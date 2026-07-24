Negro volcánico para el segundo uniforme del CD Tenerife
El club tinerfeño da a conocer el diseño de la camiseta que utilizará en algunos de sus partidos a domicilio. La firma Macron apuesta por un tono oscuro con detalles en azul celeste.
Ceniza, roca, lava, orgullo e identidad. El CD Tenerife introduce de esta manera los elementos en los que se ha inspirado la marca italiana Macron para diseñar el segundo uniforme del equipo, el que utilizará en algunos de los partidos que dispute a domicilio en la temporada 2026/27.
La prenda es de color negro y presenta algunos detalles en azul celeste, unas líneas en las mangas, el cuello y los hombros. Es el mismo tono elegido para resaltar el patrocinio del Cabildo (Tenerife despierta emociones) en la parte frontal y también el símbolo de la marca italiana.
Con una técnica de sublimación, en la tela quedan reflejados la silueta del Teide y una parte del escudo del CD Tenerife.
"Nuestra segunda equipación 26/27 nace de la lava, de la pasión que mueve a una tierra orgullosa de sus orígenes", publicó el club en sus redes sociales con imágenes de los capitanes Enric Gallego y David Rodríguez luciendo el nuevo uniforme en el entorno del Parque Nacional del Teide.
La camiseta negra estará disponible a partir del lunes 27 de julio en la web y en los puntos de venta oficiales del CD Tenerife. El precio, 85 euros.
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