Álvaro Cervera: «Nos faltan cosas que no sé si lograremos»

Mezcla de sensaciones de Álvaro Cervera tras el empate frente al Cádiz que acabó en derrota. El técnico celebró, al término del partido, que su equipo «tiene clara la idea», pero reconoció que hay margen de mejora. «Nos faltan cosas que no sé si vamos a poder lograr: un poco más de fluidez con la pelota. Si Nacho y Chapela no intervienen nos cuesta», expuso.

Si bien que se escape un partido de pretemporada no es ningún drama, estaba claro que el entrenador iba a poner el foco en los dos goles encajados. Especialmente en el segundo porque el primero «es una falta muy bien tirada». «El segundo me mosquea más, pero bueno, se habían hecho todos los cambios, había ya mucho cansancio... puede ser normal. Tuvimos momentos buenos y otros malos», indicó.

Cervera aclaró que Krdzalic y Juanjo Sánchez ya están recuperados de sus molestias físicas, pero se habían quedado fuera porque solo sumaban dos entrenamientos. Marc Mateu, también ausente, es el que cae a la enfermería, «pero no es grave». «Marc ha jugado casi todo y tiene unas molestias musculares. David es de los mejores defensores que tenemos y lo puedes poner en cualquier sitio porque cumple. Jorge Moreno, creo que es tan buen central como lateral, aunque de lateral comete menos errores», argumentó Cervera al repasar el rendimiento de algunos de sus defensores.

En el apartado de nombres propios, aunque al otro lado del campo, sobresalió de nuevo Víctor Moreno. Y otra vez como segundo delantero. «Víctor es rápido y tenemos que aprovecharlo, es su mejor cualidad. Habrá días en los que juegue por dentro y otros en los que lo haga por fuera», aseveró el preparador.

También por banda jugará Baba. En La Orotava suplente y goleador en la primera pelota que tocó. «No tengo dudas con él. Sé lo que va a dar y estoy muy contento», sentenció el preparador con una sonrisa.