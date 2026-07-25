El CD Tenerife, con lo necesario para empezar a competir a tres semanas del estreno

La plantilla del CD Tenerife para su regreso a Segunda División está casi completa, con la mayoría de los puestos doblados y la polivalencia de muchos jugadores como solución u opción para el aumento de las alternativas. En resumen, por números, ya estaría lista para empezar a competir a tres semanas del debut en la competición en el campo del Eibar, el 16 de agosto.

La portería no se ha tocado. Continúa el guardameta que fue fichado hace un año con cartel de titular, Dani Martín. El gijonés mantendrá ese papel en el nuevo curso. Por detrás, el canterano Gabri de Vuyst. Confianza en el majorero después de sus actuaciones puntuales en la campaña anterior.

La defensa presenta un hueco por cubrir, el lateral izquierdo. En esa demarcación hay un único especialista, Marc Mateu. Ander Zoilo tiene contrato pero no cuenta y Pau Fernández, del filial, se lesionó esta pretemporada. El Tenerife tiene previsto reforzar ese costado de la zaga antes o después. Si no, siempre quedará la variante de David a pierna cambiada. Pero el tinerfeño parte como lateral derecho junto a su paisano César. Una pareja de la casa para proteger un lado de la línea que incluye un cuarteto de centrales, dos que ya estaban, Anthony Landázuri y José León, y dos que llegaron en el mercado estival, Jorge Moreno y Neal Viereck. En el ensayo con el Getafe, el segundo del verano, Cervera puso al primero en el lado izquierdo y al otro en el derecho.

Por delante, cinco centrocampistas para, en principio, dos plazas. Continúan Juanjo Sánchez y Fabricio, y se han sumado al plantel el bosnio Anes Krdzalic, el zaragozano Jesús Álvarez y el argentino Mauro Pittón. Por experiencia, los dos primeros empiezan con algo de ventaja, pero con tres semanas por delante antes del debut, es imposible saber cuál será la combinación que comenzará el curso.

Lo mismo pasa con el frente de ataque. Porque hay extremos que pueden moverse por las dos bandas, por el centro, por detrás del delantero... Por poner un ejemplo, en el amistoso ante el Getafe, tanto Iván Chapela como Nacho Gil ejercieron de mediapuntas. Son dos jugadores que, tal como se demostró la temporada pasada, saben desenvolverse como extremos e interiores. Nacho Gil fue titular habitual en la banda izquierda e Iván Chapela, fichado en enero, amplió el abanico de posibilidades.

Pero la multifunción no es cosa de estos dos futbolistas. Hay más. Uno de los refuerzos de esta pretemporada, Víctor Moreno, domina el carril derecho, pero no se cierra a otras funciones. En el Trofeo Ciudad de Santa Cruz fue titular como extremo izquierdo. Y puso de manifiesto su llegada anotando el único gol de los blanquiazules.

Estado de la plantilla del CD Tenerife. / El Día

¿Qué pasa con los demás? Dani Fernández ya es más una realidad que una promesa, y en sus intervenciones en la campaña del ascenso a Segunda, marcó diferencias como atacante por la derecha y también como segundo delantero -gol en la visita a Ponferrada-.

Otro que vale para más de un puesto es Noel López. En el test con el Getafe empezó como extremo derecho, que fue la demarcación que le permitió tener cierta continuidad en la segunda vuelta de Liga pasada. En realidad, el jugador gallego se formó como delantero.

Baba Diocou. / Arturo Jiménez

Más definido parece el rol de Baba Diocou, el futbolista fichado hace un año que completó la campaña 25/26 cedido en el Arenas y luego en el Granada. En el encuentro con el Getafe dejó claro que lo suyo es profundizar con velocidad y desbordar por el lado izquierdo.

La duda está en un jugador conocido, Mahamadou Balde. Y no se genera tanto por su encaje, sino por su continuidad en la plantilla. Por la competencia que tiene y por su necesidad de no pasar otro año con pocos minutos, puede que le convenga salir a cedido a un equipo en el que lo tenga más fácil.

Un delantero más

Igual que el lateral izquierdo, la otra zona del campo que quiere apuntalar el club es la delantera. ¿Con qué perfil? No es que ni el director deportivo Manu Guill ni Cervera hayan ofrecido un retrato robot del jugador pretendido, pero más o menos se puede saber el perfil que buscan. "Un jugador de área que tenga presencia y si pudiese tener velocidad, sería espectacular", contó el dirigente pensando en alguien que se complemente con el veterano Enric. Podría ser Jesús de Miguel, el segundo máximo goleador del Tenerife en Primera RFEF, pero el madrileño comenzó la pretemporada centrado en recuperarse de la lesión que arrastra del curso pasado y, además, podría cambiar de equipo antes de septiembre, siempre que haya algo de dinero de por medio.

El alemán Grant-Leon Ranos, todavía por descubrir por ser un recién llegado, tiene madera de nueve, pero, por lo visto en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, con un radio de acción más amplio que Enric y Jesús, al menos en la fase ofensiva. Aún es pronto para etiquetar al internacional por Armenia. En cambio, Martin Pecar, que es otro de los refuerzos, sí se ajusta a un prototipo más claro, no tan cercano al nueve clásico, sino al segundo delantero, más habilidoso, con capacidad para romper en el área llegando desde atrás o en conducción. Un jugador distinto.

El que no entra en la ecuación es Fran Sabina, y no porque no sea del gusto de Cervera, sino porque el técnico y también el club consideran que debe coger rodaje en una categoría más accesible para él, seguramente la Primera RFEF. O lo que es lo mismo, no lo ven teniendo protagonismo en Segunda División. Al menos en la 2026/27.

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Lo que quiere Álvaro Cervera

Con todos estos ingredientes y los que faltan –también hay que contar a Alassan Gutiérrez y Salifo Caropitche, que se están recuperando de lesiones de rodilla y se perderán por ello la primera mitad del curso–, ¿qué Tenerife se verá en LaLiga Hypermotion 2026/27? La teoría, la de Cervera, tiene como esencia el carácter competitivo del grupo. De ahí en adelante, todo lo demás. "Vamos a hacer un equipo que compita, un equipo que jugará bien por momentos y que tendrá problemas en otros", expone el entrenador. "Pero será un equipo que competirá», remarca. El técnico no quiere un Tenerife previsible. Más bien, todo lo contrario. «No seremos un equipo con una etiqueta:de balón, defensivo...", advierte. "Habrá momentos en los que necesitaremos tener el balón y lo tendremos, y otros en los que nos veremos obligados a defender, pero seremos muy verticales, porque llegar a la línea de fondo es lo más importante tanto para atacar como para defender", detalla. Para ello, asegura que el Tenerife tendrá que ser "fuerte y físicamente bueno". Ese plan estará condicionado por el desarrollo del los partidos, pero la intención será que el equipo sepa adaptarse a cualquier circunstancia. "Habrá que saber jugar todo tipo de partidos, los que nos lleven a defender porque tengamos enfrente a un rival que juegue muy bien, otros en los que atacaremos más porque el contrario se pondrá por delante y se echará para atrás", plantea Cervera, que está convencido de que el Tenerife no fallará en lo básico. "Que salga bien o mal, no lo sé, pero estoy seguro de que vamos a conseguirlo", garantiza.n