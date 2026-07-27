La renovación goleadora en el CD Tenerife, de Martin Pecar a Víctor Moreno

Son solo tres muestras, tres ensayos de pretemporada ante equipos de diferente categoría, un Primera (Getafe), un Segunda Federación (Tenerife B) y un Tercera RFEF (Marino), pero pueden servir para empezar a pensar que se está regenerando el gol en el Tenerife. El paso del tiempo y el filtro de la propia competición dirán si se trata de algo real y duradero o simplemente eso, indicios de una etapa incipiente del nuevo curso.

El equipo blanquiazul lleva diez goles en tres partidos de preparación –le quedan cuatro más antes de debutar en LaLiga Hypermotion en 16 de agosto en el campo del Eibar–. Se estrenó con un 3-0 a su hermano pequeño en la Ciudad Deportiva, siguió con un insuficiente 1-2 frente al Getafe en el Heliodoro Rodríguez López y se destapó en Los Cristianos con un 0-6 al Marino. Una decena de tantos de seis autores diferentes, cuatro de ellos de nuevo cuño. Solo Enric Gallego e Iván Chapela habían vivido la experiencia de marcar con el uniforme del Tenerife, sobre todo el primero -suma 55 en encuentros de competición repartidos en cinco temporadas-. Su compañero, fichado en el mercado de invierno de 2026, también había probado esa grata situación, en concreto, en el 3-0 al Pontevedra del 17 de mayo en el Heliodoro Rodríguez López. Gallego y Chapela vieron portería en el test jugado ante el Tenerife B, un amistoso en el que encendió su contador uno de los refuerzos de este verano, el atacante esloveno Martin Pecar. Suyo fue el primer gol de la fase de preparación. Buena señal para un futbolista involucrado más en la generación que en la finalización, con argumentos para, visto lo visto, hacerse notar en su primera vez en la Segunda División española.

Martin Pecar. / Arturo Jiménez

Los cuatro de Víctor Moreno

Luego vino el Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Ahí, con el Heliodoro como escenario y una resistencia de máxima categoría, Víctor Moreno, otra de las novedades de la plantilla blanquiazul, dejó su tarjeta de presentación perfilándose como un extremo dotado de instinto para aparecer en el área, sorprender y rematar. Así abrió ese día una estadística individual que se expandió en el siguiente test.

Porque el granadino fue el gran protagonista del 0-6 logrado en el estadio Antonio Domínguez. El futbolista procedente del Villarreal amplió el repertorio frente a la –por momentos– porosa barrera de un oponente de Tercera División. En la segunda parte de la prueba frente al Marino, Víctor se mostró como un segundo delantero o mediapunta más y no tanto como un atacante de banda. Cumpliendo con ese cometido, repitió la ejecución del gol al Getafe -pase al área y chut certero de primeras–, apretó al portero hasta provocar la pérdida y anotar, y culminó un mano a mano con precisión tras un pase largo de Joel Pérez. Un hat trick que ratificó lo que, más o menos, ya se sabía, que es un jugador versátil y con gol:consiguió cinco la temporada pasada, tres con el Villarreal B en Primera RFEFy un par en LaLiga Hypermotion con la Cultural y Deportiva Leonesa, a la que salió cedido en enero.

Ese encuentro en Los Cristianos también le quitó el precinto a otros dos goleadores veraniegos, uno conocido, Noel López, y otro recién llegado, Grant-Leon Ranos. El pontevedrés tuvo en la 25/26 esa asignatura pendiente, nada que impidiera al Tenerife volar hacia el ascenso. Pero Noel se quedó con las ganas de marcar –seis asistencias, pero ningún gol–. Terminó participando en 35 de las 38 jornadas de Liga, diez como titular y solo una disputando todos los minutos, pero no pudo inaugurar el apartado de tantos de su ficha. Tampoco en sus dos actuaciones en la Copa. Con la puesta a punto todavía en marcha, parece que ha afinado mejor la puntería para recuperar una faceta de su juego que hizo que empezara a llamar la atención en sus inicios como canterano del Deportivo. Su última diana en un partido de Liga fue el 15 de septiembre de 2024 en un Osasuna B-Celta Fortuna, estando él en el filial del club navarro.

Ranos coge vuelo

Y queda Ranos. Suyo fue el 0-1 al Marino al cortar un pase de Samuel Arbelo al portero Gabri, tras una presión de Nacho Gil al defensa, y conducir el balón a la red con sangre fría –era un amistoso–. El alemán, internacional con Armenia, dio muestras de que conoce bien el oficio. Ahora, con 23 años, se enfrenta a su primera aventura profesional fuera de Alemania. Ranos firmó por dos temporadas después de salir del Borussia Monchengladbach.

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Grant- Leon Ranos. / Arturo Jiménez

Lo más probable es que la lista de goleadores de la pretemporada siga creciendo. Eso sería lo más normal. El Tenerife jugará este miércoles ante el Añaza en la Ciudad Deportiva, el sábado contra un rival de Segunda División, el Cádiz, el 4 de agosto se probará con uno de Segunda RFEF, el Tamaraceite, y cuatro días más tarde realizará el ensayo general en Butarque, frente al Leganés, un vecino de LaLiga Hypermotion. Queda margen para blanquiazules que no han podido marcar pero que ya lo han intentado, como el extremo BabaDiocou, el mediocentro Anes Krdzalic o dos de los protagonistas del regreso del Tenerife al circuito profesional, Dani Fernández y Nacho Gil. n