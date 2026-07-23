Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido

Álvaro Cervera ofreció su primera rueda de prensa de la pretemporada. Habló del partido ante el Getafe y también del mercado de verano. En este segundo apartado contó que, salvo "sorpresa", se incorporarán dos jugadores más a la plantilla. Además, se mostró partidario de que Fran Sabina coja rodaje en otro equipo.

Sin dar detalles, comentó que "faltan dos jugadores" por llegar al Tenerife. «Podría haber una sorpresa y que fuera solo uno o más de dos, pero esa es mi sensación», continúo. En el caso de que uno de los puestos a reforzar sea de ataque, pidió un delantero "bueno" sin definir características. "Uno que nos eche una mano y tenga un poco de todo", indicó.

Ese no será el cometido de Fran Sabina. Cervera confirmó que el club le buscará una salida a préstamo. "Su rol es el de jugar partidos y marcar goles, y creo que eso tendrá que ser fuera, en una categoría en la que se pueda sentir más cómodo. No es ningún castigo, pero lo que tiene que hacer es sumar minutos", explicó sobre el canterano, que no participó ni en el ensayo con el filial ni en el de este miércoels ante el Getafe, lo mismo que Jesús de Miguel, aunque el motivo es otro. "Jesús está lesionado. Arrastra un problema de pubis que sufrió durante toda la segunda vuelta de la temporada pasada. Estuvo aguantando y ahora está haciendo recuperación sin entrenar con el grupo", aclaró el técnico del Tenerife.

Cervera también fue consultado por su intervención en la elección de los jugadores que se han sumado este verano al equipo, algunos procedentes del extranjero. "Estamos en una situación diferente a la de otros años: venimos de ascender, tenemos un límite salarial bajo, los jugadores nacionales tienen un coste muy alto y hemos tenido que buscar otros perfiles", repasó el entrenador refiriéndose a Viereck, Krdzalic, Pecar, Ranos y Pittón. "La dirección deportiva les había hecho un seguimiento y nos trasladó esa información al cuerpo técnico, de manera que sí sabemos quiénes son y lo que nos pueden dar. ¿Que nos hubiera gustado hacer un equipo con gente que conozca la categoría? Seguramente, sí. ¿Podíamos? Ahora mismo, no. Entonces, vamos a hacer lo que podamos y a sacar rendimiento", respondió.

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De los detalles del encuentro de ayer, llamó la atención la participación de principio a fin de Marc Mateu. Fue el único que completó todo el partido. Álvaro afirmó que no fue algo improvisado. "Ya conocemos perfectamente a Marc por su juego, por su buen trato de la pelota, por el balón parado, por su veteranía, porque sabe lo que hace... Pero tenemos que tirar para delante", señaló haciendo alusión a la situación del lateral valenciano, que se perdió casi todo el curso anterior por una lesión de la que fue operado en abril. "No es un futbolista al que tengamos que cuidar. No podemos darle el mismo trato que a los demás porque tenemos que saber cómo está verdaderamente. Jugó todo el partido porque queríamos saber si podía aguantar o si se resentía de la lesión", apuntó Cervera, que también aportó el dato de que Juanjo Sánchez tuvo que pedir el cambio por unas molestias en el cuádriceps. "Cuando le hagan las pruebas, tendrá que parar si ven algo", concluyó el entrenador.