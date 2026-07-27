La inquietud de Álvaro Cervera con la plantilla del CD Tenerife: "El lateral izquierdo sí me preocupa porque solo tenemos uno"

Su equipo acababa de ganar por 0-6 al Marino en el tercero de los amistosos de pretemporada, pero el abultado resultado a favor no descentró a Álvaro Cervera. El entrenador del CD Tenerife reconoció, en su comparecencia pospartido, su inquietud por una de las posiciones de la plantilla. «El lateral izquierdo sí me preocupa porque tenemos solo a uno», reconoció el míster con total normalidad.

De hecho, y aunque ante el Marino fue David Rodríguez el que jugó de inicio en el perfil zurdo de la zaga –igual que casi toda la pasada campaña– en el primer tiempo, Cervera insistió en que, este año, «la idea es que juegue por la derecha». «Jugó de lateral izquierdo porque Marc Mateu venía de jugar 90 en el partido contra el Getafe».

Hay perfiles para fichar y calma "por si después algo mejor"

Aunque la preocupación existe, es también moderada porque, tanto para el lateral izquierdo como la posición de delantero centro –también objetivo a reforzar–, «hay nombres encima de la mesa». «A veces no quieres precipitarte por si después sale algo mejor. Ahora se trata de acertar. Yo no tengo ninguna prisa», matizó.

Sobre los que sí están, pero no participaron ante el Marino, el mensaje del preparador fue tranquilizador. Ni hay «preocupación» por Juanjo Sánchez ni con Chapela, que tiene alguna molestia, ni con Anes Krdzalic. «Creemos que no están lesionados, pero sí podrían caer si juegan estos partidos. La recomendación era que no jugasen y por eso no lo han hecho», aclaró.

Víctor Moreno puede jugar de '9' y Nacho Gil apunta a ser segundo delantero

El técnico se refirió también a varias de sus probaturas en la zona de ataque. Ensayó con Víctor Moreno por dentro y también ahí con Nacho Gil, que en la 26/27 apunta a participar mucho más como segundo delantero que como extremo izquierdo, a diferencia de en Primera RFEF. «Hoy queríamos probar a Víctor ahí porque creo que tiene velocidad para hacerlo. Con Nacho, pensamos que en esta categoría, en la que hay más nivel, no va a ser tan profundo como el año pasado. Por eso tenemos a tantos jugadores de banda: Noel, Baba, Víctor, Martin... Creemos que, en Segunda, las bandas tienen que tener rapidez además de calidad. Él es de calidad y por eso lo hemos centrado, aunque seguro que muchas veces lo veremos en banda».

A Baba, uno de esos jugadores de banda que debe ser importante en el retorno a Segunda, no terminan todavía de salirle las cosas. No porque le falte chispa, sino porque sus compañeros no le ayudan. Al menos por ahora. «La verticalidad y llegar a línea de fondo es lo que esperamos de él, pero no lo está haciendo porque necesita la ayuda del equipo. Él no es un jugador que baje a buscarla. Si se la damos, sabemos de lo que es capaz de hacer. En este partido, seguramente hubiese brillado más en la segunda parte que en la primera. No estoy preocupado por eso, pero tenemos que conseguir que pueda recibir en situaciones de uno contra uno porque es bueno en eso. Eso es porque el equipo todavía no está fino», reflexionó en tono autocrítico.

Baba, durante el amistoso entre Tenerife y Marino. / Arturo Jiménez

El equilibrio defensa-ataque será clave

Pero siempre con moderación porque, aunque Cervera está «muy expectante» de lo que se vaya a encontrar el Tenerife en una categoría superior y con equipos «muy buenos» que le obligarán a defender hacia detrás, el cuerpo técnico, sea como sea, va a «conseguir que el equipo sea bueno atrás y también lo sea delante».

En ese aspecto, el del equilibrio defensa-ataque, habrá días en los que el entrenador apueste por tres centrocampistas y otros en los que jueguen dos y se sume, por delante, un segundo punta como Pecar o Nacho Gil. «Yo soy un entrenador que se fija mucho en su equipo, pero también en el contrario. En Segunda sí encuentras equipos que juegan con tres centrocampistas y en Primera RFEF no. A ese tercer centrocampista, ¿quién lo marca? Mi forma de ver es que cuando defiendes bien, acabas atacando bien. Haciendo un equipo fuerte, atacaremos mejor. Esa es mi idea y tenemos jugadores para poder hacerlo. ¿Que falta alguno? Puede ser», zanjó.