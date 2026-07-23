El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media
El público insular se vuelca con sus equipos en el arranque de la preparación veraniega, consolidando a la cadena autonómica como la opción preferida para seguir los primeros test de la temporada
El fútbol veraniego se consolida como un auténtico imán para la audiencia en el archipiélago. Televisión Canaria ha registrado excelentes cifras de seguimiento durante las retransmisiones de los primeros encuentros de preparación de los dos principales representantes del fútbol canario, reuniendo a miles de aficionados frente a la pantalla.
El choque disputado en el Heliodoro Rodríguez López entre el CD Tenerife y el Getafe CF fue el que concitó la mayor atención del público, alcanzando una sólida cuota de pantalla del 7,2 % y una media de 26.000 espectadores a lo largo del encuentro.
Gran respaldo también para la UD Las Palmas
Por su parte, el compromiso internacional de la UD Las Palmas frente al Orlando Pirates sudafricano tampoco se quedó atrás en el respaldo de los telespectadores. El duelo del conjunto amarillo registró un brillante 6,3 % de 'share' y una media de 19.000 seguidores, certificando el interés que despierta el rodaje estival de ambos proyectos deportivos.
Desde el ente público autonómico han querido agradecer el apoyo de la audiencia canaria, que vuelve a apostar por Televisión Canaria como la ventana de referencia para disfrutar del fútbol de pretemporada.
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