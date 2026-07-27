El objetivo de Natalia Padilla en el Tenerife Femenino: "Quiero volver a ser yo"

El Costa Adeje Tenerife continúa con la puesta a punto de su proyecto deportivo de cara a la nueva temporada. La sede de Egatesa Canarias acogió este lunes la presentación oficial de Natalia Padilla como nueva jugadora del primer equipo blanquiazul. El acto contó con la presencia de Sergio Batista, presidente del Tenerife Femenino; Jordi Torres, director deportivo del club; Sandro Arrufat, consejero de la entidad y Juan Pelayo, en representación de Egatesa.

Durante su intervención, Padilla explicó cómo han sido sus primeras semanas en la isla: «La adaptación está siendo muy buena». «En el vestuario hay un gran ambiente y me han acogido de la mejor manera. Los entrenamientos están siendo intensos y estamos trabajando muy bien. Se viene una temporada muy ilusionante».

Ex del Bayern y con experiencia en la Champions

Procedente del fútbol alemán (jugó en el Bayern de Múnich y el Colonia), la internacional por Polonia –igual que la también tinerfeñista Aleksandra Zaremba– aterriza en el club tras haberse proclamado campeona de la Frauen-Bundesliga y de la Supercopa germana, además de haber disputado la UEFA Women’s Champions League. Asimismo, la nueva futbolista blanquiazul también sabe lo que es marcar goles en la Liga F: durante la campaña 24/25 jugó cedida en el Sevilla FC, donde firmó 11 tantos en la competición.

En cuanto a los objetivos de esta nueva etapa y temporada, la nueva guerrera lo tiene claro: «Quiero volver a ser yo y demostrar mi juego, pero sobre todo quiero darle muchas alegrías a la afición blanquiazul, que tengo muchas ganas de conocer».

Deseando defender la blanquiazul

El Costa Adeje Tenerife Egatesa comenzará este miércoles su 'stage' en Fuerteventura, donde jugará sus dos primeros partidos de pretemporada. Los rivales, dos equipos de Primera, serán el Espanyol y el propio Sevilla. En este sentido, Padilla se mostró muy ilusionada por volver a los terrenos de juego: «Tengo muchas ganas de jugar mis primeros minutos vistiendo este escudo. Estamos trabajando duro para empezar la pretemporada con buenas sensaciones y demostrar el trabajo que hemos realizado hasta ahora».

El presidente del Tenerife Femenino, Sergio Batista, valoró la incorporación de la jugadora muy positivamente: «Es una futbolista que llevamos siguiendo mucho tiempo. Estamos seguros que será una incorporación muy importante y que aportará mucho a la plantilla. Es una futbolista que necesitábamos», aseguró el dirigente.

Natalia Padilla posa sonriente con una bufanda del Costa Adeje Tenerife / CDTF

«Joven y con potencial»

Por su parte, el director deportivo, Jordi Torres, destacó su capacidad para atacar los espacios y su olfato goleador como factores clave para acometer su fichaje. «Es una futbolista que esperamos que en la parcela ofensiva nos aporte los registros goleadores que estamos buscando. Es una jugadora joven con mucho potencial que se puede adaptar perfectamente a nuestro estilo de juego», aseguró el arquitecto de la plantilla blanquiazul.

Juan Pelayo, en representación Egatesa, mostró su satisfacción por acoger la presentación de la nueva guerrera y recordó la apuesta de la empresa cárnica por el femenino del CD Tenerife. «Egatesa lleva muchos años apoyando el fútbol femenino. Llevamos 12 temporadas acompañando al Costa Adeje Tenerife y eso es solo una muestra de la fuerza de este proyecto conjunto entre el Tenerife Femenino y nuestra empresa», reseñó.

Con esta incorporación, el Tenerife Femenino celebra reforzar su plantilla con una futbolista «joven pero con recorrido en Europa, reafirmando su ambición de seguir consolidándose entre los proyectos referentes de la Liga F Moeve».

La plantilla, preparada para el primer amistoso

En el vestuario se vive con ilusión el primer partido del curso, que se jugará este miércoles frente al Espanyol (18:15, en el Municipal de Los Pozos). La jugadora blanquiazul Aleksandra Zaremba valoró así la cita: «Estamos preparadas para el partido, sabemos que es un rival exigente, pero tenemos ganas de comenzar la pretemporada con buenas sensaciones y con una victoria».

La experimentada jugadora también destacó el buen ambiente que se vive dentro del grupo. Una de las señas de identidad del equipo en los últimos tiempos. «Las primeras semanas de la pretemporada han sido bastante exigentes, tenemos muchas ganas de volver a competir y trabajar en equipo para trasladar al campo lo trabajado en cada entrenamiento», aseguró la internacional con Polonia.

Aleksandra Zaremba, jugadora del CD Tenerife Femenino. / CDTF

Yerai Martín, probará "diferentes alineaciones"

Tras varias semanas de intensos entrenamientos, el equipo dirigido por Yerai Martín afronta este encuentro con el objetivo de empezar a trasladar al campo los conceptos trabajados. «Tenemos ganas de volver a los terrenos de juego y ver los frutos de los entrenamientos. También veremos los primeros minutos de las nuevas jugadoras y podremos probar diferentes alineaciones de cara al inicio de la temporada», aseguró el técnico blanquiazul.