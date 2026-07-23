El repaso más sincero de Manu Guill al mercado de fichajes del CD Tenerife: de la lista de bajas a los jugadores que interesan

Manu Guill compareció este jueves con motivo de las presentaciones como futbolistas del CD Tenerife de Martin Pecar, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez. Los tres primeros refuerzos veraniegos del representativo -la cifra ha aumentado hasta ocho y llegará a la decena- fueron también los primeros en ejercer su puesta de largo como tinerfeñistas. Fue en ese escenario donde Guill, al margen de dar la bienvenida a los recién llegados y resaltar sus cualidades, actualizó de manera transparente el mercado blanquiazul y repasó los nombres propios de una ventana a cuya recta final llegará el representativo con buena parte del trabajo ya ejecutado.

En el capítulo de llegadas, la idea de la Dirección Deportiva no solo está clara, sino que el entendimiento con el cuerpo técnico es total: "Ratifico lo que dijo ayer Álvaro Cervera", aseveró Guill. ¿A qué se refería? A que hacen falta dos fichajes más en un mercado en el que está "gran parte del trabajo está ya hecho". "Lo más probable es que busquemos a un futbolista para el lateral izquierdo. Aunque queríamos apostar por Pau Fernández y seguimos creyendo en él, terminó la temporada pasa con una lesión y ha recaído. En la parte de arriba habrá alguna salida [más adelante especificó quién se tratará] y alguna cesión, por lo que queremos incorporar a alguien también arriba. Estamos muy contentos, tenemos una plantilla joven, dinámica, con posiciones dobladas... Sumado al cuerpo técnico, que les sacará rendimiento, creemos que vamos a poder disfrutar", manifestó convencido.

El límite salarial marcará la capacidad de maniobra

En el apartado de incorporaciones, será clave la cantidad definitiva de límite salarial que le imponga la Liga a la entidad. La previsión es de algo menos de seis millones de euros. Mientras tanto, en la Dirección Deportiva lo tienen claro. "Las cosas las tenemos vistas y el trabajo ya está hecho. Está todo avanzado, pero vamos con cautela porque el Consejo está trabajando para poder ampliar el límite [así lo aseguró Ayoze García justo después] y lo van a hacer, seguro. Con lo que tenemos ahora estamos satisfechos porque podríamos empezar la Liga sin problema, por lo que podríamos esperar hasta el final si fuese necesario, aunque no solemos hacerlo".

Un complemento para Enric: grande y rápido

Seguidamente, el director deportivo apuntó que en la delantera "solamente" se cuenta con tres delanteros puros: De Miguel, Gallego y Gran-Leon Ranos, puesto que Fran Sabina saldrá cedido en busca de minutos y Pecar es un segundo punta. "Nuestra idea es traer un jugador distinto a lo que ya tenemos. Que sea rápido y, a poder ser, con presencia en área. Alguien que pueda complementarse con Enric Gallego porque Enric, aunque es un jugador espectacular, va a cumplir una edad y debemos tener un repuesto. No será fácil porque encontrarlo y pagarlo no será sencillo, pero creo que lo vamos a conseguir", adelantó.

Manu Guill, a la izquierda del todo, durante las presentaciones de Pecar, Krdzalic y Jesús Álvarez. / María Pisaca

Gastón ya se ha desvinculado y Zoilo no está en la Isla

El que llegue lo hará a una plantilla en la que no estará Gastón Valles, con quien ya se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato "prácticamente a coste cero". "No estuvo mal, aunque quizá nosotros esperábamos más de él. Esa es la realidad. Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes", dijo Guill del uruguayo antes de referirse al también atacante Mahamadou Balde. "Se está recuperando de la lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada. Le han hecho una artroscopia. Tiene un potencial brutal, espectacular. Puede que lo cedamos en función de cómo veamos al resto de bandas, pero si se queda será un cañón". Convaleciente, igual que Balde, sigue también Jesús de Miguel. No ha participado en los primeros amistosos porque no termina de recuperarse de la pubalgia que le lastró durante la segunda mitad de la temporada pasada, de ahí que en el club se centren ahora en ayudarle a recuperarse. "Es un jugador que tiene nivel para Segunda División. Que pueda salir o no ya se verá".

En el capítulo de bajas estará también Ander Zoilo. El lateral izquierdo ya había salido a préstamo durante la segunda mitad de la pasada campaña y ni siquiera llegó a ser citado para hacer la pretemporada. "Va a salir. De hecho, no está en la Isla y ha cerrado su llegada a otro club con el que estamos ultimando la documentación", explicó Guill.

Gastón Valles, ya desvinculado del CD Tenerife. / Agencia LOF

Los motivos del paso a un costado de Aitor Sanz

Finalmente, Guill valoró el paso a un lado de Aitor Sanz, retirado y ahora integrado en el cuerpo técnico. Aunque insistió en que la decisión había sido "consensuada", es obvio también que fue el club el que dio el primer paso. ¿Los motivos? "Un cúmulo de circunstancias. Un fin de ciclo a nivel profesional, él también lo veía porque la exigencia en Segunda iba a ser más alta. Él miró por el club y entendió la situación. Yo me senté con él un día y él mismo me dijo que ficharía a otro jugador en su posición. Era una decisión que tenía en llegar porque todo en la vida tiene un principio y un final. La suerte es que lo seguimos teniendo con nosotros y nos está ayudando mucho", sentenció.