Ensayo ‘familiar’ en el Antonio Domínguez

Después de abrir el calendario de pretemporada jugando con un oponente de Segunda RFEF, el Tenerife B –victoria por 3-0–, y de seguir la puesta a punto ante un rival de Primera, el Getafe –derrota por 1-2–, el Tenerife sigue su camino con otro simulacro de competición. Esta vez, cumpliendo con la tradicional visita veraniega al estadio Antonio Domínguez (19:30, Televisión Canaria). Enfrente, un anfitrión de Tercera, el Marino. En juego, la XXIII edición del Torneo Sebastián Martín Melo con entradas a 10 y 5 euros para adultos y niños.

En principio, la única baja segura por parte del Tenerife será la de Juanjo Sánchez, que tuvo que pedir el cambio en el encuentro del miércoles ante el Getafe por un dolor muscular. Tampoco estarán disponibles Jesús de Miguel, Alassan ni Salifo. En cambio, Enric Gallego sí parte como opción después de descansar en la cita del Trofeo Ciudad de Santa Cruz por molestias estomacales.

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El Marino, que avanza hacia su sexta campaña seguida en Tercera RFEF –jugó por última vez en la desaparecida Segunda División B en la 20/21–, comenzó la pretemporada el pasado lunes, casi una semana y media después que el Tenerife. Cristian Castelo repite como primer entrenador. Tiene como novedades a los porteros Gabriel Hernández y Giovanni García,a los centrocampistas Kike Fabra y Kadiopome Mendy –valenciano y francés– y al atacante argentino Mateo Quesada. La lista de bajas, respecto al ejercicio anterior, está formada por David Kikvidze, Sergey Merkulov, Alberto Rodríguez, Facu Valiente y Facu Pérez. En líneas generales, prima la continuidad.