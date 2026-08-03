El CD Tenerife anuncia el fichaje de Roko Jureskin

El CD Tenerife ha confirmado este lunes lo que adelantó Manu Guill la semana pasada: la entidad blanquiazul se ha hecho con los servicios del lateral izquierdo croata Roko Jureskin, que llega libre y firma por una temporada, con opción a un segundo año de contrato.

Jureskin, que cumplirá 26 años en septiembre, aterriza en el combinado tinerfeñista para competir con Marc Mateu por un puesto en el lateral izquierdo. El veterano futbolista valenciano viene de una temporada en la que apenas pudo jugar por una lesión de tobillo y manejar una alternativa de garantías en su puesto era obligado en este mercado, puesto que Cervera ya desechó la opción de volver a utilizar a David Rodríguez en esa posición de forma sistemática, como había ocurrido en la reciente 25/26.

De Jureskin, que llevaba varios días en la Isla (siguió el duelo del Trofeo Teide ante el Cádiz en Los Cuartos), dijo Cervera que se trata de un buen defensor, pero que destaca tan bien por su buen golpeo de balón. Mide 1,88 y es corpulento y potente, pero su rendimiento en Segunda es una incógnita por resolver.

Internacional con la selección de Croacia en categorías inferiores, incluido el combinado Sub 21, Roko llega tras una última temporada y media en las filas del Spartak Trnava de la Niké Liga de Eslovaquia, el CD Tenerife incorpora a un lateral zurdo de marcado recorrido, con experiencia internacional y margen de crecimiento, que afrontará en la Isla su primera aventura en el fútbol español.

Roko Jureskin debutó como profesional en la Niké Liga durante la temporada 2019/2020 defendiendo los colores del SKF Sered. Tras militar en la segunda mitad de aquella campaña en el MSK Žilina B, de la II Liga de Eslovaquia, regresó al SKF Sered para disputar íntegramente la temporada 2020/2021, en la que firmó cuatro goles oficiales.

Roko Jureskin, en su etapa como jugador del Pisa. / PisaSC

Su progresión continuó en la campaña 2021/2022, en la que disputó 22 encuentros ligueros y anotó cinco tantos, rendimiento que le abrió las puertas del Pisa SC, de la Serie B italiana. Durante la temporada 2022/2023 defendió los colores del conjunto toscano antes de finalizar el curso, en calidad de cedido, en el Benevento Calcio.

Posteriormente regresó al Pisa SC, con un breve paso por el Spezia, antes de incorporarse al FC Sheriff Tiraspol en la temporada 2024/2025. En el conjunto moldavo disputó las rondas previas de la UEFA Europa League y de la UEFA Conference League, ampliando así su experiencia en competiciones continentales.

A mediados de esa misma campaña recaló en el Spartak Trnava, donde terminó consolidándose como una pieza importante del equipo. En temporada y media acumuló 72 partidos oficiales, tres goles y cinco asistencias, confirmando su regularidad, fiabilidad defensiva y aportación en fase ofensiva.