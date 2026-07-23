El vicepresidente Ayoze García no cierra la puerta a un fichaje extra del CD Tenerife

El CD Tenerife se asoma al mes de agosto con la gran mayoría del trabajo de plantilla ya ejecutado pese a la profunda remodelación que ha experimentado la plantilla tras el ascenso a Segunda División. Así, Álvaro Cervera ya comentó ayer, tras la derrota frente al Getafe en el Ciudad de Santa Cruz, que restaban solo dos fichajes por concretarse: un lateral izquierdo y un delantero. Pero puede que no sean los únicos en llegar porque, según aseguró este jueves el vicepresidente, Ayoze García, el club hará todo lo posible para ofrecerle a Manu Guill la posibilidad de "decidir si incorporan a dos o a tres jugadores".

"Estamos trabajando en ello para poder darle a Manu Guill números reales y que, a partir de ahí, la Dirección Deportiva pueda decidir si incorpora a dos o a tres futbolistas", comenzó relatando García al ser cuestionado por cuánto de copado está, a estas alturas, el límite salarial. "Desde el Consejo de Administración, nuestra tarea es darle lo mejor a Manu y a su equipo para que sean ellos quienes decidan en qué gastar ese dinero. En dos futbolistas, tres, o lo que realmente haga falta", apuntó con templanza el dirigente.

Siempre con dificultades financieras

Del mismo modo, el consejero repasó el año y medio -un poco más- desde su desembarco en la entidad. Siempre con dificultades financieras."No lo hemos tenido sencillo. Ahí quiero destacar el gran trabajo que se está haciendo en la Dirección Deportiva: Manu, Hugo Rico, Ángel Medina... está viendo jugadores y partidos siempre para crear buenas plantillas a pesar de las dificultades. Las cosas se están haciendo bien", manifestó con orgullo.

García, que tomó la palabra en las presentaciones de Jesús Álvarez, Anes Krdzalic y Martin Pecar, todas en la oficina All in One de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife, aseguró que se trata de tres futbolistas que han llegado con "hambre e ilusión" y que, desde el principio, "lo tuvieron muy claro". Ayoze, con pasado en Estados Unidos, se dirigió en inglés -con notable soltura- a Anes y Martin Pecar para darles la bienvenida y recordarles "lo grande que es el Tenerife". "Ustedes representan a mucha gente. Este club tiene una afición fantástica y muy numerosa que nos va a apoyar en casa y fuera. Les deseo lo mejor y mucha suerte, porque lo mejor para ustedes será lo mejor para todos", indicó.

Ayoze García, a la derecha del todo, en la presentación como tinerfñistas de Martin Pecar, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez. / María Pisaca

La campaña de abonos ya supera los 11.300 fieles

Seguidamente, Ayoze actualizó las cifras de una campaña de abonados aún en marcha y que sigue "muy bien". Hemos pasado los 11.300 abonados y estamos muy contentos. Como siempre digo, agradezco muchísimo a la gente que ha sacado su abono. Lo que vivimos el año pasado fue espectacular y creemos que este se va a repetir e incluso lo vamos a superar. Sabíamos que, si había una forma de salir de abajo la temporada pasada era estando juntos y la afición fue clave", celebró.

El fichaje de Juanjo San Román, con afán continuista

Finalmente, el vicepresidente se refirió al fichaje de Juanjo San Román, quien sustituirá a Carlos Ruiz al frente al Área de Fútbol Base. Aunque llevaba ya semanas desempeñando su cargo, no fue hasta este jueves cuando se hizo oficial su llegada a la entidad. "La salida de Carlos Ruiz ya se explicó en su momento. Se marchó por motivos personales, pero nosotros estuvimos encantados mientras estuvo porque su trabajo fue magnífico y fenomenal", comenzó diciendo Ayoze.

"Ahora se incorpora Juanjo San Román, una persona con mucha experiencia y un currículum importante, habiendo estado en canteras como las del Atlético o el Real Madrid. Lo más importante es que viene con muchas ganas. Es una gran persona que viene a aportar su granito de arena y ha encajado muy bien. Se trata de seguir creciendo y acompañar el trabajo que ya se venía haciendo", expuso García sobre el nuevo mandamás de la cantera tinerfeñista.