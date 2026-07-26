El CD Tenerife coge confianza con una goleada al Marino

El Tenerife dio otro paso adelante en la pretemporada, esta vez para coger confianza con seis goles –cinco en la segunda parte– al Marino y dejar actuaciones prometedoras, como la de Víctor Moreno, que aportó tres dianas después de estrenarse como anotador en el amistoso anterior ante el Getafe. Pero no fue la única. Después de un primer tiempo más atascado, los blanquiazules abrieron la llave de su caudal ofensivo tras el descanso. Víctor, Noel, Martin Pecar o Enric Gallego fueron imparables para un Marino menguante, que mucho hizo con competir durante los 45 minutos iniciales.

Sobre el papel, las diferencias ya eran evidentes. Ninguna sorpresa. Las pretemporadas son así. Un día toca medirse con un equipo de Primera División, como cuando el Getafe visitó el Rodríguez López la semana pasada, y otro, coger rodaje ante uno de Tercera RFEF, en este caso, un Marino que empezó a entrenar el 20 de julio, una semana y media después que los blanquiazules. La cuestión era trasladar el trabajo cotidiano a situaciones cercanas a la competición, pulir detalles con vistas al regreso a LaLiga Hypermotion –el 16 de agosto en el campo del Eibar, Ipurua–. Y es lo que hizo el Tenerife en el Antonio Domínguez en su tercer test del verano. Había abierto el calendario estival con un 3-0 al filial (Segunda RFEF) y continuó con la derrota (1-2) frente al Getafe.

En el ensayo en Los Cristianos, Álvaro Cervera optó por una alineación en la que, entre otras cosas, recurrió a la solución ya conocida de poner a David Rodríguez como lateral izquierdo para no sobrecargar al único especialista de la plantilla, Marc Mateu, que venía de jugar de principio a fin ante el Getafe –el club tiene previsto reforzar ese puesto–. Sobre un esquema 4-4-2, el técnico volvió a encomendarle la función de segundo delantero a un atacante versátil como Nacho Gil –en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz empezó ahí Iván Chapela, que esta vez no entró en la convocatoria, y siguió el valenciano–. Y por delante, el alemán Grant-Leon Ranos. En otras zonas, Landázuri y Viereck formaron el dúo de centrales y Jesús Álvarez y el canterano Mauro Costa, el de volantes. Yen los extremos, Dani Fernández y Baba.

El primer gol del Tenerife

El Marino se mostró como un sparring serio. Entró en escena con orden, y con dinamismo y frescura en la anticipación. Lo suficiente para mantener a raya a un Tenerife que, con todo esto, pudo marcar pronto gracias a la presión de Nacho Gil sobre Samuel Arbelo, que se lió al tratar de quitarse el balón de encima -pidió falta por un leve empujón– con un pase defectuoso a Gabri que cortó Grant-Leon Ranos para tomar rumbo hacia la portería con solvencia y marcar. Su primera diana como tinerfeñista. Buen manejo en la finalización.

Fue un desliz puntual en esta etapa de un Marino que, si bien tuvo como prioridad proteger su portería, no renunció a acercarse al área contraria. Lo hizo, en el primer tiempo, con un córner regalado por Landázuri, con una falta peligrosa provocada por el ecuatoriano y con un chut de Efrén libre de marca tras una tibia respuesta defensiva de los blanquiazules, que se iban quedando a medias a la hora de generar. Tenían la posesión y ocupaban más campo, pero no estaban del todo acertados en el último pase. Antes del intermedio y después del 0-1, solo inquietaron a Gabri con una acción por la banda izquierda de Ranos, con intervención de Nacho, y un remate de Baba que despejó el arquero para que el balón tocara en el larguero.

Los de Cristian Castelo fueron evolucionando poco a poco hasta el punto de igualar y hasta ganarle el pulso por tramos a un Tenerife espeso e impreciso. Los sureños se replegaban para no dejar correr al rival y no tenían problemas en iniciar las jugadas desde su propia meta con el balón dominado, armándose de paciencia con el propósito de desajustar la presión de un Tenerife que no siempre tenía claro si adelantar líneas o esperar.

Tras el descanso, Cervera probó algo nuevo, no solo por nombres, también por el esquema. Hizo coincidir a tres centrales, José León, el canterano Joel y Jorge Moreno, ensanchó el campo con dos carrileros, Noel y Marc Mateu, le entregó el mando a Fabricio y a Pittón, y afiló la alineación con un tridente formado por Pecar, Víctor Moreno y Enric Gallego. Estos movimientos reactivaron al Tenerife, que rozó el 0-2 tras un mala entrega defensiva del Marino que no consiguió aprovechar Víctor, y que sí amplió la ventaja en el minuto 48 con una demoledora combinación ofensiva:balón largo a Noel por la banda derecha, pase atrás del pontevedrés, al punto de penalti, y aparición de Víctor para batir al portero con un solo toque.

Entre Víctor Moreno y Noel

De una primera parte más pareja y con alternativas, el partido pasó a una segunda en la que enseguida se empezaron a notar las diferencias de categoría, de estados de forma, de calidad individual –el Marino también realizó cambios–... Y el Tenerife no tuvo piedad. Continuó apretando con una presión alta que fue aumentando los problemas para los locales. Así cayó el 0-3. Víctor Moreno corrió hacia el guardameta Juanes, le quitó el balón y marcó a placer. Una muestra más del olfato del extremo granadino. El jugador procedente del Villarreal suma y sigue. A esas alturas de la noche ya había elevado a tres sus goles con el Tenerife –más tarde sumó otro–. Combustible para encaminarse hacia la Liga con confianza.

Lo mismo que Noel López, el encargado de coger el relevo. Después de asistir a Víctor, el excanterano del Deportivo firmó su primer gol en el minuto 61 al superar a Juanes con un remate cruzado en el interior del área. López sacó provecho así de una medida pared con Gallego. El 0-4 fue un justo reflejo del creciente y lógico monólogo del equipo de Cervera. Porque el Tenerife había subido considerablemente el nivel y el Marino había ido perdiendo potencia por el desgaste, por las sustituciones...

Seguramente, con el encuentro cada vez más cuesta abajo, el técnico del representativo pudo extraer más conclusiones del primer tiempo que del segundo. Pero todo sirve, como el rendimiento de Marc Mateu, que confirmó, si es que había alguna duda, que ya está plenamente recuperado de la lesión de tobillo que tantos problemas le dio la campaña pasada; también los rasgos de liderazgo de Mauro Pittón; la madurez de un Noel López que fue de menos a más en la temporada del ascenso a Segunda División; el peligro que desprende Víctor Moreno; las maneras deMartin Pecar... Señales a tener en cuenta con el matiz de la oposición encontrada en este ensayo ante un rival de Tercera RFEF.

Con más pinta de entrenamiento que de partido de competición, por el bajón de los anfitriones, el Tenerife siguió a lo suyo, mandando y fijando su meta en la portería contraria. No es que se obsesionara con golear, pero tampoco se conformó. Con esos argumentos no tardó en llegar el 0-5. De nuevo Noel. El gallego cogió un atajo desde la banda derecha con una diagonal para plantarse en el corazón del área, tras apoyarse en Pecar, y empujó el balón a la red con un giro previo para buscar la mejor opción de remate (76’).

Y como colofón, otra vez Víctor Moreno. El andaluz cerró la media docena con una fina definición tras recibir un pase largo, de área a área, del central Jorge Moreno.

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Igual que en la derrota ante el Getafe, se supone que el resultado del ensayo con el Marino también es lo de menos al tratarse de la pretemporada. Pero siempre ayuda acostumbrarse a ganar.