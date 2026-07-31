Un videojuego, clave en un fichaje del CD Tenerife: "Reconocí el escudo por el FIFA y supe que era el lugar correcto"

Ni por una postal, ni por una película o un documental. Fue por videojuego de fútbol, el FIFA, por lo que Neal Viereck, fichaje veraniego del CD Tenerife, reconoció a la entidad blanquiazul cuando el club se puso en contacto con él para tantear su fichaje.

Ya en la Isla, y en pleno proceso de adaptación en su primera experiencia lejos de Países Bajos, el joven central de 22 (nació en 2004) y 1,95 de estatura, tomó este viernes la palabra en un acto de presentación -celebrado en las instalaciones de Domingo Alonso- que compartió con los también recién incorporados Gran-Leon Ranos y Víctor Moreno.

Reconoció el escudo por el videojuego

Viereck, con un semblante tranquilo y muy sosegado en sus reflexiones, solo sonrió cuando le preguntaron por las referencias que manejaba del representativo antes de su llegada. “Reconocí el escudo inmediatamente. Lo hice por el FIFA, al que jugaba cuando era pequeño. En ese momento pensé: ok, ya sé que este es un club grande y el lugar correcto para ir”, aseveró con una sonrisa algo tímida. Las cosas de los jóvenes.

El neerlandés, cedido por el Utrecht hasta final de temporada con opción de compra (el único futbolista a préstamo que ha llegado este verano), sostuvo que su adaptación está siendo “muy buena”. “El entrenador y los compañeros son muy buena gente. Venir a Tenerife era una muy buena oportunidad que tenía que aprovechar”, dijo.

Ahora, en un nuevo país y en un fútbol con otros matices, el espigado defensor apuntó que se está encontrando con un estilo de juego “más fuerte y agresivo”. “Esa es la principal diferencia que he notado. Aun así, creo que voy a poder adaptarme rápidamente. Lo más complicado es el idioma, pero será rápido”.

Grant-Leon, un delantero al espacio

Tras Viereck, el chico del FIFA, fue Grant-Leon Ranos el que ofreció sus primeras impresiones como tinerfeñista. El alemán internacional por Armenia se definió como un delantero al que le gusta “jugar al espacio y correr”. “Es lo que más puedo destacar de mi juego”, expuso antes de sortear la habitual pregunta de una cifra de goles. “No me marco un objetivo, mi idea es adaptarme y ayudar en lo posible”.

También cuestionado por las novedades de estilo que ha percibido hasta ahora, el atacante secundó el análisis de Viereck: “Como dijo Neal, es un fútbol un poco más agresivo. Creo que en Alemania el juego es algo más táctico y aquí se juega al uno contra uno, por lo que hay más disputadas”.

Grant, que “siempre había querido jugar en España”, tuvo pocas dudas al recibir la propuesta del Tenerife. “Creo que el fútbol español le sienta bien a mi estilo de juego. También valoré la confianza de Manu y de todo su equipo de trabajo”, matizó. Por ahora, sonrió, apenas ha podido tener contacto alguno con la Isla ni con los aficionados. “Solo voy de los entrenamientos a casa porque sigo buscando piso”, concluyó.

Víctor Moreno, jugador del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Víctor Moreno, el atacante total

Más fluida fue la puesta de largo de Víctor Moreno. Único hispanohablante de la tripleta de protagonistas, el ex del Villarreal, al que Cervera ha probado en ambos costados y como segundo delantero, aseguró que puede jugar “en cualquier posición de ataque”, aunque reconoció también que es en las bandas, en las dos, en donde más ha jugado.

Moreno no debería tener problema alguno de adaptación. No solo porque es español y conoce al detalle el fútbol nacional (a diferencia de Grant y Viereck), sino además porque es un jugador ideal pera la idea de Cervera. “Sí, el estilo de juego de Cervera se adapta a la perfección al mío. Le gusta la gente rápida y vertical y por ahí encajo bien”, celebró.

El atacante no escondió que fue tanteado por “varios equipos”, pero la llamada de Manu Guill lo cambió todo. “Todos sabemos que el Tenerife es un histórico y desde que salió la opción, no dude en venir”. Las referencias que obtuvo fueron “un plus más para tomar la decisión”. Fue Edgar Badia, compañero suyo en la segunda mitad de la 25/26 en la Cultural Leonesa, quien le habló “maravillas” de su nuevo destino.