Dani y Chapela animan el cuarto ensayo de pretemporada del CD Tenerife

El Tenerife-Añaza no fue un ensayo general ni el momento cumbre de la preparación de los blanquiazules con vistas a su regreso a Segunda. Fue una prueba más, la cuarta del verano. Una de esas que, a estas alturas de una puesta a punto, dejan señales de poca frescura, de piernas cargadas... Lo normal cuando se trata de acumular antes de soltar. Y también fue uno de esos amistosos de los que no se pueden sacar demasiadas conclusiones. A lo mejor sí este sábado ante el Cádiz o más tarde en Leganés. Y es que no es lo mismo medir fuerzas contra un oponente de idéntica categoría que hacerlo con un recién ascendido a Tercera. Y eso que el Añaza lo hizo bien. Muy bien. Se nota que subió de Preferente siendo un conjunto rodado. Además, se tomó este partido muy en serio. No era para menos. Contra el Tenerife. Quién lo iba a decir.

Los rojinegros tuvieron el mérito de llegar al descanso con 0-0. Un resultado parcial nada injusto. A los de Álvaro Cervera les costó más de lo previsto generar ocasiones de gol. Tenían el balón, pero no terminaban de percutir por los costados, con un insistente Baba Diocou por la izquierda y con Iván Chapela por la derecha antes de que demostrara que puede ser más productivo en una posición más centrada. Los blanquiazules se diluían en el último tercio ante la resistencia de un Añaza que fue cogiendo confianza poco a poco y que no se conformó con defenderse. Con todo esto, el Tenerife estuvo cerca de adelantarse en el minuto 2, pero Gabriel sacó en la línea un remate de Martin Pecar. Fue un aviso sin continuidad. Al rato (18’), Ranos probó suerte con un golpeo desviado tras una acción de Baba. Y rebasada la media hora, Marc Mateu lo intentó con una falta lejana. Poco, en general, dadas las diferencias de categoría, de estados de forma, de niveles de calidad... Porque el Añaza no solo fue capaz de cumplir con la fase defensiva –al menos hasta el descanso–, sino que lanzó algún contragolpe que obligó a los blanquiazules a replegarse a toda prisa. En una de esas. Jorge Moreno fue amonestado por cometer una falta cercana al área.

Tras el intermedio, y ya con Dani Fernández en el campo y con Chapela como segundo delantero, el Tenerife subió el ritmo y empezó a mover el balón con más velocidad, un paso necesario para poder salir de la monotonía de los 45 minutos iniciales. Con un Añaza nuevo –once cambios en la pausa–, los de Cervera no tardaron en anotar el 1-0. Lo lograron con la inspiración de un Dani Fernández dominante del carril derecho. El canterano llegó a la línea de fondo y puso el balón atrás. Ahí apareció Chapela para estrellarlo contra la red, sin opciones para el portero.

Aprovechando la inercia, Ranos estuvo a un paso de ampliar la ventaja con un remate de cabeza que no cogió el camino correcto.

Pero el Añaza no había dicho su última palabra y, cuando más contra las cuerdas parecía estar, sorprendió con una transición a dos toques que rozó la perfección. Joan estuvo cerca de finalizarla.

Superado ese sobresalto, el Tenerife recuperó el mando para insistir con más llegadas. Jesús Álvarez puso a prueba al arquero Édgar con una volea desde la frontal del área en el minuto 67. Paradón. Poco después, Joel Pérez, que había entrado en el campo en el 65’ junto a Balde, Mauro Costa y Óscar Bazaga, volvió a darle trabajo al portero con un remate por alto. El siguiente en buscar el gol fue Dani con un chut cruzado que eligió para culminar una jugada individual. Y casi sin pausa, Chapela por partida doble, primero con un potente golpeo que se marchó fuera y a renglón seguido con un mano a mano que supo resolver con sangre fría después de una recuperación y un pase de Bazaga (80’).

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El 2-0 bajó la frecuencia con la sensación compartida de que el partido ya estaba hecho. Un encuentro que el Tenerife había comenzado con una alineación sostenida sobre un 4-4-2, con Gabri de Vuyst en la puerta; una defensa formada por César, Jorge Moreno, José León y Marc Mateu; Jesús Álvarez y Mauro Pittón en el medio; Iván Chapela y Baba Diocou en los extremos -derecho e izquierdo-; y Martin Pecar por detrás del 9 Grant-Leon Ranos. Ningún experimento veraniego dentro de un ensayo con opciones reducidas para Cervera por la concesión de descanso para jugadores como Dani Martín, Viereck, David, Landázuri, Juanjo, Krdzalic, Fabricio, Noel, Nacho, Víctor o Gallego.