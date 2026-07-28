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La 'operación salida' del CD Tenerife continúa con Ander Zoilo y Gastón Valles

El lateral zurdo se desvincula del club blanquiazul y firma con el Barakaldo. El delantero uruguayo también rescinde y, en su caso, apunta al Sabadell.

Gastón Valles, celebrando un gol del Tenerife.

Gastón Valles, celebrando un gol del Tenerife. / Arturo Jiménez

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Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

Ya es oficial. Ander Zoilo y Gastón Valles han dejado de ser futbolistas del CD Tenerife. No se marchan a préstamo, sino con la rescisión de los contratos que firmaron en su día, el lateral el verano pasado por dos años, y el delantero en enero de 2026 hasta junio de 2028.

Zoilo continuará su carrera en el Barakaldo, equipo de Primera RFEF, y Valles apunta a reforzar a uno de los ascendidos a Segunda, como el Tenerife, el Sabadell.

La operación salida de esta pretemporada queda pendiente de un par de asuntos por resolver. En principio, ninguno urgente. No es ningún secreto que el club tinerfeño tiene previsto buscarle una cesión a Fran Sabina para que coja rodaje en otro destino durante el curso venidero. "Su rol es el de jugar partidos y marcar goles, y creo que eso tendrá que ser fuera, en una categoría en la que se pueda sentir más cómodo", comentó Álvaro Cervera hace unos días. La fórmula elegida podría ser la misma que aclare el futuro de Balde, cuya presencia en la plantilla 2026/2027 tampoco está clara.

La duda de Jesús de Miguel

Y luego está el caso de Jesús de Miguel, un futbolista que, por su trayectoria, tiene mercado, sobre todo entre los aspirantes a pelear por el ascenso a Segunda División. No es que el madrileño sea un descarte del Tenerife, pero presenta un perfil que ya está cubierto con Enric Gallego y Grant-Leon Ranos y que el club quiere mejorar con un fichaje más. De momento, Demi se recupera de la pubalgia que tuvo que soportar durante la segunda vuelta de la campaña pasada. Su pretemporada está siendo diferente a la del resto de blanquiazules, sin contar a los también lesionados Alassan y Salifo. Pero si sale este verano, no será a coste cero. Ya ha sido relacionado con equipos como el Zaragoza y la Leonesa.

La lista de bajas, sin meter en ella la retirada de Aitor para unirse al cuadro técnico, se abrió con las desvinculaciones de Maikel Mesa, Cris Montes, Javi Pérez, Facundo Agüero y Antal Yaakobishvili –estaba cedido por el Girona–. Siguió con los pases de Alberto Ulloa al Lugo, Jeremy Jorge al Rayo Majadahonda y Josep Calavera al Ibiza, todos con la idea de volver en junio.

Ahora son Ander Zoilo y Gastón Valles los que se despiden, pero de manera definitiva. El defensa solo jugó media campaña en el Tenerife -12 partidos entre Liga y Copa–. En enero reforzó al Gimnástic.

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El atacante uruguayo fue traspasado por el Unionistas al representativo en enero. Tuvo margen para marcar tres goles, dos de penalti, de camino al ascenso.

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