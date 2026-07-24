Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Negro volcánico para el segundo uniforme del CD Tenerife

El club tinerfeño da a conocer el diseño de la camiseta que utilizará en algunos de sus partidos a domicilio. La firma Macron apuesta por un tono oscuro con detalles en azul celeste.

David Rodríguez, con el segundo uniforme del CD Tenerife.

David Rodríguez, con el segundo uniforme del CD Tenerife. / @CDTOficial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

Ceniza, roca, lava, orgullo e identidad. El CD Tenerife introduce de esta manera los elementos en los que se ha inspirado la marca italiana Macron para diseñar el segundo uniforme del equipo, el que utilizará en algunos de los partidos que dispute a domicilio en la temporada 2026/27.

La prenda es de color negro y presenta algunos detalles en azul celeste, unas líneas en las mangas, el cuello y los hombros. Es el mismo tono elegido para resaltar el patrocinio del Cabildo (Tenerife despierta emociones) en la parte frontal y también el símbolo de la marca italiana.

Con una técnica de sublimación, en la tela quedan reflejados la silueta del Teide y una parte del escudo del CD Tenerife.

"Nuestra segunda equipación 26/27 nace de la lava, de la pasión que mueve a una tierra orgullosa de sus orígenes", publicó el club en sus redes sociales con imágenes de los capitanes Enric Gallego y David Rodríguez luciendo el nuevo uniforme en el entorno del Parque Nacional del Teide.

Noticias relacionadas

La camiseta negra estará disponible a partir del lunes 27 de julio en la web y en los puntos de venta oficiales del CD Tenerife. El precio, 85 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
  2. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  3. Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina
  4. Encuentran en Tenerife el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición
  5. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  6. Denuncian en Tenerife la invasión de fincas privadas por senderistas desaprensivos en un espacio protegido
  7. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  8. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife

Negro volcánico para el segundo uniforme del CD Tenerife

Negro volcánico para el segundo uniforme del CD Tenerife

El repaso más sincero de Manu Guill al mercado de fichajes del CD Tenerife: de la lista de bajas a los jugadores que interesan

El repaso más sincero de Manu Guill al mercado de fichajes del CD Tenerife: de la lista de bajas a los jugadores que interesan

El vicepresidente Ayoze García no cierra la puerta a un fichaje extra del CD Tenerife

El vicepresidente Ayoze García no cierra la puerta a un fichaje extra del CD Tenerife

Jesús Álvarez hereda el '16' de Aitor Sanz: "Tuve claro que lo quería, pero antes le pedí permiso"

Jesús Álvarez hereda el '16' de Aitor Sanz: "Tuve claro que lo quería, pero antes le pedí permiso"

El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido

Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido

El balón parado del Getafe condena a un CD Tenerife en construcción

El balón parado del Getafe condena a un CD Tenerife en construcción

El CD Tenerife y el Getafe se ven las caras en el Heliodoro: dónde ver el partido por TV y a qué hora

El CD Tenerife y el Getafe se ven las caras en el Heliodoro: dónde ver el partido por TV y a qué hora
Tracking Pixel Contents