Mejor en el juego, blando en las áreas: al Tenerife se le escapa el Trofeo Teide en los penaltis (2-2)

Aunque superior en el juego, al CD Tenerife se le escapó la 54ª edición del Trofeo Teide frente a un Cádiz que encontró en la falta de contundencia blanquiazul en las áreas su camino hacia la supervivencia (2-2). La cita, en la que el equipo de Álvaro Cervera llegó a adelantarse en dos ocasiones, las mismas que igualaron los amarillos, se resolvió en la tanda de penaltis. David la estrelló en el palo en la muerte súbita y Kenan sentenció la cita. La primera de esta pretemporada en la que el cuadro insular se midió a un rival de su misma categoría.

Conserva el Trofeo Teide, a su 54ª edición, esos detalles del fútbol añejo. Del de toda la vida: ese al que los aficionados llegan con la duda de por dónde se accede al campo y en qué dirección tienen que ponerse para hacer la cola -"quién es el último?"-, en el que uno se queda con el mejor asiento si llega antes y en el que, en esta ocasión, incluso los vestuarios tuvieron que ser improvisados al estar derruida la zona en la que se ubicaban antaño. De altísimo nivel, eso sí, el verde del césped orotavense. Fiel a su tradición particular, una auténtica alfombra. Igualito que muchos de los que se encontró el representativo la pasada temporada en Primera Federación.

El once de Álvaro Cervera

Apostó Cervera por David de lateral izquierdo y Jorge Moreno en la derecha, Fabricio y Jesús Álvarez al doble mediocentro y Víctor Moreno y Enric Gallego en la punta de lanza. Imposible saber si es el once tipo que tiene el técnico en su cabeza por ahora, pero algo se le parece. La inclusión de Moreno como segundo delantero les vino de cine a los blanquiazules, que pasaron por encima de un Cádiz horroroso en los primeros minutos. Fue justamente Víctor el que recibió al espacio cuando apenas habían transcurrido un par de minutos y le sacó los colores a Javi Castro. Pasó como un avión y encaró a Ezkieta, que sacó una pierna providencial abajo. Presionó Nacho Gil en la segunda jugada, robó y a punto estuvo de lucirse con una vaselina que obligó al portero vasco a volver a intervenir.

Alineación del CD Tenerife en el duelo del Trofeo Teide fente al Cádiz. / CDT

Monólogo blanquiazul y falta de puntería

Superado el cuarto de hora, Nacho Gil lo intentó de nuevo con un disparo cruzado que se fue cerquita del palo. Para entonces, el Cádiz de Idiakez apenas se había acercado a la portería de Dani, que solo se empleó en un saque de esquina cerrado que tuvo que palmear. Solo a Neal (dijo el viernes en su presentación que notaba el fútbol español más físico que el holandés) se le veía incómodo en los duelos. El monólogo blanquiazul no se traducía en gol a pesar de que las intentonas se sucedían por oleadas. Así, Nacho estuvo a punto de empujar un servicio del incombustible Noel López y, casi sobre la marcha, Fabricio puso en apuros a Ezkieta con un chut fortísimo.

Siguió mandando el equipo de Cervera tras la pausa para la hidratación, pero perdió profundidad y apenas generó peligro desde entonces hasta el descanso. Contó también la insistencia de Idiakez, que no paró de dar instrucciones a sus chicos. No le gustaba nada lo que estaba viendo, pero al menos le dio tiempo de corregir lo suficiente para que su equipo no llegase perdiendo al entretiempo.

A la vuelta del descanso: mismo guion y solo dos cambios

De vestuarios regresó el Cádiz con sustitución de portero, dos defensas y uno de los dos centrocampistas. En el Tenerife, mientras, solo dos cambios. Entraron Pittón y César por Jesús y Jorge Moreno. En el juego no cambió nada. Salió otra vez mejor el equipo de Cervera y, a los cuatro minutos, Nacho rozó el gol en un lanzamiento de falta que él mismo había forzado.

Cómodo y dominante en el juego, no terminaba el Tenerife de ser contundente en el área rival. Hasta en eso colaboró el Cádiz más bisoño. Fue el canterano Rosado, de hecho, el que la lio en el 63', cuando quiso jugar atrás con su portero al cortar un avance de Noel. Le salió un melón al joven amarillo, que se quedó petrificado mientras la bola superaba a Domínguez.

Intercambio de golpes tras el 1-0

Le costó más de la cuenta a los blanquiazules ponerse por delante y, para colmo, la ventaja no les duró casi nada. Una protestada falta de Neal (que seguía sufriendo una barbaridad) la castigó con maestría Antoñito (69') justo antes de un carrusel de cambios de Cervera.

Fueron seis cambios en el 70. Dos de los que entraron, Chapela y Baba, fabricaron el 2-1 nada más entrar en una combinación endiablada: difícil encontrar más verticalidad y finura que en el pase perfecto del andaluz, que redondeó el jugador de banda con suavidad al exterior de su pie derecho (71'). Menos le duró la alegría al Cádiz de lo que le había durado al Tenerife.

Desenlace desafortunado

Lo ajustado del resultado parecía apuntar hacia un final apretado en el que el Cádiz obligara a los blanquiazules a defender cerca de su portería. Lo probó Antoñito en una buena acción individual que Gabri de Vuyst desbarató con una gran parada, pero fue Dani Fernández el que brilló en la recta final: un gran lanzamiento de falta que estuvo a punto de acabar en gol, varios detalles de mucha calidad y un servicio que Baba no pudo aprovechar. No lo cerró el Tenerife y fue Izeta el que recogió una pelota suelta dentro del área para anotar el 2-2 al borde del final (93') y mandar al Trofeo Teide a los penaltis.

Cruz en la muerte súbita

Comenzó lanzando Grant en la tanda (1-0). Lo rozó Domínguez, pero se le coló la pelota. Luego chutó Diakité, que la reventó arriba para igualar (1-1). El segundo lanzador del Tenerife fue Pittón, que chutó al centro a media altura. Domínguez no se la compró y la desvió casi sin apuros. Entonces emergió Gabri con un paradón. Chapela igualó con sangre helada, pero Baba se topó con Domínguez. Suerte que, tras un acierto para cada equipo, Antoñito la mandó al poste en el quinto (3-3). Muerte súbita.

La tanda llegó a los siete intentos para cada equipo. David falló el último para el representativo y Kenan sentenció la contienda (4-5).