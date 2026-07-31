Confianza máxima de Manu Guill tras el mercado más global del Tenerife: "El riesgo es cero"

Confianza máxima en el mercado más exótico de los últimos tiempos en el CD Tenerife. La Dirección Deportiva lo tiene claro, no solo no hay peligro por la gran cantidad de extranjeros que ha fichado este verano el representativo, sino que el riesgo, según ha manifestado Manu Guill, es “cero”. “Pero cero”, insistió.

De esta manera, el director deportivo blanquiazul, que había sonreído por el camino, justificó el mercado 'global' de la entidad presidida por Rayco García. “Tenemos a ocho jugadores no nacidos en España y, de esos ocho, tres hablan español perfectamente. Si se analizan las plantillas de Segunda División, estamos en la mitad-baja de clubes con más extranjeros. El Castellón tiene 17, el Almería 12 o 13, el Girona 13 o 14... Esto es fútbol profesional y se trata del nivel de los jugadores. Veníamos con una base amplia del año pasado que ya era una base nacional. Nos encantaría traer solo a jugadores nacionales, pero aquí tenemos que mirar el nivel”, sostuvo Guill.

La ambición, clave a la hora de peinar mercados foráneos

Pero no es solo cuestión de matemáticas, sino que la confianza es también máxima en la parte humana porque los Pecar, Krdzalic, Viereck, Pittón, Grant-Leon y Roko Juerskin “son buena gente, buenas personas, y se van a adaptar bien”. “Si queremos aspirar a estar más arriba, tenemos que buscar en todos los mercados. El fútbol es global y va en esa dirección. Obviamente, sin perder la identidad nacional y nuestra cantera, pero es esa mezcla lo que nos va a hacer poder llegar más arriba”, sentenció el ejecutivo tinerfeñista.

Del mismo modo, y precisamente en la jornada en la que el club presentó a dos de sus fichajes internacionales, Viereck y Grant-Leon, así como a Víctor Moreno, en la sede de Domingo Alonso (uno de sus patrocinadores de referencia), Guill se refirió al último fichaje por acometer, el ansiado delantero centro. “El míster quiere un perfil muy determinado y estamos en ello, pero no tenemos prisa porque tenemos a Gran-Leon y a Enric, más De Miguel ya recuperándose. Jugando con un solo punta, no tenemos prisa, aunque tampoco pausa”.

El fichaje de un delantero no estará vinculado al futuro de Jesús de Miguel

Si bien la determinación de la entidad es reforzarse con un ariete, la posible salida de Jesús de Miguel no cambiaría nada. Se quede o no. “Luego esto puede variar porque terminas la pretemporada pensando que te puede faltar algo. Lo normal es hacer un solo punta, pero insisto en que el mercado es global. Ojalá el delantero fuese de La Laguna, sería lo ideal, pero no es sencillo. Les recuerdo que tenemos la mitad de límite salarial que la última vez que el club estuvo en Segunda y eso te limita”, reflexionó Manu Guill para referirse a la situación del madrileño y, de paso, dejar abierta la posibilidad de firmar a otro extranjero más.

El caso De Miguel, de cualquier manera, parece más una cuestión económica que deportiva. Su salario aumentará tras el ascenso y el Tenerife, que ya había pagado por él en verano del pasado 2025 al Castellón, tuvo que ingresar un bonus al club albinegro tras el ascenso. “En la primera vuelta del año pasado Jesús estuvo a un nivel muy alto que, obviamente, le daba para Segunda División. En la segunda ya jugó mermado y ahora lo estamos recuperando. Podrá estar disponible en no demasiado tiempo. A partir de ahí, valoraremos. Hay que esperar un poco. Ya tiene propuestas de equipos que pagarían traspaso por él. Al final de mercado, en función de cómo se dé todo, tomaremos una decisión. Si se queda, me parece un jugador de mucho nivel, prosiguió el director deportivo.

Jesús de Miguel celebra uno de sus goles con el Tenerife la temporada pasada. / CDT

Apuestan por una plantilla joven

Con la guinda del mercado aún por poner (ese tan comentado punta), lo cierto es que de los fichajes del representativo no solo destaca la diversidad en su procedencia, sino también que se trata de futbolistas jóvenes o muy jóvenes. Mauro Pittón es el único que supera los 30 años. Le sigue Jesús Álvarez, con 26, y el resto tiene 25 o menos. “Hay un plan”, comenzó relatando Guill. “Una idea que se está viendo y plasmando. Podrá salir mejor o peor, pero está ahí. Nuestra convicción es esa: nos gusta la gente joven, los perfiles jóvenes. Chicos que vienen con ilusión de poder crecer. El plan está trazado, aunque siempre puede haber excepciones [Pittón] porque el fútbol es así y el mercado te puede llevar en esa dirección. También sabemos que, aunque sean jóvenes, su rendimiento va a ser inmediato y que, además, puedan dar un rendimiento económico al club”.

Dani Martín, el único portero fijo en el primer equipo

Finalmente, el ejecutivo repasó también la nómina de guardametas para la siguiente campaña: solo Dani Martín, primer portero, tiene contrato profesional, por lo que los demás, Gabri de Vuyst incluido, tendrán que pelear por su sitio. “Hay cuatro porteros para el primer equipo. Ahora mismo entrenan Dani, Gabri, Aragoneses y Sosa, el juvenil. Oier Gastesi todavía no. El cuerpo técnico decidirá entre los cuatro. Obviamente, Dani parte con ventaja. Entre los otros tres decidirá el cuerpo técnico. No nos planteamos tocar nada más ahí”, zanjó Guill.