El vicepresidente Ayoze García no cierra la puerta a un fichaje extra del CD Tenerife
"Estamos trabajando en ello para poder darle a Manu Guill números reales y que, a partir de ahí, la Dirección Deportiva pueda decidir si incorpora a dos o a tres futbolistas", asegura el dirigente
El CD Tenerife se asoma al mes de agosto con la gran mayoría del trabajo de plantilla ya ejecutado pese a la profunda remodelación que ha experimentado la plantilla tras el ascenso a Segunda División. Así, Álvaro Cervera ya comentó ayer, tras la derrota frente al Getafe en el Ciudad de Santa Cruz, que restaban solo dos fichajes por concretarse: un lateral izquierdo y un delantero. Pero puede que no sean los únicos en llegar porque, según aseguró este jueves el vicepresidente, Ayoze García, el club hará todo lo posible para ofrecerle a Manu Guill la posibilidad de "decidir si incorporan a dos o a tres jugadores".
"Estamos trabajando en ello para poder darle a Manu Guill números reales y que, a partir de ahí, la Dirección Deportiva pueda decidir si incorpora a dos o a tres futbolistas", comenzó relatando García al ser cuestionado por cuánto de copado está, a estas alturas, el límite salarial. "Desde el Consejo de Administración, nuestra tarea es darle lo mejor a Manu y a su equipo para que sean ellos quienes decidan en qué gastar ese dinero. En dos futbolistas, tres, o lo que realmente haga falta", apuntó con templanza el dirigente.
Siempre con dificultades financieras
Del mismo modo, el consejero repasó el año y medio -un poco más- desde su desembarco en la entidad. Siempre con dificultades financieras."No lo hemos tenido sencillo. Ahí quiero destacar el gran trabajo que se está haciendo en la Dirección Deportiva: Manu, Hugo Rico, Ángel Medina... está viendo jugadores y partidos siempre para crear buenas plantillas a pesar de las dificultades. Las cosas se están haciendo bien", manifestó con orgullo.
García, que tomó la palabra en las presentaciones de Jesús Álvarez, Anes Krdzalic y Martin Pecar, todas en la oficina All in One de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife, aseguró que se trata de tres futbolistas que han llegado con "hambre e ilusión" y que, desde el principio, "lo tuvieron muy claro". Ayoze, con pasado en Estados Unidos, se dirigió en inglés -con notable soltura- a Anes y Martin Pecar para darles la bienvenida y recordarles "lo grande que es el Tenerife". "Ustedes representan a mucha gente. Este club tiene una afición fantástica y muy numerosa que nos va a apoyar en casa y fuera. Les deseo lo mejor y mucha suerte, porque lo mejor para ustedes será lo mejor para todos", indicó.
La campaña de abonos ya supera los 11.300 fieles
Seguidamente, Ayoze actualizó las cifras de una campaña de abonados aún en marcha y que sigue "muy bien". Hemos pasado los 11.300 abonados y estamos muy contentos. Como siempre digo, agradezco muchísimo a la gente que ha sacado su abono. Lo que vivimos el año pasado fue espectacular y creemos que este se va a repetir e incluso lo vamos a superar. Sabíamos que, si había una forma de salir de abajo la temporada pasada era estando juntos y la afición fue clave", celebró.
El fichaje de Juanjo San Román, con afán continuista
Finalmente, el vicepresidente se refirió al fichaje de Juanjo San Román, quien sustituirá a Carlos Ruiz al frente al Área de Fútbol Base. Aunque llevaba ya semanas desempeñando su cargo, no fue hasta este jueves cuando se hizo oficial su llegada a la entidad. "La salida de Carlos Ruiz ya se explicó en su momento. Se marchó por motivos personales, pero nosotros estuvimos encantados mientras estuvo porque su trabajo fue magnífico y fenomenal", comenzó diciendo Ayoze.
"Ahora se incorpora Juanjo San Román, una persona con mucha experiencia y un currículum importante, habiendo estado en canteras como las del Atlético o el Real Madrid. Lo más importante es que viene con muchas ganas. Es una gran persona que viene a aportar su granito de arena y ha encajado muy bien. Se trata de seguir creciendo y acompañar el trabajo que ya se venía haciendo", expuso García sobre el nuevo mandamás de la cantera tinerfeñista.
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