Manu Guill: "Tenemos una gran plantilla; ahora hay que hacer un equipo"
El director deportivo del CD Tenerife presenta a Jorge como un central para una defensa adelantada, a Pittón como un refuerzo de "muchos kilates" y a Baba como un "cañón, si está bien"
El Tenerife regresa a Segunda con fichajes para todas las líneas menos la portería y "alternativas" para que Álvaro Cervera defina las alineaciones. A falta de un mes para que cierre el mercado de verano, el club ha reforzado la plantilla con diez jugadores, incluyendo a Babacar Diocou –fue contratado hace un año y salió cedido a continuación–. La lista de novedades incluye a los centrales Jorge Moreno y Neal Viereck, al lateral izquierdo Roko Jureskin, a los centrocampistas Jesús Álvarez, Anes Krdzalic y Mauro Pittón, a los extremos Víctor Moreno y Babacar Diocou, y a los delanteros Martin Pecar y Grant-Leon Ranos. Y llegará uno más, un 9. "Tenemos una gran plantilla y hemos intentado que sea camaleónica para que el entrenador tenga alternativas en cada posición", afirmó el director deportivo Manu Guill antes de introducir el matiz de que "ahora hay que hacer un equipo".
Tres de las altas fueron presentadas en las oficinas centrales del Grupo Hospiten. Los protagonistas fueron Jorge, Pittón y Baba.
Jorge Moreno
Del primero, Guill comentó que "es un central que también puede jugar de lateral derecho", aunque lo de tapar la banda no será su prioridad. El club se decantó por el madrileño (25/7/2001) por reunir unas "características muy concretas" que coinciden con el modelo de juego que pondrá en práctica Álvaro Cervera, consistente, en parte, en "defender alto y apretar arriba". Los registros de Jorge en Segunda División son la mejor prueba de que podrá encajar en ese estilo. "Superó los 35 kilómetros por hora", señaló sobre la punta de velocidad del exdefensa del Cádiz. "Además, es contundente, tiene buen pie, nos ayudará en la salida del balón y a dividir...", continuó en la descripción de un futbolista que ya quiso fichar en su etapa como director deportivo del Eldense.
Mauro Pittón
Unos metros por delante se desenvuelve Mauro Pittón (Santa Fe, Argentina, 8/8/1994). Guill pensó en él, entre otras cosas, para compensar la baja de Aitor Sanz y rellenar la sala de máquinas del equipo con veteranía, la que tiene Mauro después de una década disputando partidos de la Primera División de Argentina ;los últimos, con el Atlético Unión, del que fue canterano y capitán. "Fue un gusto verlo competir contra rivales como Boca Juniors, Indepediente o River, verlo en esas canchas", confesó Manu antes de apuntar que de Pittón le atrajo "su experiencia, el saber estar y la competitividad que tienen todos los argentinos". En esa línea, admitió que con Mauro se propuso "suplir la baja de Aitor a nivel de experiencia", y se mostró convencido de que cumplirá ese papel con total naturalidad.
"Tiene una edad muy buena, 31 años, tiene madurez. Hizo un esfuerzo por venir. Tuvo que arreglar su contrato con el Atlético Unión. Dejaron que saliera por su buen desempeño durante estos años.Se tendrá que adaptar al fútbol europeo. Es un fichaje de muchos kilates", opinó el director deportivo, que también presentó a Babacar Diocou, un fichaje cerrado por el Tenerife hace un año que jugó cedido una mitad de la Liga 25/26 en el Arenas y la otra en el Granada.
Babacar Diocou
Guill no pasó por alto que Baba (Senegal, 10/6/2005) fue "la sensación" de Primera RFEF durante su estancia en el Arenas –cinco tantos en 18 partidos–. "Marcó diferencias y aportó goles, muchos equipos de Segunda se interesaron en él en enero y optamos por darle visibilidad para que cogiera experiencia, así que lo cedimos al Granada", continuó el dirigente. "Allí empezó muy bien y acumuló una experiencia que podemos aprovechar. Es un jugador que necesita cariño y confianza, y si está bien, es un cañón, uno de los mejores extremos de la categoría, sin duda", afirmó el director deportivo.
Jorge Moreno se marca la meta de "hacer una temporada estable y un equipo para competir y quedar lo más arriba posible". El central contó que buscó referencias de Álvaro Cervera para acortar lo máximo posible el proceso de adaptación al estilo de juego. "Venía avisado de lo que le gusta", comentó el madrileño, que prefiere jugar como central, pero no tiene "ningún inconveniente" en desempeñar el papel de lateral diestro.
Mauro Pittón confesó que la idea de jugar en Europa, más en concreto en España, era un "sueño" que, dada su edad, no sabía si iba a poder cumplir. Para el sanfafesino, el Tenerife no es un club cualquiera. "Ha hecho que mucho ruido por los argentinos que han pasado por acá", afirmó. De su desempeño en el campo, Mauro señaló que intentará aportar "dinámica y agresividad" para que el Tenerife compita y "sea intenso". Además, aseguró que no le intimida el salto a un "fútbol diferente" como el europeo. "Me siento preparado", dijo.
Babacar admitió que le "vino bastante bien" su cesión a un equipo de Segunda, el Granada, para "sumar experiencia y minutos". El senegalés contó que, "siendo extremo", Álvaro Cervera le pide que "sea vertical y muy ofensivo, que busque el uno contra uno y que ayude en defensa". Para ello destacó que está sintiendo la "confianza" del técnico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife