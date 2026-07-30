El croata Roko Jureskin refuerza el lateral izquierdo del CD Tenerife
El director deportivo Manu Guill anuncia el fichaje del defensa por una temporada con opción a otra. Además, confirma que busca un delantero, "sin prisas", y considera inviable la incorporación de Pedro Rodríguez
Roko Jureskin es el jugador elegido por el Tenerife para reforzar el lateral izquierdo, un puesto en el que solo tenía como especialista a Marc Mateu. Es croata, tiene 25 años -cumple el 29 de septiembre-, mide 1,88 y firma con el club blanquiazul por una temporada prorrogable después de quedar libre, al no renovar con el Spartak Trnava de Eslovaquia.
Manu Guill, director deportivo del Tenerife, anunció la incorporación de Roko durante la presentación de Baba Diocou, Jorge Moreno y Mauro Pittón. "Hemos cerrado a un lateral izquierdo", advirtió. "Es un perfil diferente, es grande, mide casi 1,90. Es zurdo, potente, físicamente muy fuerte, defensivamente muy bueno, ganador de duelos... Es lo que estábamos buscando. Habíamos fichado a jugadores pequeñitos y de calidad y el equipo adolecía de uno más físico que ayude defensivamente y sume a balón parado", explicó el director deportivo.
Con Jureskin, el Tenerife sigue la línea marcada este verano con la búsqueda de opciones en el mercado internacional. Ya había unido al plantel al esloveno Martin Pecar, al bosnio Anes Krdazalic, al neerlandés Neal Viereck, al alemán Grant-Leon Ranos y al argentino Mauro Pittón, sin contar al senegalés Baba Diocou, y ahora opta por la vía croata con Roko.
Con un mes por delante para que cierre el mercado, el Tenerife se centrará en la contratación de un delantero. "Estamos analizando distintos perfiles, pero no tenemos prisa. Seguimos trabajando para cubrir una demarcación que va a quedar muy bien cubierta con Grant y con Enric", explicó Guill.
El dirigente insitió, por otra parte, que el fichaje de Pedro Rodríguez Ledesma es inviable. "Si él dice que sí, tiene las puertas abiertas del club. El propietario -Rayco García- ha hablado con él y ha insistido. Ha hecho un esfuerzo muy grande para intentar traerlo porque sería algo muy bonito para todos, pero el jugador tiene que aceptar la oferta. Si no, no vendrá. Es una situación que veo inviable", aseguró el alicantino.
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