comunicada oficialmente por el Athletic Club de Bilbao, la entidad desde la que dio el salto al máximo nivel del balompié nacional.
Beitia aterrizó en la isla en el verano de 1961 para reforzar la plantilla del CD Tenerife en la que sería su histórica primera temporada en la división de honor. Durante sus dos campañas en el conjunto blanquiazul (1961-1962 y 1962-1963), el extremo izquierdo se consolidó como titular indiscutible, disputando un total de 54 partidos y firmando 11 goles en una época en la que aún no existían los cambios durante los encuentros.
Una huella imborrable en la Isla y en la élite
El atacante vizcaíno llegó a Tenerife recomendado por el técnico Ljubisa Brocic procedente del FC Barcelona, tras haber militado previamente en el Barakaldo, Ceuta y el Athletic Club, entidad con la que se proclamó campeón de la Copa de 1958.
- Debut soñado: Se estrenó con gol en la cuarta jornada liguera de la temporada 61-62 en el triunfo por 3-0 ante el RCD Mallorca.
- Héroe del derbi: En su segunda campaña, ya en Segunda División, anotó el recordado gol del triunfo (0-1) en el Estadio Insular frente a la UD Las Palmas, liderando a un equipo repleto de bajas por sanción y lesiones.
- Etapa posterior: Tras finalizar su contrato en la isla, continuó su carrera profesional en el Club Atlético de Madrid, el CD Constancia y la UD Salamanca, donde se retiró a los 30 años.
Formador emblemático en Lezama y honores en Tenerife
Tras colgar las botas, Beitia dedicó gran parte de su vida a la cantera del Athletic Club, donde dirigió al filial y se convirtió en una figura indispensable en el desarrollo técnico y personal de generaciones de canteranos en Lezama.
Como muestra de condolencia y respeto, la plantilla del CD Tenerife lucirá crespones negros en su compromiso de este martes ante la UD Tamaraceite en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Asimismo, el club ha confirmado que se guardará un emotivo minuto de silencio en el Estadio Heliodoro Rodríguez López durante el partido de la temporada 2026/2027 frente a la UD Almería.
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