El '9' que quiere Álvaro Cervera para el CD Tenerife de la 26/27

El Tenerife busca un 9 para Álvaro Cervera. Uno más para sumar a una nómina de alternativas entre las que se mantienen Enric Gallego y Jesús de Miguel -al menos por ahora- y a las que se ha sumado este verano el internacional con Armenia Grant-Leon Ranos.

Así lo confirmó el técnico tinerfeñista hace apenas unas horas, justo después de que concluyese el duelo ante el Getafe en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Cervera tomó la palabra por primera vez en la 26/27 (no habló después del duelo amistoso ante el filial) y, luego de repasar sus sensaciones tras las primeras semanas de trabajo y analizar la derrota ante el cuadro azulón, adelantó que aún quedaban dos futbolistas por venir y que uno de ellos será un delantero centro.

Se busca a un relevo para Enric Gallego

"Como referencia ya tenemos a Enric, pero con todo lo que lleva detrás", comenzó explicando el preparador. De una forma elegante, y a la vez honesta, Cervera vino a decir que las expectativas con Gallego, que cumplirá 40 años en septiembre, deben ser moderadas. "Un delantero bueno. Que sea bueno", prosiguió el míster antes de dar alguna seña más. "Ojalá fuese rápido, pero no pequeño. Que fuese grande y rápido. Lo que pasa es que de esos no los hay. Y si los hay, cuestan un dineral. Alguien que nos eche una mano y tenga un poco de todo. Esa es la idea", insistió.

Unas horas después fue el director deportivo, Manu Guill, quien "ratificó" las declaraciones del entrenador y justificó la necesidad de sumar a un ariete más pese a contar ya con tres, además de Martin Pecar, un segundo punta. "Nueves puros, por así decirlo, solamente tenemos a Enric, a Jesús de Miguel y a Grant-Leon Ranos. Con Fran Sabina contamos, pero necesita acumular minutos y saldrá cedido. Óscar Bazaga tendrá ficha del filial y arriba queremos traer a un jugador distinto a lo que ya tenemos", expuso con Guill detalladamente.

Enric Gallego celebra uno de sus goles en la temporada pasada. / Arturo Jiménez

Rápido y con presencia en el área, pero que no sea caro

Del mismo modo, el arquitecto de la 26/27 apuntó en la misma línea que el entrenador a la hora de ajustar el perfil que se pretende. "Nos gustaría que fuese rápido y que tuviese presencia en área. Alguien que pueda complementarse con Enric Gallego porque Enric, aunque es un jugador espectacular, ya va a cumplir una edad y tenemos que manejar un repuesto para esa posición", indicó.

Para ser más concreto, Guill declaró que se busca a "un jugador de área que tenga presencia y, si pudiese tener velocidad, sería espectacular". "No es fácil, porque en Segunda División buscar, encontrar y pagar, sobre todo pagar, a ese tipo de futbolistas no es sencillo. Pero creo que al final, con nuestro trabajo, lo vamos a conseguir", finalizó.

El pinchazo de Gastón Valles

Lo que buscan en la Dirección Deportiva blanquiazul vendría a ser lo que se intentó con Gastón Valles, pero no salió bien porque su rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado. El propio Guill admitió que, aunque el uruguayo no estuvo mal, esperaban un poco más de él. También valdría, claro está, el Enric Gallego que aterrizó en Tenerife en verano de 2021. Tenía ya 35 años, pero mantenía la punta de velocidad en vuelo que ha ido perdiendo con el tiempo y era entonces, igual que ahora, una amenaza en el área rival y un pilar en la propia en la defensa del balón parado.

No le resultará sencillo al Tenerife encontrar una alternativa de nivel y con esas condiciones porque, como ya apuntaron Cervera y Manu Guill, los delanteros son caros y la necesidad de ajustarse al límite salarial que le impondrá la Liga al representativo será un hándicap a la hora de cuadrar números.

Gastón Valles, en un entrenamiento. / CD Tenerife

La doble incógnita con De Miguel: lesionado y pretendido por el Zaragoza

Entretanto, el club centra esfuerzos en recuperar para la causa a Jesús de Miguel, sin duda el futbolista más similar a Enric Gallego en la actual plantilla y quien ya demostró en el comienzo de la pasada campaña (en Primera Federación) que, si está bien físicamente, se puede contar con él. Lamentablemente, el madrileño no terminar de recuperarse de la pubalgia que arrastró desde finales de 2025 y apenas ha podido entrenar durante esta pretemporada. Tampoco es seguro que continúe por el Zaragoza sigue al acecho. Con él entre algodones y Gallego al borde los 40 años, será fundamental que Grant-Leon rinda bien y que Pecar se convierta en el complemento idóneo para los arietes.

También será clave que, en el probable caso de que se firme al ansiado delantero centro, Guill y su equipo hallen la manera de salir de la encrucijada en la que se encuentran ahora: lo que no quieren pueden tenerlo y lo que realmente desean no lo pueden pagar. Entretanto, y así lo afirmó el vicepresidente Ayoze García, en las oficinas del club trabajan a destajo para poder ampliar el techo de gasto en plantilla y agrandar así la capacidad de gasto. Ahí podría estar la clave. No solo para un hipotético tercer fichaje, sino para, apuestas exóticas y arriesgadas al margen, quemar las naves en un delantero que ilusione al tinerfeñismo y, lo más importante, convenza a Cervera.