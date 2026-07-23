Jesús Álvarez hereda el '16' de Aitor Sanz: "Tuve claro que lo quería, pero antes le pedí permiso"

Jesús Álvarez hereda el número 16 de Aitor Sanz. El centrocampista aragonés, recién llegado al CD Tenerife, acepta del desafío de “suplir” a una leyenda de la entidad. Lo hace, eso sí, con el beneplácito de Aitor, al que pidió permiso antes de darle el ok a Hugo Rico, miembro de la Dirección Deportiva y, según desveló Álvarez en su presentación, quien le planteó la posibilidad de asumir esa responsabilidad. “Cuando me lo ofrecieron, tuve muy claro que lo quería”, expuso el ex del Huesca con una sonrisa.

En su puesta de largo como jugador del representativo, Álvarez se manejó con soltura pese a la inevitable comparación con una leyenda recién retirada: Aitor Sanz. Pero no solo eso, sino que reconoció que el paralelismo va mucho más allá de haber recogido el '16'. Son dos jugadores que se parecen por cualidades, así lo apuntó el propio Manu Guill y lo remarcó el protagonista: “Tengo un gran peso encima al suplirle”.

Aitor Sanz, un apoyo para Jesús

Álvarez, de hecho, hizo referencia a Aitor en cuanto pudo. Mucho antes de que se le cuestionara por ese asunto. Lo llevaba en la cabeza. “Desde el principio sé muy bien lo que quiere el entrenador de mí”, comenzó exponiendo al ser cuestionado por el punto de su acomodación al estilo de Álvaro Cervera. “La suerte es que tengo a la figura de Aitor [prosiguió enseguida]. Me estoy apoyando mucho en él. Para nosotros es un compañero, aunque forme parte del cuerpo técnico. Mejor que él nadie me va a ayudar. Me va a dar las claves para jugar bien con Cervera", insistió esperanzado.

El CD Tenerife presenta a tres de sus fichajes veraniegos / María Pisaca

Más adelante, el recién llegado relató la intrahistoria de su elección de dorsal. "Cuando me ofrecieron el '16' de Aitor Sanz tuve muy claro que lo quería. Antes de hacerlo le pedí permiso a él. Es un reto y ojalá que vayan las cosas tan bien como le han ido a él. Por eso lo cogí”, aseveró.

Álvarez, que viene de descender con el Huesca el pasado curso -por las referencias, fue de los pocos que sí dio la cara en un equipo que no estuvo a la altura- recordó lo dura que es la Segunda División. "No puedes pensar más allá de la semana que viene. Vengo a un proyecto ambicioso, a un club muy grande. Venimos mucha gente joven y eso es muy importante. Tenemos ganas de demostrar de lo que somos capaces", sentenció.

Jesús Álvarez, con el 16 de Aitor Sanz. / CDT

Pecar, el futbolista de los mocasines

Antes que el aragonés (y también con camiseta azul marino apelativa al centenario del Heliodoro) habían tomado la palabra, por este orden, Martin Pecar y Anes Krdzalic. Sonrientes en su presentación (celebrada en la oficina All in One de CaixaBank, uno de los patrocinadores de la entidad), los dos expusieron en un perfecto inglés los motivos que les habían llevado a decidirse por recalar en la entidad blanquiazul.

Pecar, primer fichaje del verano y que ha comenzado de forma esperanzadora (marcó y asistió contra el B y estuvo participativo ante el Getafe) sorprendió con unos pantalones negros anchos y unos mocasines. Rara elección para un futbolista que, en todo caso, no dudó ni un Segundo en cumplir “un sueño”, el de jugar en España. “Cuando se presentó la oportunidad, lo tuve claro y la aproveché. Creo que puedo ayudar al equipo a hacer cosas buenas. Cuando Manu y Hugo me contactaron me hablaron del proyecto y del lugar, la decisión fue sencilla", expuso.

Se rió de forma tímida, Pecar -por cierto, se pronuncia 'Pechár'- al apuntar que Tenerife le gusta más que Eslovenia. “El clima es perfecto. Me estoy sintiendo muy bien, los compañeros y el cuerpo técnico me lo han puesto muy fácil”, celebró sobre su rápida adaptación en el campo.

Martin Pecar, en el duelo de pretemporada entre Tenerife y Getafe. / Andrés Gutiérrez

Krdzalic prefiere en el medio, pero jugaría de lateral si hiciese falta

Después le tocó a Anes Krdzalic -su apellido, algo así como 'Querchalich', aunque aseguró comprender que le llamen solo Anes-. Uno que “no puede esperar para empezar”. Le pueden las ganas de que comience la Liga. “Soy un jugador al que le gusta el balón, por eso elegí España, porque se juega al fútbol. Me gusta tener el balón para poder decidir”.

“No hablo español y Cervera no habla inglés, pero la idea es aprender el idioma para relacionarme mejor con él. Tenemos compañeros que nos ayudan a entendernos”, relató justo después del centrocampista al ser cuestionado por su proceso de adaptación al esquema del preparador.

Como segundo delantero -algo perdido- en el partido de entrenamiento contra el filial y centrocampista ante el Getafe, Anes reconoció que le gusta más jugar en el medio, pero que lo hará donde el Cervera le ponga. “Como si me quiere poner de lateral derecho. Conozco Tenerife porque Kodro jugó aquí hace tiempo. Cuando escuché del interés pensé que no podía dejar escapar la oportunidad”, sentenció.